El mercado inmobiliario bonaerense registró en mayo 9.068 compraventas de inmuebles, con una caída del 23% interanual y del 9% mensual

El mercado inmobiliario bonaerense registró en mayo un total de 9.068 compraventas de inmuebles, según el relevamiento mensual del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires.

La cifra implicó una caída interanual del 23% frente a las 11.790 operaciones registradas en el mismo mes de 2025. En la comparación mensual, también se observó un retroceso del 9% respecto de abril, cuando se habían contabilizado 9.999 escrituras, según datos de Reporte Inmobiliario.

Escrituras en tensión: el s