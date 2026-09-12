El costo de construir sigue en aumento y varía según la superficie, los materiales y las terminaciones. Cuáles son los valores para cada tipo de vivienda

Levantar una casa de 100 metros cuadrados en la provincia de Buenos Aires tiene un costo de construcción de referencia de alrededor de u$s149.900, de acuerdo con el relevamiento de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco) correspondiente a julio de 2026.

El informe ubicó en $2.286.170,63 el costo de construcción por m² para una vivienda tipo. De esta manera, levantar una propiedad de 100 m² implica un presupuesto de $228.617.063.

Expresado en dólares, el mismo indicador equivale a u$s1.499,13 por metro cuadrado. Así, una vivienda de 100 m² alcanza un costo de referencia de aproximadamente u$s149.913.

La cifra permite tener una primera aproximación del dinero necesario para construir una casa, aunque no representa el desembolso total que deberá afrontar una persona que quiera completar un proyecto desde cero.

Cuánto cuesta construir una casa según su superficie

El valor por metro cuadrado informado por Apymeco también permite estimar cuánto costaría construir viviendas de distintas dimensiones.

Tomando como referencia los u$s1.499,13 por m², los valores aproximados son:

60 m²: u$s89.948.

u$s89.948. 70 m²: u$s104.939.

u$s104.939. 80 m²: u$s119.930.

u$s119.930. 90 m²: u$s134.922.

u$s134.922. 100 m²: u$s149.913.

u$s149.913. 120 m²: u$s179.896.

u$s179.896. 150 m²: u$s224.870.

Son cálculos orientativos obtenidos a partir del costo promedio relevado para una vivienda tipo. El presupuesto real puede diferir de acuerdo con las características de cada obra.

Por ejemplo, ampliar una vivienda de 90 a 100 m² supone incorporar unos u$s14.991 al costo de referencia. En una casa de 120 m², en tanto, el presupuesto teórico se acerca a los u$s180.000.

El costo de construcción aumentó en julio

El presupuesto para construir una vivienda también está condicionado por la evolución de los costos del sector. Según el último relevamiento disponible de Apymeco, correspondiente a julio de 2026, el índice de costos de construcción aumentó 1,38% en el mes.

Con esta variación, el indicador acumuló una suba de 14,61% en los primeros siete meses del año y de 23,37% en los últimos doce meses.

Durante julio, la mano de obra registró un incremento de 2,10%, mientras que los materiales avanzaron 1,16%. La evolución de estos componentes es uno de los factores que puede modificar el presupuesto de una obra cuando su ejecución se extiende durante varios meses.

El costo por metro cuadrado en dólares

Medido en dólares, el costo de construcción tuvo un comportamiento diferente. En julio, el valor de referencia pasó de u$s1.503,32 a u$s1.499,13 por metro cuadrado, una baja de 0,28%.

De esta manera, pese al aumento registrado en pesos, el costo medido en moneda estadounidense se mantuvo prácticamente estable durante julio. Esta evolución muestra que el aumento registrado en pesos no se trasladó en la misma proporción al valor expresado en moneda estadounidense, que se mantuvo prácticamente estable durante julio.

Qué gastos no están incluidos

El costo de $228,6 millones para construir una vivienda de 100 m² no representa el desembolso total necesario para completar un proyecto. El cálculo de Apymeco deja fuera determinados conceptos que pueden elevar el presupuesto final, entre ellos:

La compra del terreno.

El IVA.

Los costos vinculados con la estructura jurídica del emprendimiento.

El beneficio del desarrollo inmobiliario.

A estos conceptos pueden sumarse otros gastos propios de cada obra, como trámites, permisos, estudios del terreno, conexiones de servicios, honorarios profesionales o determinadas terminaciones y equipamientos. Por eso, el valor por metro cuadrado debe utilizarse como una referencia inicial y no como un presupuesto definitivo.

Qué determina el costo de construir una vivienda

El costo por metro cuadrado funciona como una referencia para dimensionar una obra, pero no significa que todas las viviendas tengan el mismo presupuesto. El valor final depende, entre otros factores, de:

El tipo de construcción.

La calidad de los materiales elegidos.

La distribución de los ambientes.

El nivel de terminaciones.

La superficie también puede modificar el costo efectivo por metro cuadrado. En viviendas más pequeñas, algunos gastos fijos pueden tener un mayor peso sobre el presupuesto total, mientras que en obras de mayor escala determinados costos pueden distribuirse entre una mayor cantidad de metros construidos.

La ubicación del terreno también puede generar diferencias. Las características del suelo, la disponibilidad de servicios y las condiciones de acceso para el ingreso de materiales y equipos pueden modificar los costos de una obra.

En el caso de los barrios privados y countries, además, pueden existir costos vinculados con las condiciones de funcionamiento de cada urbanización. Los horarios permitidos para trabajar, los requisitos de ingreso de trabajadores y materiales, los seguros y los permisos internos pueden incidir sobre los tiempos de ejecución y, en consecuencia, sobre el presupuesto de la obra.

Otro aspecto a tener en cuenta es el momento en que se realiza la construcción. Si el proyecto se extiende durante varios meses, los precios de materiales y mano de obra pueden cambiar y alterar el presupuesto previsto al comienzo. Por eso, el costo informado por Apymeco permite establecer una referencia para julio de 2026, pero no reemplaza una cotización específica para cada proyecto.

Así las cosas, calcular el presupuesto a partir de la superficie resulta útil para obtener una primera aproximación del capital necesario y comparar el costo de construir viviendas de diferentes tamaños.