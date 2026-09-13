Una marca propone viviendas modulares basadas en contenedores marítimos con entrega en 120 días y distintas opciones de financiación

Cuestan entre u$s10.300 y u$s25.600, pero su costo varía según la versión, ofreciendo múltiples opciones de pago y financiación bancaria accesible.

Las casas contenedor se fabrican en planta y se entregan llave en mano en 120 días, evitando obras tradicionales.

Llegar a una casa sin atravesar una obra tradicional es una posibilidad que ofrecen las viviendas modulares, entre ellas las casas contenedor. En este tipo de construcción, gran parte del trabajo se realiza en fábrica y la vivienda terminada llega luego al terreno para ser instalada. Hay tres variantes que salen desde u$s10.300 hasta u$s25.600.

Un ejemplo de este tipo de viviendas es el Hogar Xanaes, un modelo de 30 metros cuadrados desarrollado a partir de un contenedor de 12,19 metros de largo por 2,44 metros de ancho.

La vivienda se fabrica en planta y se entrega llave en mano, con distintas posibilidades de uso: desde residencia para dos personas hasta alojamiento turístico o unidad independiente en un lote.

Cómo es la casa contenedor de 30 metros cuadrados que se entrega en 120 días

El proceso comienza con un contenedor marítimo reutilizado, que se acondiciona en planta para convertirlo en una vivienda. Allí se realizan las aberturas y se incorporan la aislación, los revestimientos, las instalaciones y las terminaciones según la versión elegida.

La cocina del Hogar Xanaes incluye bacha y mesada

Como la mayor parte de los trabajos se realiza bajo techo, la fabricación no depende de las condiciones climáticas del lugar donde se instalará. "Una vez finalizada, la vivienda es trasladada al lote y colocada con una grúa sobre las fundaciones preparadas previamente", explica Sergio Rodríguez, titular de Bamboo Containers.

El plazo estimado desde la firma hasta la entrega es de entre 90 y 120 días. El modelo puede adaptarse a distintos usos, ampliarse con nuevos módulos y se ofrece en tres versiones, con diferencias en aislación, terminaciones y equipamiento. Además, cuenta con una garantía estructural de 10 años.

Nivel 1: Base

Es la versión que mantiene mayor parte de la estructura original del contenedor. No cuenta con aislación térmica y las aberturas tienen vidrio simple. En el interior, los revestimientos y el piso también responden a una terminación básica.

La unidad incluye las instalaciones previstas para futuras conexiones, aunque no incorpora los artefactos.

Cuenta con las instalaciones preparadas para futuras conexiones, pero no incluye los artefactos

Nivel 2: Intermedio

Este nivel suma aislación térmica y mejores terminaciones en los distintos ambientes. También incorpora un piso nuevo y un mayor nivel de equipamiento en la cocina y el baño.

La cocina incluye bacha y mesada, mientras que el baño cuenta con inodoro, bidet y los accesorios correspondientes.

Nivel 3: Premium

La versión de mayor calidad suma una mejor aislación y terminaciones renovadas, además de aberturas y pisos de mayor nivel.

En cuanto al equipamiento, la cocina suma una mesada de granito y una bacha de acero, mientras que el baño incorpora artefactos, vanitory y grifería.

El baño se entrega equipado con inodoro, bidet y accesorios

Qué adicionales se pueden sumar

Además de los tres niveles de terminación, el modelo permite incorporar distintos adicionales y realizar modificaciones de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

"Una de las opciones es un kit de seguridad para las aberturas, que suma un sistema de cierre para reforzar puertas y ventanas. Está pensado especialmente para viviendas de fin de semana o propiedades que permanecen deshabitadas durante períodos prolongados", precisa Rodríguez.

También se pueden modificar algunos materiales y terminaciones. Al fabricarse en planta, es posible adaptar determinados detalles del diseño según las características y el uso que tendrá cada vivienda.

El modelo contempla, además, la posibilidad de dejar preparadas futuras ampliaciones o remodelaciones. "Estas previsiones permiten facilitar la incorporación posterior de nuevos módulos, cambios en los espacios interiores o modificaciones en las instalaciones eléctricas y sanitarias", agrega.

Contempla desembolsos vinculados a las distintas etapas de fabricación de la vivienda

Cuánto cuesta la casa contenedor y cómo se puede financiar

El Hogar Xanaes se ofrece en tres alternativas, con precios que van desde u$s10.300 hasta u$s25.600, según el nivel de terminación. La opción Base cuesta u$s10.300, la Intermedia u$s19.800 y la Premium u$s25.600. En todos los casos, se trata de unidades con entrega llave en mano y los valores son más IVA.

"Una de las modalidades que ofrece la empresa es el pago por avance de obra, mediante cuatro desembolsos asociados a distintas etapas de fabricación: 30% al inicio, 20% para las instalaciones, 30% para la aislación y 20% en la etapa de terminaciones", puntualiza el titular de Bamboo Containers.

Otra posibilidad es acceder a financiación bancaria en UVA. Según Rodríguez, poseen convenios con Banco Hipotecario, Bancor y Banco Ciudad que permiten financiar hasta el 100% del proyecto, sujeto a las condiciones y aprobación crediticia de cada entidad.

También cuentan con un esquema de pagos progresivos, que permite distribuir el desembolso a lo largo del período de construcción. En este caso, "se puede abonar hasta el 75% del valor de la vivienda durante el proceso y dejar el 25% restante para el momento de la entrega", especifica.

Incluye la estructura, aislación, aberturas, divisiones interiores, piso y los ambientes equipados

A estas opciones se suman el pago al contado en pesos o dólares y la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito en cuotas fijas, según las condiciones del banco emisor. Para casos particulares, Rodríguez, asimismo, menciona opciones como vehículos en parte de pago, cheques diferidos, cuotas personalizadas y agrocanje.

Qué incluye el precio de la casa contenedor llave en mano y qué gastos quedan excluidos

El precio de la vivienda llave en mano incluye la estructura del módulo fabricada en planta, además de la aislación térmica, las aberturas, las divisiones interiores y el piso. También contempla la cocina y el baño equipados, de acuerdo con el nivel de terminación elegido.

La unidad se entrega con las instalaciones eléctricas y sanitarias correspondientes, terminada y preparada para llegar al terreno donde será instalada.

Sin embargo, al precio del módulo se deben sumar algunos gastos relacionados con su puesta en funcionamiento en el lote. Entre ellos, se encuentran el traslado, la descarga y el izado con grúa, además de las fundaciones y las conexiones a los servicios.

Permite abonar hasta el 75% durante la construcción y el 25% restante al momento de la entrega

"El costo de las fundaciones depende de las características del suelo y del proyecto, mientras que los gastos de traslado e instalación varían según la ubicación y las condiciones de acceso al lote. Estos conceptos se cotizan de manera particular para cada proyecto", concluye Rodríguez.