Construyen en Nordelta un desarrollo frente al río con 72 cuotas para comprar en pozo

El proyecto tendrá 86 unidades frente al agua, amenities y amarras propias. Se podrá comprar en pozo con 30% de anticipo y hasta 72 cuotas en pesos más CAC

Un nuevo desarrollo inmobiliario avanza en Nordelta Río con 86 unidades de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con superficies de entre 90 y 730 m² y precios desde u$s350.762. El proyecto tendrá viviendas frente al agua, amenities, amarras propias y un esquema de financiación de 30% de anticipo y hasta 72 cuotas en pesos más CAC durante la etapa de obra.

La propuesta es impulsada por AZCUY y se encuentra actualmente en construcción. El desarrollo se denomina So Riverie y está ubicado sobre la Avenida del Puerto 2035, con frente al Canal Mayor y conexión directa con el Río Luján. Está integrado por dos edificios aterrazados: Edificio Río y Edificio Bahía.

Cómo es el proyecto de Nordelta que ofrece 72 cuotas en pesos para comprar en pozo

So Riverie tendrá una superficie proyectada de 27.600 m² y más de 10.000 m² de áreas verdes parquizadas. Los dos edificios estarán ubicados a 33 metros de la Avenida del Puerto y tendrán un frente verde con un parque lineal público, bicisenda y recorrido peatonal. El proyecto contará además con amarras propias para embarcaciones de entre 32 y 62 pies y una guardería náutica.

En cuanto a las viviendas, habrá unidades esquineras con galería y jardín, departamentos frentistas al canal y unidades pasantes. Algunas incluirán galerías semicubiertas con parrilla y espacios exteriores.

El proyecto tendrá 86 unidades, viviendas frente al agua y financiacición

Las unidades frente al canal y las pasantes tendrán también parrilleros y piscinas privadas. En los niveles superiores, los dúplex sumarán quinchos, terrazas panorámicas y piscinas propias.

El complejo contará con alrededor de 2.650 m² de amenities cubiertos, que superan los 6.700 m² al sumar las superficies cubiertas y descubiertas. Entre los espacios previstos se encuentran:

Piscina con solárium.

Gimnasio.

Sala de yoga.

Área de relax.

Sports court.

Senda aeróbica de 600 metros.

Huerta y vivero.

Dog park.

Kids club.

Sala de juegos.

Salón de fiestas.

Parrilleros.

Coworking.

Wine lounge.

Bar.

Deli market.

Estacionamientos de cortesía.

A esto, se suman las áreas verdes comunes y los espacios vinculados con la actividad náutica. Las cocheras, por su parte, estarán ubicadas íntegramente en el subsuelo. En total, se destinarán más de 8.500 m² a estacionamiento y servicios, con el objetivo de liberar la superficie del terreno y mantener la continuidad de las áreas verdes.

Asimismo, las viviendas tendrán distintas características según su ubicación y tipo de unidad. El proyecto contempla departamentos con grandes ventanales, terrazas y espacios exteriores.

El complejo tendrá 2.650 m² de amenities cubiertos y más de 6.700 m² en total entre áreas cubiertas

Los interiores combinarán porcelanato y madera, mientras que las cocinas contarán con equipamiento completo. En las unidades con espacios exteriores privados habrá terrazas y, en algunos casos, piscinas y sectores de solárium.

Cuánto habrá que pagar para comprar en pozo

Uno de los principales atractivos del proyecto es el esquema de financiación previsto para quienes ingresen durante la etapa de construcción.

La propuesta contempla un anticipo del 30% y hasta 72 cuotas en pesos más CAC.

De esta manera, los compradores pueden acceder a una unidad desde la etapa de pozo y distribuir el pago durante el avance de la obra. Actualmente, So Riverie se encuentra en ejecución y la estructura ya avanza sobre el segundo piso.

Tendrá unidades de 1, 2, 3 y 4 dormitorios

Arte y cultura dentro del proyecto

So Riverie también incorporará un espacio destinado al arte y la cultura, con acceso independiente desde la vía pública. El salón estará pensado para recibir exposiciones, encuentros y actividades relacionadas con el diseño y el arte contemporáneo. La iniciativa funcionará como una extensión de Solar Concept Gallery dentro de Nordelta.

El proyecto suma así a la propuesta residencial espacios destinados a actividades culturales y de encuentro con acceso desde el entorno urbano.