Créditos para casas modulares llegan hasta $185 millones con tasas ajustadas por UVA

Los créditos hipotecarios para casas modulares abren una alternativa distinta a la construcción tradicional. Los bancos ofrecen líneas específicas que financian desde $100 millones hasta $185 millones para este tipo de viviendas. La particularidad es que no requieren hipotecar el terreno.

Estas opciones funcionan como préstamos personales ajustados por UVA. Están diseñadas para quienes ya tienen un lote y buscan construir con un sistema más ágil que el convencional.

Los montos cambian bastante entre una entidad y otra. También varían los plazos de devolución y los porcentajes de financiación sobre el valor total del proyecto.

Qué son las casas modulares y por qué se financian de otra manera

Las casas modulares son viviendas que se fabrican parcial o totalmente fuera del terreno. Los módulos se construyen en planta, se trasladan al lote y se ensamblan en el lugar definitivo.

Este sistema industrializa gran parte del proceso constructivo. Según el modelo elegido, los tiempos de obra pueden reducirse considerablemente respecto a una construcción tradicional.

La oferta incluye diferentes diseños y superficies. Las terminaciones pueden adaptarse al presupuesto disponible, lo que amplía las posibilidades para distintos perfiles de compradores.

Los bancos las financian como préstamos personales porque no requieren escritura hipotecaria ni dejar la propiedad en garantía, a diferencia de los créditos tradicionales para construcción.

Banco Provincia, Ciudad e Hipotecario: cuánto prestan y en qué condiciones

Banco Provincia ofrece hasta $100 millones y cubre el 100% del precio, IVA incluido. El plazo va de 12 a 96 cuotas.

La tasa es del 9% más UVA para clientes que cobran su sueldo en la entidad. Para el resto, sube al 15% más UVA.

Banco Ciudad maneja un tope de $185 millones, el monto más alto del mercado. Financia hasta el 75% del presupuesto total.

El plazo máximo es de 10 años. La tasa arranca en 10,50% más UVA si la construcción cumple con criterios de eficiencia energética. Para los demás casos, es del 11,50% más UVA.

Banco Hipotecario establece un límite de 50.000 UVA. Puede cubrir el valor completo de la vivienda y permite devolver el dinero en 72 meses.

La tasa es del 15% más UVA. La condición obligatoria es contratar a una empresa que tenga convenio vigente con el banco.

Las tres líneas se ajustan por UVA. Esto significa que la cuota cambia mes a mes según la evolución de esa unidad de medida. No queda fija en pesos.

Cuánto vale una casa modular según los metros cuadrados

El precio depende de varios factores: superficie, materiales, cantidad de ambientes y nivel de terminación. No existe un valor estándar.

Un modelo básico de 30 m² cuesta alrededor de u$s31.300 según precios publicados por fabricantes durante 2026.

Las viviendas más grandes elevan la inversión. Una casa de 54 m² formada por dos módulos ronda los u$s49.700.

Los modelos de mayor tamaño superan ampliamente esas cifras. Una vivienda de 60 m² distribuida en dos plantas puede llegar a u$s66.300.

Estas son referencias orientativas. El monto final varía según cómo se entregue cada unidad y qué terminaciones incluya, ya que la mayoría de los fabricantes permite modificarlas de acuerdo con el presupuesto disponible.

Las terminaciones elegidas tienen un peso importante en el costo total. Buena parte de las empresas ofrece paquetes diferenciados que permiten ajustar la inversión.

Qué requisitos piden los bancos para aprobar el financiamiento

Estas opciones no funcionan como una hipoteca tradicional. Son préstamos personales, por lo que no es necesario dejar la propiedad como garantía ni hacer una escritura hipotecaria.

De todos modos, cada entidad revisa los ingresos del solicitante antes de aprobar la operación.

En Banco Provincia hay que ser cliente, pasar la evaluación crediticia y comprar el modelo a una de las empresas incluidas en el programa.

También se pueden juntar hasta tres préstamos de personas distintas para una misma compra. La condición es que entre todos no superen el valor total de la vivienda.

Banco Ciudad pide el boleto de compraventa, la escritura o la cesión de derechos del terreno. Además, solicita el presupuesto del proveedor.

La primera cuota puede representar como máximo el 20% de los ingresos netos. Es posible sumar un garante para acceder a una cifra mayor.

Para sacar el préstamo de Banco Hipotecario hay que elegir un fabricante con convenio vigente. Después se presentan los comprobantes de ingresos correspondientes.

A un trabajador en relación de dependencia le piden los últimos tres recibos de sueldo. Los monotributistas deben presentar los pagos de los últimos tres meses.

Cómo se tramita el crédito en cada entidad

En Banco Provincia, el primer paso es elegir una de las empresas que participan del programa y pedir un presupuesto. El fabricante carga la propuesta de financiamiento en el sistema.

Si el cliente acepta, la confirmación se hace desde Cuenta DNI o Home Banking BIP. No hace falta ir a una sucursal con papeles.

Una vez aprobada la operación, el dinero va directamente al fabricante. El comprador no recibe esos fondos en su cuenta para utilizarlos por separado.

Banco Hipotecario trabaja de otra forma. Primero entrega el 40% para que el fabricante empiece el trabajo. Cuando se confirma la fecha de entrega, el cliente puede pedir el 60% restante.

Ese segundo desembolso tiene un plazo máximo de 180 días desde el primero.

En Banco Ciudad hay que presentar el presupuesto o la factura proforma junto con la documentación del terreno. Con esos datos se calcula cuánto puede prestar la entidad.

El límite es del 75% del valor informado para la casa modular.

Pasos concretos para comprar una casa modular con crédito bancario

El circuito completo puede resumirse en varios pasos claros:

Elegir el modelo de casa modular entre las alternativas disponibles de las empresas participantes

Solicitar el presupuesto correspondiente a la vivienda elegida

Verificar qué incluye el precio: estructura, terminaciones, instalaciones, traslado y montaje

Consultar las condiciones del financiamiento y el monto al que puede acceder el solicitante

Solicitar el crédito ante el banco elegido, a través de los canales habilitados

Completar la evaluación crediticia

Una vez aprobado el financiamiento, avanzar con la compra y la instalación de la vivienda modular según las condiciones acordadas con el proveedor

Este mecanismo permite separar claramente dos cuestiones: por un lado, la elección y compra de la casa; por otro, la financiación bancaria de la operación.

El comprador elige primero qué vivienda quiere construir. Después gestiona el préstamo que le permite concretar esa compra. Ambos procesos corren en paralelo pero son independientes entre sí.