Tres bancos ofrecen préstamos en UVA para comprar viviendas modulares, con montos de hasta $185 millones y plazos de hasta 10 años. Qué requisitos piden

Las casas modulares sumaron una nueva alternativa de financiamiento en Argentina. Para quienes ya tienen un terreno y buscan evitar una obra tradicional, tres bancos ofrecen actualmente préstamos específicos para comprar o construir este tipo de viviendas, con montos, plazos y tasas diferentes.

Las entidades bancarias que otorgan préstamos en UVA para este tipo de viviendas son:

Banco Provincia permite solicitar hasta $100 millones y financiar hasta el 100% del valor de la vivienda .

Banco Ciudad llega a $185 millones , aunque cubre hasta el 75% del presupuesto.

Banco Hipotecario, por su parte, ofrece hasta 50.000 UVA y puede financiar el 100% de la vivienda a través de empresas adheridas.

Cuánto presta cada banco para uncrédito por una casa modular

Para las tres opciones de préstamos el capital se expresa en UVA, por lo que la cuota se actualiza de acuerdo con la evolución de esa unidad, es decir, no se trata de una cuota fija en pesos durante todo el período.

Banco Provincia ofrece hasta $100 millones, con plazos de 12 a 96 cuotas. La línea permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, IVA incluido, y admite sumar hasta tres préstamos de personas diferentes para una misma compra, siempre que en conjunto no superen el valor total de la casa.

La tasa nominal anual es del 9% más UVA para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia y del 15% más UVA para quienes no los perciben en la entidad.

Banco Ciudad tiene el monto máximo de las tres alternativas, con hasta $185 millones. Sin embargo, financia hasta el 75% del presupuesto, factura proforma o valor informado para la vivienda modular, IVA incluido.

El plazo llega hasta 120 meses, mientras que la tasa es de 11,50% más UVA para la línea general. Si la vivienda incorpora determinadas mejoras de eficiencia energética, la tasa puede bajar al 10,50% más UVA.

El Banco Hipotecario ofrece una línea específica para viviendas industrializadas y modulares. Permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, con un límite de 50.000 UVA, a 72 meses y con una tasa nominal anual del 15% más UVA. En este caso, la condición del préstamo es que la vivienda sea construida o comercializada por una empresa que tenga convenio vigente con el banco.

Cuánto cuesta una casa modular en 2026

El precio de una vivienda modular depende de la superficie, la cantidad de ambientes, los materiales y las terminaciones. Por eso, no existe un valor único para comparar con el monto de los créditos.

Entre las referencias de precios publicadas durante 2026 aparecen viviendas de 30 m² por alrededor de u$s31.300. Un modelo de 54 m² compuesto por dos módulos ronda los u$s49.700, mientras que una alternativa de 60 m² distribuida en dos plantas puede alcanzar los u$s66.300.

No obstante, es importante tener presente que el valor final a pagar varía según como se entregue cada unidad. El tipo de terminaciones es de suma importancia y pueden modificar el precio.

Cómo funcionan los créditos para viviendas modulares

A diferencia de un crédito hipotecario tradicional, estas líneas son préstamos personales. El comprador no tiene que constituir una hipoteca sobre el terreno o la vivienda para acceder al financiamiento.

En todos los casos existe un análisis crediticio y se deben demostrar ingresos suficientes para afrontar la cuota. Además, los bancos controlan el destino del dinero. En Banco Provincia, por ejemplo, los fondos se transfieren directamente a la empresa proveedora adherida al programa y la operación puede gestionarse de manera digital desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

Banco Ciudad exige para la compra de una vivienda modular documentación sobre el terreno, como boleto de compraventa, escritura o cesión de derechos, además de la factura proforma o presupuesto de la empresa constructora.

La cuota puede representar hasta el 20% de los ingresos netos del solicitante y se puede incorporar un garante para ampliar la capacidad de financiamiento. En el caso del Banco Hipotecario, la operación también se realiza sobre la vivienda y no sobre el terreno.

El banco exige que el proveedor tenga un convenio vigente y realiza el desembolso en etapas. Primero se entrega el 40% del crédito y el 60% restante se libera cuando la empresa confirma la fecha de entrega de la vivienda.

Un dato a tener en cuenta es que las casas modulares pueden salir de fábrica con buena parte de sus componentes terminados. Sin embargo, el terreno, el traslado, las conexiones de servicios y determinadas tareas de preparación suelen requerir un monto adicional, por lo que se debe tener en cuenta al adquirir una vivienda de este tipo.