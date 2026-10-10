Cómo es la casa alpina moderna que se arma en 5 días y cuesta menos de $20 millones

El modelo, de 48 metros cuadrados, se construye directamente en el terreno e incluye baño, cocina y conexión eléctrica completa

Es vital revisar qué incluye el precio, pues gastos de gas, traslados largos o logística corren por cuenta del cliente.

El modelo Alpina destaca por sus 48 m² distribuidos en dos niveles, con estructuras elevadas y gran luminosidad.

Las cabañas de madera se instalan rápido en terrenos propios, ofreciendo diversas opciones de diseño y materiales según el presupuesto.

Las cabañas de madera ya no son una opción exclusiva de los destinos turísticos; también se ofrecen como viviendas para instalar en terrenos particulares. La construcción rápida es uno de los principales atributos de estas propuestas, aunque los sistemas varían según el modelo: algunas se levantan directamente en el lugar donde van a "emplazar" y pueden resolverse en pocos días.

En este mercado conviven desde unidades compactas hasta viviendas de mayor superficie, con diferencias importantes en materiales, equipamiento, modalidad de montaje y precio. Por eso, además del valor publicado, también resulta clave conocer qué incluye el presupuesto y qué gastos quedan a cargo del comprador.

En este segmento, una empresa de Rosario ofrece el modelo "Alpina frente sin Fin", una cabaña de madera que puede quedar montada en unos cinco días y tiene una planta baja de 30 metros cuadrados, elevada respecto del terreno, y un sector superior de otros 18 m², de aproximadamente 3 por 6 metros.

Cómo es la casa alpina de 48 m² que se arma en 5 días

La unidad tiene 5 metros de ancho por 6 metros de profundidad y una superficie cubierta total de aproximadamente 48 metros cuadrados. La planta baja se encuentra elevada unos 70 centímetros sobre el nivel del suelo.

La cabaña "Alpina frente sin Fin" tiene 48 m², distribuidos en dos niveles (Gentileza Cabañas Marzon)

Esta característica busca proteger la construcción de piedras, viento y otros factores externos. En adición, "el frente incorpora una superficie vidriada que favorece el ingreso de luz natural y permite aprovechar las vistas del entorno", explica Jorge Ayala, titular de Cabañas Marzon.

En ese nivel se encuentran dos de los principales ambientes de la vivienda:

Baño completo: incluye inodoro, mochila, tapa, mueble con grifería, ducha y espejo redondo.

incluye inodoro, mochila, tapa, mueble con grifería, ducha y espejo redondo. Cocina: cuenta con bajo mesada en L con esquinero, bacha de acero inoxidable, tapa de madera y alacena.

Por su parte, la planta superior puede configurarse de diversas maneras. "Una de las alternativas contempla colocar la escalera en el centro de la vivienda para dividir el ambiente en dos sectores: en uno puede ubicarse una cama matrimonial y en el otro una cama de una plaza", precisa Ayala. Otra opción es llevar la escalera hacia la parte posterior para liberar mayor superficie interior.

La planta baja reúne el baño y el sector de cocina (Gentileza Cabañas Marzon)

Otro de los diferenciales del modelo es el balcón interior, incluido en el presupuesto, que permite incorporar una cama matrimonial y genera un espacio abierto hacia la planta baja. Además de favorecer la conexión visual entre ambos niveles, el sector busca aprovechar las vistas del terreno y cuenta con barandas de protección.

En el exterior, la cabaña suma un deck de 10 m², de 5 metros de ancho por 2 metros de profundidad. Las barandas de este sector, en cambio, se cotizan como un adicional.

El termotanque y el artefacto de cocina no están incluidos en la propuesta. Tampoco se contempla la instalación de gas ni un sistema de calefacción. Según Ayala, "estos trabajos deben adaptarse a las normas de cada localidad y realizarse con la intervención de un gasista matriculado".

Cómo se construye la cabaña

El sistema de montaje se basa en casas prefabricadas de madera que se levantan directamente en el lugar, permitiendo agilizar los tiempos de obra. Los materiales se trasladan en paquetes y, una vez allí, comienza el montaje de la estructura.

Planta superior con distribución adaptable (Gentileza Cabañas Marzon)

La madera llega previamente cepillada y preparada para la obra. En el terreno se toman las medidas, se realizan las perforaciones necesarias para colocar los postes y se avanza con el armado de la vivienda, que queda elevada y anclada mediante una estructura de hierro.

El trabajo se realiza íntegramente en el lugar y la empresa también define junto con el comprador la orientación de la cabaña, un aspecto que permite aprovechar las vistas y las características de cada terreno. Con este sistema, el montaje completo se resuelve en alrededor de cinco días.

Qué materiales y aislantes se utilizan en la estructura

Además del sistema de montaje, la propuesta se diferencia por los materiales utilizados en la estructura. Cabañas Marzon trabaja con madera seca al horno, que "es de calidad de exportación", y aplica tratamientos para protegerla contra insectos y hongos.

Los pilotes, en tanto, son de madera tratada con creosota, un material que también se utiliza en estructuras expuestas al agua, como los muelles. A esto, se suma un sistema antisísmico para su estructura.

El modelo Alpina frente sin Fin cuesta $17 millones más IVA (Gentileza Cabañas Marzon)

Asimismo, el aislamiento térmico incluido en el modelo es de material aluminizado de 10 milímetros. Según las características de la localidad donde se construya, este componente puede modificarse y generar un costo adicional.

En cuanto a las terminaciones, la unidad incluye puerta de entrada de madera maciza y ventanas de aluminio. El comprador puede elegir otros modelos o materiales, aunque cualquier modificación se cotiza por separado. La propuesta también contempla la pintura del frente, la parte posterior y el piso.

Cuánto cuesta la casa alpina y cómo se puede financiar

El modelo Alpina frente sin Fin tiene un precio de $17 millones más IVA. Ese valor contempla la mano de obra, la platea y el montaje, además de la instalación eléctrica completa, con llave térmica, disyuntor, apliques, llaves de punto y tomas.

Para quienes no opten por el pago convencional, la firma también ofrece un plan de ahorro. "El esquema parte del monto que el cliente decide destinar a la vivienda, sobre el cual se suma un 30%", explica.

El traslado está incluido hasta 200 km; el excedente se cobra aparte (Gentileza Cabañas Marzon)

De esa suma:

El 60% se divide en 10 cuotas.

Una vez abonada la décima cuota, la empresa establece un plazo de hasta 30 días para ejecutar la cabaña.

para ejecutar la cabaña. Con la vivienda ya ejecutada, el comprador debe completar el 40% restante del monto acordado.

Cuál es el costo de traslado de la cabaña por kilómetro

El precio de la cabaña contempla el traslado hasta un radio de 200 kilómetros. Si el terreno se encuentra más lejos, el comprador debe afrontar la diferencia correspondiente al flete. Como referencia, la empresa estima un costo de alrededor de $3.000 por kilómetro.

Para realizar el montaje, además, el terreno debe estar limpio y ordenado. No necesita tener las mismas condiciones que una obra tradicional, aunque sí debe encontrarse preparado para el ingreso y el trabajo del equipo, por ejemplo, con el pasto cortado.

"También debe contar con electricidad para realizar el montaje: si no dispone de conexión, el comprador debe proveer un generador", aclara. A este requisito se suma otro gasto que queda a cargo del comprador: "El alojamiento de cinco personas durante cuatro noches, correspondiente al período previsto para el armado de la vivienda", concluye Ayala.