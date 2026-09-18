Cómo es y cuánto cuesta la casa moderna de madera de 150 m2 que está lista en 10 días

El modelo cuenta con dos dormitorios y una amplia galería. Se fabrica en planta y llega al terreno con sus componentes listos para el montaje

Es personalizable y financiable, pero el costo no incluye transporte, IVA ni conexiones de servicios al terreno.

Un modelo destacado, Asia (150m²), se instala en solo 10 días tras 45 de preparación, con un precio base de u$s45.000.

Las cabañas de madera crecen en el mercado inmobiliario por su construcción rápida y menor costo, ofreciendo una alternativa habitacional.

Vinculadas principalmente al turismo, los entornos naturales y las casas de descanso, las cabañas de madera comenzaron a ganar protagonismo en el mercado inmobiliario, de la mano de sistemas de construcción rápida que permiten acortar los tiempos de una obra tradicional. Esta alternativa también se incorporó al mercado de la vivienda, con propuestas que llegan al terreno preparadas para su montaje y pueden quedar listas en pocos días. En ese marco, es posible comprar una cabaña de madera de casi 150m2 que cuesta unos u$s45.000.

El crecimiento de esta modalidad impulsó el desarrollo de nuevos modelos y sistemas constructivos, con alternativas que varían en superficie, distribución y nivel de personalización.

Cómo es la cabaña de madera de casi 150 m2 que se instala en 10 días

En este segmento, una empresa argentina de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, ofrece el modelo Asia, con una distribución que busca integrar los espacios interiores y exteriores.

Con una superficie total de 149,25 m² -de los cuales 86,25 m² corresponden al espacio interior y 63 m² a la galería-, el modelo cuenta con dos dormitorios, un baño completo, cocina integrada y living-comedor.

Dentro de esta distribución, la galería ocupa un lugar central como espacio exterior de la vivienda. "Está pensada como un espacio para reuniones, descanso y actividades al aire libre", explica Ezequiel Cordovero, gerente comercial de ReDes Constructora.

La vivienda suma 149,25 m² entre superficie interior y galería, con dos dormitorios

El modelo ocupa un frente de 15 metros y se extiende 9 metros hacia el fondo, mientras que la galería tiene 6 metros de profundidad.

En cuanto a los ambientes:

Baño : incluye inodoro, bidet, ducha, vanitory y griferías, además de revestimiento de PVC en las paredes y piso vinílico.

: incluye inodoro, bidet, ducha, vanitory y griferías, además de revestimiento de PVC en las paredes y piso vinílico. Cocina: cuenta con bajo mesada, bacha y grifería, junto con las instalaciones de agua fría y caliente y los desagües preparados para su conexión con el sistema disponible en el terreno.

"Desde la firma del contrato transcurren aproximadamente 45 días hasta el inicio del trabajo en el terreno del cliente. Una vez allí, la ejecución completa de la cabaña, incluido el montaje y las terminaciones previstas, demanda otros 10 días", precisa Cordovero.

Este plazo es posible porque una parte importante del proceso se realiza previamente en la planta de la empresa, donde se fabrican y panelizan los distintos componentes antes de trasladarlos al lugar de montaje.

El baño incluye ducha, vanitory y revestimientos de PVC en paredes, además de piso vinílico

De todos modos, "se trata de un plazo estimativo, que puede variar según las características del proyecto, su ubicación y las condiciones del terreno", aclara.

Cómo se construye la cabaña

La vivienda se construye principalmente con Eucalipto saligna, mientras que para las bases se utiliza Quebracho colorado. La estructura se apoya sobre pilotines de madera dura de hasta 0,50 metros de altura. También existe la posibilidad de utilizar una platea de hormigón, aunque en ese caso el costo queda a cargo del propietario.

La madera posee, asimismo, un papel central en los pisos y las paredes. En el interior se utiliza machimbre, mientras que para el exterior se contemplan distintas terminaciones.

Para mejorar el confort térmico, las paredes incorporan poliestireno expandido de 5 centímetros y los cielorrasos, placas de 3 centímetros. El techo suma una membrana aluminizada y una chapa trapezoidal CAL 25, cuyo color puede elegirse.

El montaje de la cabaña en el terreno demanda 10 días, luego de 45 días de preparación

En cuanto a las aberturas, el modelo incluye ventanas y puerta principal de aluminio con vidrios de 4 milímetros. Además, se puede elegir una línea superior con DVH, con un costo adicional. La terminación contempla cuatro manos de impregnante ignífugo e insecticida, que protege la madera y se aplica en el exterior y en el piso interior, disponible en caoba o negro.

En materia de instalaciones, la empresa entrega las paredes selladas y el propietario debe completar la instalación eléctrica con un profesional y aquí se pueden consultar las tarofas vigentes. Aparte, existe la posibilidad de dejar preparados los conductos dentro de las paredes y los techos para realizar posteriormente el cableado.

El sistema permite, por otro lado, realizar reparaciones o modificaciones sobre la vivienda. ReDes establece un año de garantía para los trabajos realizados por la empresa, incluida la estructura y las instalaciones comprendidas en el contrato. A esto se suma el servicio de posventa y seguimiento durante ese período.

Cuánto cuesta la cabaña de madera, qué incluye y cómo se puede financiar

El modelo Asia tiene un precio de u$s45.443, un valor que no incluye IVA. Como referencia, el último índice de Zonaprop ubica en u$s131.000 el precio de un departamento medio de dos ambientes y 50 m² en la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, el valor de la cabaña representa aproximadamente el 35% del de ese departamento.

Se trata, de todos modos, de propiedades con características diferentes: el dato de Zonaprop corresponde al promedio de oferta de departamentos en CABA, mientras que el modelo Asia es una vivienda de madera de 149,25 m². Además, el precio informado para la cabaña no contempla algunos costos vinculados con su instalación.

La cocina incluye bajo mesada, bacha, grifería e instalaciones de agua y desagües

Entre los gastos que quedan fuera se encuentra el traslado hasta el terreno, que se calcula tomando como referencia u$s10 por kilómetro entre la planta de la empresa, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y el lugar donde se realizará el montaje.

Tampoco están incluidas las conexiones de electricidad, gas y agua desde la cabaña hasta las redes o servicios existentes en el lote, ni los trabajos adicionales derivados de modificaciones solicitadas por el cliente.

Para concretar la operación, la empresa plantea distintas alternativas de pago. Una de ellas contempla entregar el 70% al firmar el contrato y completar el 30% restante cuando la construcción llega al terreno donde será instalada. Otra posibilidad es abonar el total del valor al momento de la firma, opción que, según la constructora, incluye bonificaciones adicionales.

En caso de optar por el pago en pesos, el monto se convierte tomando como referencia el valor intermedio del dólar blue del día del pago. La empresa también señala que puede aceptar vehículos como parte de pago.

Una obra que se adapta al cliente

Las características finales del modelo se definen antes de comenzar la fabricación, etapa en la que el propietario puede solicitar cambios respecto de la propuesta original.

El traslado desde la planta de Concepción del Uruguay hasta el terreno cuesta u$s10 por kilómetro

"Se pueden ajustar las medidas, la distribución, determinados ambientes, las aberturas y algunas prestaciones de acuerdo con las necesidades del propietario", pormenoriza Cordovero.

Esas modificaciones se cotizan como adicionales cuando implican mayor superficie, más materiales, cambios en aberturas o instalaciones o prestaciones no contempladas en el modelo original.

Por ejemplo, las aberturas línea Modena con vidrios DVH tienen un costo adicional frente a las línea Herrero previstas en el modelo original. También se aplica un adicional cuando la construcción se realiza a más de un metro de altura. De esta manera, el precio final depende de la configuración elegida y de los cambios que se incorporen al modelo durante la etapa previa a la fabricación.