El precio de la vivienda cambia fuerte según la zona y modifica cuánto del salario debe destinarse para comprar cada metro cuadrado

El poder de compra de un salario frente al precio de una vivienda cambia radicalmente según el barrio. En julio, adquirir un metro cuadrado de un departamento de dos ambientes en Puerto Madero representaba 5,72 sueldos netos, mientras que en Lugano alcanzaba con 0,98.

La comparación surge de cruzar los precios relevados por el Index Zonaprop con el RIPTE, un indicador que permite observar cuánto representa el valor de una propiedad en relación con los ingresos de los trabajadores registrados.

La diferencia entre ambos extremos permite dimensionar el impacto de la ubicación: para acceder a un mismo metro cuadrado, el esfuerzo salarial puede multiplicarse varias veces dependiendo de la zona elegida.

Departamentos en CABA: cuántos salarios cuesta un m2 en Puerto Madero, Núñez y Lugano

En Puerto Madero, el metro cuadrado de un departamento de dos ambientes llegó en julio a $9.244.220. Frente a un ingreso neto de $1.615.203, ese precio equivale a 5,72 salarios completos.

Núñez se encuentra en una posición intermedia. El m² alcanzó allí los $5.114.370, por lo que representó 3,17 sueldos netos.

Lugano se ubica en el extremo contrario. Con un valor de $1.590.030 por metro cuadrado para un departamento de dos ambientes, la relación baja a 0,98 salario. En otras palabras, en este barrio el ingreso neto mensual supera levemente el costo de un m².

La distancia entre Puerto Madero y Lugano es, por lo tanto, de casi cinco sueldos para acceder a la misma unidad de superficie. Es la principal muestra de cómo los precios inmobiliarios modifican el poder de compra dentro de una misma ciudad.

Qué ingreso se tomó para hacer la comparación

Para establecer cuántos salarios representa cada metro cuadrado se utilizó el RIPTE correspondiente a julio. La remuneración imponible promedio de los trabajadores estables fue de $1.946.028,12 en términos brutos y de $1.615.203 en su equivalente neto, último dato disponible.

A partir de ese ingreso, el precio promedio de un departamento en CABA implicaba destinar 2,31 salarios para adquirir un metro cuadrado.

El valor medio porteño había sido de $3.731.210 por m² en julio, según el Index Zonaprop. Ese promedio, sin embargo, oculta diferencias importantes entre barrios como Puerto Madero y Lugano.

El tamaño del departamento también modifica el resultado

La relación con el salario presenta variaciones menores cuando se cambia la cantidad de ambientes y se observa exclusivamente el precio de cada metro cuadrado.

Monoambiente: el valor promedio fue de $3.895.800 por m² , equivalente a 2,41 sueldos netos .

el valor promedio fue de , equivalente a . Dos ambientes: el precio del m² se ubicó en $3.768.960 , lo que representó 2,33 salarios netos .

el precio del m² se ubicó en , lo que representó . Tres ambientes: registró el menor valor por metro cuadrado de las tres categorías, con $3.693.460, equivalente a 2,29 sueldos.

La diferencia entre los extremos de esta comparación es de apenas 0,12 sueldo. Aunque el margen es reducido al analizar el m² de manera aislada, el resultado final de la compra cambia cuando se incorpora la superficie total de cada propiedad.

Una casa representa menos salarios por cada m²

El mismo cálculo arroja una relación diferente para las casas. En julio, el metro cuadrado de una vivienda de este tipo en CABA promedió $2.763.300.

Con el RIPTE neto utilizado para la comparación, ese importe representa 1,71 salarios. La cifra queda por debajo de los 2,31 sueldos que demanda el m² promedio de un departamento.

La comparación sirve para medir el esfuerzo salarial por unidad de superficie, pero no permite concluir que una casa completa sea más económica: el precio final también depende de la cantidad de metros cuadrados que tenga cada inmueble.

El mercado porteño mantiene un nivel de actividad estable

La relación entre ingresos y valores inmobiliarios se desarrolla en un mercado que durante 2026 mostró variaciones acotadas en el número de operaciones.

Los registros del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires contabilizaron 6.051 escrituras de compraventa durante julio. Fueron 600 menos que las 6.651 operaciones del mismo mes de 2025, lo que implicó una baja interanual del 9%.

En la comparación contra junio, en cambio, se produjo un incremento de 1,02%, ya que ese mes se habían registrado 5.990 compraventas. El acumulado también refleja una leve contracción: entre enero y julio se concretaron 35.528 operaciones, un 1,8% menos que en igual período del año anterior.

Mientras tanto, el monto promedio de las operaciones alcanzó $176.577.070, con una suba nominal del 20,2% frente a julio de 2025.

Los valores muestran así que no existe un único nivel de accesibilidad para comprar vivienda en CABA. El salario puede representar menos de un metro cuadrado en los barrios más económicos o acercarse a seis en las zonas de mayor precio, incluso cuando la comparación se realiza dentro del mismo segmento de departamentos.