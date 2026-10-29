El Gobierno proyecta vender más de 60.000m2 del Parque de la Costa y el Tren de la Costa

Avanza la desafección de tierras públicas en una zona estratégica de Tigre y crecen las expectativas por futuros proyectos urbanísticos exclusivos

El Gobierno nacional liberó del uso ferroviario un terreno de 9.247 m² en Tigre, ubicado junto a la estación Delta del Tren de la Costa. El predio está en un sector lindero al Parque de la Costa, cerca del río y de uno de los principales polos de entretenimiento del norte del Gran Buenos Aires.

La decisión abre la puerta a una eventual venta. El objetivo es sumar este terreno al catálogo de inmuebles estatales que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podría comercializar en el futuro.

Pero no es el único predio de la zona bajo la lupa. En septiembre de 2025, el Estado ya había liberado otros 51.563 m² contiguos, que comprenden buena parte de las instalaciones del Parque de la Costa.

Ese lote más grande ya figura en el listado de "venta futura" de la AABE. Si se suman ambas superficies, el paquete alcanza 60.810 m², equivalentes a poco más de 6 hectáreas.

Todavía no hay precio oficial, fecha de subasta ni proyecto inmobiliario aprobado. Tampoco está claro si los dos terrenos se venderán juntos o por separado. La posibilidad de un desarrollo residencial, comercial o de usos mixtos dependerá de las condiciones de venta y de la normativa urbanística de Tigre.

La parte del Parque de la Costa que pertenece al Estado y el Gobierno quiere vender

Cómo fue el trámite que liberó los terrenos

El nuevo movimiento quedó formalizado mediante la Resolución 1852/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre.

La norma desafectó del uso ferroviario los 9.247 m², identificados con el código CIE 0600076108/17. Esos metros estaban asignados a ADIFSA, la empresa estatal que administra la infraestructura ferroviaria.

El procedimiento arrancó con un pedido de la AABE a la Secretaría de Transporte. Durante el trámite, la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA) informó que ese sector no se usa para la operación del servicio.

SOFSA aclaró que no hay obras en ejecución ni proyectos sobre ese espacio. Tampoco planteó objeciones para avanzar con una eventual disposición del inmueble.

La resolución, firmada por el ministro Luis "Toto" Caputo, estableció que ante una futura enajenación, la mensura y delimitación del terreno deberán contar con la intervención de ADIFSA y respetar las observaciones técnicas de la operadora ferroviaria.

En otras palabras: el Gobierno dio el paso administrativo que permite evaluar otro destino para la parcela. Pero todavía no convocó a una subasta.

El terreno vecino que ya está en el catálogo de ventas

El dato más relevante aparece al mirar el predio lindero. En septiembre de 2025, el Estado desafectó 51.563 m² identificados con el código CIE 0600076108/15.

Esa superficie incluye buena parte de las instalaciones del Parque de la Costa. La AABE la incorporó a su catálogo bajo la categoría de "grandes proyectos urbanos" y el estado de "venta futura".

La documentación oficial no establece que ambos terrenos se venderán juntos ni que compartirán una misma subasta. La parcela de 51.563 m² ya figura en el listado de futuras ventas. La de 9.247 m² todavía no tiene comercialización anunciada.

La situación no implica que el Parque de la Costa deba cerrar ni que sus instalaciones vayan a desaparecer. La desafectación de tierras públicas y su eventual venta son procesos distintos de la continuidad operativa de los emprendimientos que funcionan en el lugar.

Tampoco existe, por ahora, un anuncio oficial que confirme una reconversión inmobiliaria del complejo.

La historia del Tren de la Costa y los terrenos concesionados

La relación entre estos terrenos y los emprendimientos comerciales de Tigre se remonta a la década de 1990. En esos años, el Estado concesionó el Tren de la Costa a través del Decreto 204/1993.

El contrato no se limitaba al transporte de pasajeros. También contemplaba la explotación comercial de áreas aledañas al recorrido y un proyecto de transformación urbanística de ese corredor.

La concesión fue adjudicada a Tren de la Costa SA, vinculada a Sociedad Comercial del Plata. El esquema combinaba la recuperación del ramal ferroviario, la prestación del servicio y el aprovechamiento comercial de determinados espacios.

En ese contexto surgió el vínculo entre el tren y los terrenos donde luego se desarrolló el Parque de la Costa, inaugurado en 1997.

El modelo privado terminó en 2013. Ese año, el Estado rescindió el contrato de concesión por incumplimientos contractuales y asumió la operación ferroviaria.

A partir de entonces, los bienes vinculados con aquella concesión quedaron bajo un nuevo esquema de administración pública. El parque de diversiones, sin embargo, continuó con actividad privada.

Más de tres décadas después, el Gobierno comenzó a desafectar distintas superficies que ya no considera necesarias para la operación ferroviaria. El antecedente de septiembre de 2025 y la nueva resolución de octubre de 2026 muestran la continuidad de ese proceso sobre terrenos contiguos.

Qué se podría construir en los terrenos liberados

El tamaño de los predios y su ubicación abren interrogantes sobre el potencial inmobiliario de la zona. Un desarrollo residencial de categoría, un complejo comercial o un proyecto de usos mixtos son alternativas posibles.

Pero ninguna está confirmada. Antes de proyectar edificios, viviendas o locales, será necesario conocer las condiciones de comercialización y las restricciones sobre cada parcela.

El Código de Zonificación de Tigre establece los usos y parámetros aplicables a los distintos sectores del partido. Además, el municipio contempla la Ordenanza 4448/26, que establece límites de altura y perfiles urbanos.

La normativa también exige factibilidad de servicios sanitarios de AySA para los proyectos constructivos. Por eso, la superficie total del terreno no equivale automáticamente a los m² que podrían edificarse.

Esa capacidad dependerá de la zonificación específica, las alturas permitidas, los retiros, las restricciones y la infraestructura disponible.

Cuánto valen los departamentos de lujo en Tigre

El mercado de viviendas de alta gama de Tigre ofrece una referencia para dimensionar el negocio potencial. Sin embargo, los precios de los departamentos no permiten calcular por sí solos el valor de las tierras.

Según datos de publicaciones inmobiliarias, los departamentos de tres ambientes en Nordelta registran un precio típico de u$s517.000. El valor de publicación ronda los u$s4.691/m².

La mayoría de esas unidades tiene entre 86 y 112 m².

En las unidades de cuatro ambientes o más, el precio típico publicado llega a u$s684.000, con un valor de alrededor de u$s4.905/m².

En este segmento, las superficies más frecuentes van de 109 a 143 m². Existen propiedades que superan ampliamente esos valores según las vistas, las terrazas, las amenities y la ubicación dentro de cada complejo.

La diferencia con el conjunto del mercado de Tigre es considerable. El monitor inmobiliario de Mudafy ubicó en octubre el precio mediano de publicación de los departamentos del partido en u$s3.005/m².

Para una unidad de tres ambientes, el valor típico informado fue de u$s259.000. Para una de cuatro ambientes, u$s339.000.

Son referencias generales, que incluyen propiedades de distintas categorías y ubicaciones. No deben confundirse con los precios del segmento premium de Nordelta.

Estas cifras permiten dimensionar el mercado al que podría apuntar un futuro desarrollo de alta gama en el corredor de Tigre. Pero no constituyen una tasación de los terrenos estatales.

Para calcular el valor de una eventual operación también será necesario conocer el precio base de subasta, la superficie edificable autorizada, los costos de construcción, las obligaciones de infraestructura y los plazos de ejecución.