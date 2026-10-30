Costantini construirá 76 viviendas de lujo en Las Cañitas con u$s80 millones de inversión

El desarrollo estará en Las Cañitas, cerca del Campo de Polo. Tendrá departamentos de hasta 536 m², terrazas y piscinas privadas. Cuánto costará el m²

Eduardo Costantini proyecta un nuevo desarrollo residencial en Las Cañitas, a pocos metros del Campo Argentino de Polo. El edificio se levantará en Soldado de la Independencia 615, tendrá 76 viviendas y demandará una inversión estimada en u$s 80 millones.

El emprendimiento estará a cargo de Consultatio, en asociación con ATV Arquitectos y SNC Inversión y Desarrollo. La propuesta incluirá departamentos de tres y cuatro ambientes, además de unidades de mayor superficie distribuidas en varios niveles. Algunas de las propiedades más grandes tendrán terrazas y piscinas privadas.

El terreno tiene 3.471,70 metros cuadrados y fue adquirido por Consultatio en 2025, en una subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La desarrolladora pagó u$s 21,23 millones, por encima del precio base fijado para la operación.

Cómo serán los departamentos del nuevo proyecto de Costantini

El edificio reunirá tres tipologías. El proyecto contempla: 48 departamentos de tres ambientes, con superficies de entre 124 y 154 metros cuadrados; 18 unidades de cuatro ambientes, de entre 178 y 318 metros cuadrados; y otras 10 propiedades de mayor tamaño, que tendrán entre 347 y 536 metros cuadrados y se distribuirán en tres niveles.

Costantini construirá 76 viviendas de lujo en Las Cañitas con una inversión de u$s80 millones

Estas últimas contarán con terrazas y piscinas propias. En el resto del edificio también habrá balcones de grandes dimensiones —algunos de hasta tres metros de profundidad—, patios y ambientes de doble altura.

El diseño prevé, además, la incorporación de vegetación en las fachadas y espacios exteriores. De esta manera, el proyecto combina superficies interiores amplias con balcones, patios y terrazas. En total, el desarrollo tendrá 25.360 metros cuadrados, de los cuales 17.860 serán vendibles.

Cuánto costará vivir en el nuevo desarrollo de lujo en Las Cañitas

El precio promedio de lanzamiento previsto es de u$s5.700 por metro cuadrado. Si se toma ese valor como referencia, un departamento de 124 metros cuadrados costaría alrededor de u$s706.800. En el extremo superior, una propiedad de 536 metros cuadrados alcanzaría los u$s 3,05 millones.

Son estimaciones realizadas a partir del valor promedio informado. El precio final de cada unidad dependerá de su superficie, ubicación dentro del edificio y características particulares.

La apuesta de Consultatio por el corredor del Campo de Polo

La compra del terreno fue una de las operaciones inmobiliarias relevantes de Palermo en 2025. La subasta de la AABE partió de una base de u$s 15,34 millones y terminó con una oferta de Consultatio de u$s 21,23 millones.

La operación se suma a otra adquisición de la desarrolladora en el mismo sector de la ciudad: el predio de Portal Palermo, frente al Campo Argentino de Polo, por el que pagó u$s127 millones.

El valor promedio de lanzamiento se ubicará en u$s 5.700 por metro cuadrado

Para el proyecto de Soldado de la Independencia, Consultatio se asoció con ATV Arquitectos y SNC Inversión y Desarrollo, firma liderada por Sergio Cantarovici. La iniciativa amplía la presencia de la compañía de Costantini en el segmento residencial de alta gama de Buenos Aires, con dos apuestas inmobiliarias de gran escala en las inmediaciones del Campo Argentino de Polo.