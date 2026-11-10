Cuánto cuesta construir pileta y quincho, que pueden elevar hasta 15% el valor de una casa

El quincho puede sumar entre 8% y 15% al valor de una casa y la pileta, un 7% promedio. El impacto depende de sus características

Instalar una piscina eleva el precio de venta un 7% promedio y mejora drásticamente el valor locativo.

El quincho aumenta hasta un 15% el valor inmobiliario, siendo un diferencial clave en casas con jardín.

La pileta y el quincho dejaron de ser simples complementos de una vivienda para convertirse en atributos que pueden aumentar su precio de venta. En determinados barrios y tipos de casas, estos espacios mejoran la funcionalidad del inmueble y pueden marcar una diferencia al momento de vender o alquilar.

Pero ¿cuánto puede influir realmente tener una pileta o un quincho en el precio de una propiedad? Los especialistas del sector inmobiliario y de la construcción aportan estimaciones y ejemplos concretos.

Cuánto suma un quincho al valor de una propiedad

El quincho puede convertirse en un diferencial importante, especialmente en casas con jardín y terrenos amplios. Según Oscar Puebla, director de Puebla Inmobiliaria, un quincho bien hecho puede aumentar entre un 8% y un 15% el valor de una propiedad, dependiendo de la zona, el tamaño y la calidad de la construcción.

¿Un ejemplo para dimensionar esa diferencia? "En una casa de 150 metros cuadrados cubiertos, ubicada en CABA o el Gran Buenos Aires y valuada en u$s180.000, un quincho sencillo de unos 25 m², con parrilla básica, podría elevar el precio a entre u$s195.000 y u$s205.000", precisa el experto. Si se trata de una construcción premium, cerrada, de alrededor de 40 m² y equipada con baño y cocina, el valor podría ubicarse entre u$s207.000 y u$s210.000.

Un quincho bien construido puede aumentar entre un 8% y un 15% el valor de una propiedad (Foto: Selvas Natatorio)

La diferencia está en el uso que se le puede dar a cada espacio y en cuánto se integra a la vivienda. Una galería abierta con parrilla suma comodidad, mientras que un quincho semicubierto permite aprovechar mejor el espacio durante buena parte del año.

El completamente cerrado, en cambio, puede funcionar como una extensión del área social de la casa, sobre todo si cuenta con baño, cocina y climatización. En las viviendas nuevas, especialmente en barrios cerrados, suele ubicarse cerca de la pileta.

En cuanto al costo, Puebla plantea que "un quincho cerrado, con baño, agua caliente, aberturas y parrilla, puede rondar los 2.400 dólares por metro cuadrado", mientras que "una construcción más sencilla, con estructura de caño y chapa, puede partir de unos 1.700 dólares por metro cuadrado".

A esos importes pueden agregarse equipamientos y terminaciones especiales. Por ejemplo, una parrilla con tapa corrediza puede representar unos u$s4.000 adicionales. El presupuesto final también depende de las características de cada proyecto y de los materiales elegidos.

Un quincho de 25 m² podría elevar el valor de la propiedad a entre u$s195.000 y u$s205.000 (Foto: Puebla Inmobiliaria)

El diferencial se aprecia principalmente en propiedades con espacios exteriores generosos. Puebla remarca que el valor agregado "se nota especialmente en zonas como San Isidro, Tigre, Nordelta y Pilar", donde hay terrenos que permiten integrar el quincho al jardín. En particular, señala las casas con terrenos de 300 metros cuadrados o más.

El impacto no es igual en todas las viviendas. "En áreas donde predominan las casas con jardín, como algunos sectores de zona norte y los barrios cerrados, el quincho puede tener un peso importante en la decisión de compra. En cambio, difícilmente genere el mismo efecto en una casa pequeña sin parque o en un departamento", especifica.

Cuánto puede sumar una pileta al precio de una propiedad

En el caso de las piscinas, Juan Manuel Selvas, director de Selvas Natatorios, estima una valorización promedio del 7% para las casas que cuentan con esta instalación. El porcentaje surge de un relevamiento propio sobre propiedades en venta y alquiler de los corredores norte y oeste del Gran Buenos Aires.

Según explica el especialista, "para calcular esa valorización se considera el valor de la vivienda más el costo de construcción de la pileta".

Una piscina puede aumentar en promedio un 7% el valor de una propiedad (Foto: Aguas Cristalinas)

Para ilustrarlo, toma como referencia una casa valuada en u$s180.000 y una piscina estándar de 8 por 4 metros, cuyo costo parte de los u$s13.000. Con esa inversión, el valor de referencia del inmueble asciende a u$s193.000. Sobre esa base, se calcula una revalorización del 7%, equivalente a u$s13.510. De esta manera, la propiedad podría alcanzar un precio de venta cercano a los u$s206.500.

En comparación con la vivienda original, el incremento total sería de aproximadamente u$s26.500: u$s13.000 corresponden al costo de construcción de la piscina y los u$s13.510 restantes, a la valorización estimada.

El especialista también señala que las características de la instalación pueden influir en el diferencial de valor. Entre los adicionales que pueden elevarlo menciona los soláriums secos y húmedos, la iluminación LED, la climatización, las cascadas, los spa y los bordes infinitos o desbordantes. El impacto puede ser mayor en terrenos con vistas al agua, campos de golf o canchas de polo.

Nano Salas, socio gerente de Aguas Cristalinas, aporta otra referencia sobre los costos: una instalación estándar de 4 por 8 metros puede demandar entre u$s12.000 y u$s20.000, de acuerdo con el sistema constructivo y las prestaciones incluidas.

Una piscina de 4 por 8 metros puede costar entre u$s12.000 y u$s20.000 (Foto: Selvas Natatorios)

Y aclara que, para él, no existe un porcentaje fijo de valorización aplicable a todas las propiedades. En ese sentido, "una pileta pequeña en una casa de grandes dimensiones puede tener una incidencia limitada, mientras que una piscina de diseño, con revestimiento, iluminación, solario y buen equipamiento, puede incrementar considerablemente el atractivo y el valor del inmueble".

¿Se recupera la inversión al vender o alquilar?

La posibilidad de recuperar el dinero destinado a estas obras depende del mercado en el que se encuentre la vivienda. En barrios cerrados y zonas donde predominan las casas con jardín, tanto el quincho como la piscina pueden tener un peso importante en la decisión de compra.

Selvas amplía que, en los mercados relevados por su empresa, la pileta también mejora las posibilidades de alquiler. Conforme sus cálculos, la diferencia entre una casa con piscina y otra sin ella supera el 50% en el valor locativo. Además, considera que contar con este espacio es una condición para alquilar en esos barrios, tanto durante la temporada como a lo largo del año.

El especialista advierte que, en las zonas donde la mayoría de las casas tiene piscina, no contar con ella puede dejar a una propiedad en desventaja. De acuerdo con sus proyecciones, solo el 20% de las viviendas relevadas no tenía pileta, mientras que las construcciones nuevas ya suelen incorporarla desde el inicio.

Un quincho terminado puede acelerar la venta de una propiedad, según Puebla Inmobiliaria

También existen diferencias en los tiempos de comercialización: de acuerdo con el experto, "las casas con piscina permanecen menos tiempo en el mercado que aquellas que no tienen esta instalación, tanto para la venta como para el alquiler".

Salas, por su parte, aclara que la pileta no determina por sí sola el resultado de una operación de compraventa, aunque sí aporta valor al inmueble: "No va a ser el punto de quiebre, ni a favor ni en contra de la operación. Sí le da valor a toda la casa".

También confiesa que realizó instalaciones para propietarios que buscaban alquilar sus viviendas durante el verano, cuando la piscina y la parrilla se convierten en atractivos para quienes buscan una propiedad.

En el caso del quincho, Puebla considera que también puede favorecer la venta de una propiedad: "Puede ayudar a vender más rápido, porque muchos compradores prefieren encontrar todo listo antes que meterse en una obra".

La limpieza semanal cuesta entre $30.000 y $40.000 por visita (Foto: Aguas Cristalinas)

Cuánto cuesta mantener una pileta y qué gastos hay que considerar

La inversión no termina con la construcción. Una piscina requiere mantenimiento periódico para conservar la calidad del agua y garantizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones.

Contratar un servicio de limpieza semanal, según Salas, puede costar entre $30.000 y $40.000 por visita, con el cloro y otros productos químicos aparte. Según sus aproximaciones, el gasto mensual puede ubicarse alrededor de los $150.000, aunque depende de la frecuencia del servicio y de los insumos utilizados.

El mantenimiento también varía según la época del año y la intensidad de uso. Durante el verano se necesita más cloro y más horas de filtrado, mientras que en los meses fríos esos requerimientos disminuyen.

La climatización y las características de la piscina también pueden incidir en el presupuesto. En particular, las instalaciones interiores o in/out requieren controlar la humedad del ambiente para evitar que el vapor dañe paredes, techos y muebles. Para eso, pueden necesitar equipos de aire acondicionado u otros sistemas de ventilación.

Quincho de una propiedad comercializada por Puebla Inmobiliaria (Gentileza: Puebla Inmobiliaria)

Por otro lado, algunas tecnologías ayudan a reducir el trabajo y los gastos de mantenimiento, como los robots limpiapiscinas, los cloradores salinos, la iluminación LED de bajo consumo y la calefacción solar. Los revestimientos también influyen: los tonos oscuros pueden conservar hasta un 10% más la temperatura del agua que los claros.