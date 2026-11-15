Cuánto cuesta vivir en Puerto Madero, el barrio más caro de CABA

El barrio lidera los precios inmobiliarios de CABA con un metro cuadrado de u$s6.165 y concentra la demanda en departamentos de dos y tres ambientes

Los valores superan los u$s6.000 por m2, con alta disparidad según la torre y vistas.

Puerto Madero es el barrio más caro de CABA. Su arquitectura moderna y seguridad atraen a inversores y familias de alto poder adquisitivo.

Aunque el mercado inmobiliario muestra señales sostenidas de recuperación y una evolución todavía heterogénea según el segmento y la ubicación, Puerto Madero mantiene una amplia ventaja en materia de precios y se consolida como el barrio más caro de la Ciudad de Buenos Aires para comprar un departamento.

Su propuesta residencial combina edificios de arquitectura contemporánea, seguridad, espacios verdes, vistas abiertas y servicios concentrados en complejos de alta categoría. También cuenta con una ubicación estratégica, próxima al centro porteño y a los principales polos de trabajo.

En términos de valores, la distancia con otros barrios cotizados es significativa: Palermo y Núñez registran precios por metro cuadrado bastante inferiores, según datos de Zonaprop. Esta diferencia también se observa al analizar la diferencia de precios entre los barrios de CABA.

Es que detrás de este posicionamiento hay un mercado con características propias. La demanda reúne a quienes buscan una vivienda permanente, inversores interesados en resguardar su patrimonio y personas que necesitan una segunda residencia en CABA.

Puerto Madero mantiene una amplia brecha de precios frente a otros barrios (Gentileza Martín Pinus UnReal Estate).

Qué buscan y quiénes compran departamentos en Puerto Madero

El comprador de Puerto Madero suele tener un alto poder adquisitivo, aunque sus motivaciones varían según el tipo de propiedad y el destino que piensa darle. Entre los perfiles más habituales se encuentran empresarios, futbolistas, representantes de deportistas, inversores y familias que buscan una vivienda de categoría o una propiedad como resguardo de valor.

"En los inmuebles usados, hay un equilibrio entre quienes buscan una vivienda y quienes compran como inversión. En los desarrollos en pozo, en cambio, predominan los inversores", explica Martín Pinus, de Martín Pinus UnReal Estate.

Según su experiencia comercial, el 70% de sus compradores busca una vivienda permanente y el 30% restante, una segunda residencia o una propiedad para uso ocasional. Por su parte, María Orellano, gerente de Tizado Puerto Madero, destaca la presencia de compradores con un patrimonio consolidado. Muchos, señala, llegan desde Zona Sur, donde vivían en casas de entre 500 y 1.000 m².

Compradores de Zona Sur eligen Puerto Madero para vivir en departamentos de categoría (Gentileza Martín Pinus UnReal Estate)

Cuánto cuesta comprar un departamento en Puerto Madero

El precio medio en Puerto Madero alcanza los u$s6.165 por m², según Zonaprop. La cifra supera ampliamente a la de otros barrios de alta gama, como Palermo, donde el metro cuadrado se ubica en u$s4.454, y Núñez, con u$s4.409. En este contexto, la diferencia de precios de un dos ambientes en CABA permite dimensionar la brecha entre las distintas zonas de la Ciudad.

Las referencias de las inmobiliarias consultadas muestran valores similares. Francisco Bosch, cofundador de Miranda Bosch Real Estate & Art, ubica "los precios de publicación, como referencia general, entre u$s5.300 y u$s6.100 por m²".

Sin embargo, las propiedades con atributos diferenciales -como vistas privilegiadas, grandes superficies, terrazas, amenities premium o ubicaciones especialmente valoradas- pueden superar esos niveles.

En cuanto a los valores totales, Miranda Bosch identifica "departamentos de dos ambientes desde aproximadamente u$s200.000, mientras que las unidades de tres ambientes suelen ubicarse entre u$s400.000 y u$s700.000". Las propiedades de mayor superficie, categoría y exclusividad pueden alcanzar uno, dos o varios millones de dólares.

Los valores de publicación entre u$s5.300 y u$s6.100 por m² (Gentileza Miranda Bosch)

Martín Pinus calcula que el metro cuadrado oscila, en promedio, entre u$s5.500 y u$s6.000. En las torres más reconocidas, los pisos altos y los emprendimientos exclusivos frente a la Reserva y el río, puede superar los u$s6.500 e incluso alcanzar más de u$s10.000.

La dispersión de precios responde a que el barrio no es un mercado homogéneo. Dos departamentos de superficies similares pueden tener valores muy distintos según la torre, la orientación, la altura, las vistas, el estado de conservación y los servicios del edificio.

También influye la ubicación dentro del barrio. Los diques 1 y 2 concentran algunos de los desarrollos más emblemáticos y cotizados, como Alvear Tower, mientras que los diques 3 y 4 mantienen su atractivo por la oferta gastronómica y la cercanía con el Faena District. Entre las torres más reconocidas del segmento premium también aparecen SLS y Oceana.

Los elevados valores de compra también se reflejan en el mercado de alquileres. Puerto Madero encabeza el ranking de los barrios más caros de CABA para alquilar, con un precio mensual promedio de $1.268.186. Sin embargo, registra una suba interanual del 7,7%, muy por debajo del promedio de la Ciudad, que alcanza el 28,7%. El dato se suma al aumentos de los alquileres porteños, que muestra diferencias entre barrios.

Madero registra el alquiler promedio más alto de CABA, con $1.268.186 mensuales (Gentileza Martín Pinus UnReal Estate)

Qué tipo de departamentos buscan los compradores

Aunque Puerto Madero suele asociarse con unidades de grandes dimensiones y propiedades de lujo, las inmobiliarias coinciden en que la demanda abarca distintas tipologías, según el perfil y el objetivo de cada comprador.

Los departamentos de dos y tres ambientes concentran un público amplio, ya que pueden satisfacer tanto necesidades de vivienda como de inversión. Además, suelen ofrecer mayor flexibilidad al momento de una futura reventa o de destinarlos al alquiler.

Las unidades de tres y cuatro ambientes también despiertan interés entre los compradores de alto poder adquisitivo, "en particular cuando cuentan con superficies generosas, privacidad, distribuciones funcionales y espacios exteriores", señala Bosch.

El destino de la compra también incide en la elección. "Los monoambientes y los dos ambientes resultan especialmente atractivos para quienes buscan invertir, adquirir una segunda residencia o tener un pied-à-terre en Buenos Aires", explica Orellano. En cambio, los departamentos de tres, cuatro o más ambientes "suelen responder principalmente a las necesidades de las familias".

Departamentos de 2 y 3 ambientes, entre los más buscados para invertir (Gentileza Tizado Puerto Madero)

Pinus también identifica una preferencia por las unidades de tres ambientes con plantas funcionales, aunque destaca que existe demanda por departamentos de cuatro ambientes y penthouses. En este último segmento, los atributos más valorados son la privacidad, la amplitud y las vistas panorámicas. "Los compradores buscan recepciones de doble altura, ventanales de piso a techo y visuales abiertas hacia el río, los diques o distintos sectores de la ciudad", indica.

Expensas en Puerto Madero: cuánto cuesta mantener un departamento

El presupuesto para comprar un departamento en Puerto Madero no termina con el precio de la propiedad. Las expensas mensuales pueden representar un gasto considerable, sobre todo en edificios que ofrecen seguridad las 24 horas, piscinas, gimnasios, spa, cocheras con valet parking y otros servicios exclusivos.

Por eso, también es importante conocer el costo de las expensas. Así, los valores relevados muestran diferencias importantes entre edificios. En algunas unidades, las expensas se ubican entre $250.000 y $700.000 mensuales, mientras que en las torres de mayor categoría pueden superar el millón de pesos.

En publicaciones inmobiliarias también aparecen departamentos con gastos comunes de entre $300.000 y $2.500.000 por mes. La amplitud responde a factores como la superficie de la unidad, la cantidad de personal contratado, los servicios disponibles, el mantenimiento de las instalaciones y la estructura de administración del consorcio.

Las expensas en Puerto Madero pueden alcanzar los $2.500.000 mensuales (Gentileza Martín Pinus UnReal Estate)

Así, mantener un departamento en un edificio boutique con servicios básicos puede implicar un desembolso muy inferior al de una unidad en una torre de gran altura con seguridad perimetral, piscinas climatizadas, spa, gimnasio y atención permanente.

Cómo se negocian los departamentos y qué margen hay para contraofertar

En el segmento de alta gama, las operaciones suelen concretarse principalmente con fondos propios y al contado. El crédito hipotecario tiene una incidencia menor porque los montos disponibles y las condiciones de financiamiento no siempre se ajustan a los valores de estas propiedades.

En cuanto a la negociación, Pinus estima que el margen de contraoferta para departamentos usados correctamente tasados ronda el 5%. "El porcentaje puede variar según el estado del inmueble, su precio de publicación y el interés que despierte entre los compradores".

Por otra parte, quienes evalúan comprar para alquilar también deben considerar los números del mercado locativo. Puerto Madero tiene un alquiler mensual promedio de $1.268.186, el más alto de CABA, pero registra una suba interanual del 7,7%, frente al 28,7% del conjunto de la Ciudad.

El alquiler en Puerto Madero promedia $1.268.186 mensuales (Gentileza Miranda Bosch)

Esta relación entre el precio de compra y los ingresos por alquiler explica que el barrio tenga una rentabilidad bruta anual del 3,2%, la más baja de CABA, según Zonaprop. Para quienes analizan una operación inmobiliaria como inversión, también resulta relevante conocer qué rentabilidad deja comprar un departamento para alquilar.

"Existen compradores que analizan la relación entre el precio de adquisición, los costos de mantenimiento y la renta potencial de un inmueble, en particular cuando buscan destinarlo al alquiler tradicional o temporario", cierra Bosch.