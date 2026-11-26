Con techos a dos aguas y grandes ventanales, el diseño rural se adapta a viviendas y cabañas. Cuánto cuesta construirlas y qué plazos prever

Las casas tipo granero ganan lugar en la Argentina como viviendas permanentes, casas de fin de semana y alojamientos turísticos. Con techos a dos aguas, grandes ventanales y ambientes integrados, recuperan el diseño de los antiguos graneros rurales. Ya hay ejemplos en Buenos Aires, Córdoba y la Patagonia, con proyectos que van de viviendas compactas a casas familiares.

Durante generaciones, bajo esos techos inclinados se guardaron herramientas y cosechas y se resguardaron animales. El espacio amplio que hacía práctico al granero hoy permite reunir la cocina, el comedor y el living bajo un mismo techo, dejar un sector de doble altura o sumar un entrepiso. Con líneas simples, materiales naturales y una fachada que se abre al paisaje, las barn houses trasladan esa forma rural a un modo de habitar contemporáneo.

En Lares de Canning (Gran Buenos Aires), la Casa Granero del Estudio TIM llevó la propuesta a un barrio privado. En Los Reartes, Córdoba, Fabric Estudio diseñó una vivienda en dos cuerpos con techos a dos aguas, unidos por un corredor vidriado. En la zona de Choele Choel, Río Negro, la Casa Los Búhos ocupa unos 50 m² cubiertos. Y en Villa La Angostura, Neuquén, el alojamiento BOG El Granero traslada el diseño al alojamiento turístico. Esa variedad abre posibilidades tanto en campos, bosques y zonas de montaña como en urbanizaciones suburbanas y pequeños complejos de cabañas.

En la Patagonia, esa búsqueda de alojamientos integrados al paisaje también aparece en las mini casas de San Martín de los Andes, un proyecto de unidades compactas con vistas al cordón del Chapelco.

En una entrevista exclusiva con iProfesional, Vicente Mazzitelli, arquitecto del Instituto de la Construcción con Madera (ICM), vinculó el interés con los viajes, las plataformas digitales y el contacto con otras maneras de habitar. "No contamos con estadísticas nacionales específicas que permitan cuantificar cuántas casas de esta tipología se construyen anualmente ni establecer una tasa de crecimiento de la demanda. Sin embargo, existen proyectos concretos en distintas provincias, estudios de arquitectura que incorporan estos diseños y experiencias que han alcanzado una importante difusión pública", explicó.

Esa búsqueda de espacios flexibles también se refleja en la oferta de casas cápsula, modulares y tiny houses, con distintos tamaños, precios y plazos de entrega.

La madera puede quedar a la vista en vigas, columnas y cielorrasos, o formar el armazón liviano que sostiene paredes, entrepisos y techos. Ese sistema se conoce como wood frame. También se puede combinar madera con acero, hormigón y vidrio. En cada caso, el equipo debe resolver cómo proteger la estructura de la humedad y el fuego y cómo aislar la casa del frío, el calor y el ruido.

Los amplios ventanales, las dobles alturas y las aberturas a medida pueden encarecer costos de obra - crédito Instituto de la Construcción con Madera (ICM)

Cuánto cuesta construir una casa tipo granero

Para una vivienda hipotética de 90 m², la cuenta orientativa, según Mazzitelli, va de u$s81.000 a u$s135.000 teniendo en cuenta un rango de u$s900 a u$s1.500 por m² que observó en ofertas de viviendas industrializadas con madera en la Argentina durante este año. El precio de una casa tipo granero depende del sistema elegido, el diseño, la ubicación, el terreno y las terminaciones, aclaró.

Como referencia de otro tipo de construcción en madera, el arquitencto cita la Casa Cúbica de Bloque Uno, un loft modular de unos 35 m² en dos niveles, armado con módulos de 2,44 por 2,44 metros. Según la documentación técnica a la que el profesional accedió indica un costo de entre u$s1.350 y u$s1.600 por m², lo que da u$s47.250 a u$s56.000 para esa superficie.

El posible ahorro frente a una obra tradicional está en cómo se organiza la construcción. Un diseño simple puede permitir que se repitan piezas y que parte del trabajo se haga en taller, con menos tareas en el terreno y gastos más previsibles. "Las grandes superficies vidriadas, las dobles alturas, las aberturas especiales, las cubiertas complejas o las terminaciones de alta gama pueden incrementar considerablemente el presupuesto", explicó Mazzitelli.

"El comprador debe verificar especialmente si el precio contempla fundaciones, estructura, cubierta, aislaciones, aberturas, instalaciones eléctricas y sanitarias, revestimientos, terminaciones, transporte y montaje", detalló. El terreno, la preparación del suelo, las conexiones a los servicios, los honorarios, los estudios técnicos, los permisos y los impuestos pueden cotizarse aparte. Al comparar con una obra tradicional o con los precios de casas prefabricadas por tamaño, conviene pedir presupuestos que cubran lo mismo.

Cuánto demora la obra y qué revisar antes de contratar

Según Mazzitelli, una casa tipo granero en Río Negro se construyó en cuatro meses. En las casas prefabricadas de madera que se arman en 9 días, el diseño y el cálculo permiten definir las medidas de paneles y vigas para que lleguen al lote listos para montar. Esto es posible grancias a que en taller se puede avanzar mientras se hacen las bases en el terrreno. Para estimar el fin de obra también cuentan el proyecto, los estudios del suelo, los permisos, el acceso al terreno, la disponibilidad de piezas, las instalaciones y las terminaciones.

Antes de contratar, conviene consultar las reglas del municipio y del barrio privado, si corresponde. Para el cálculo estructural, el equipo debe seguir el Reglamento Argentino de Estructuras de Madera, CIRSOC 601. Si la obra depende de un crédito o un seguro, conviene presentar al banco o a la aseguradora la documentación del sistema y consultar qué condiciones aplica. "Una vivienda industrializada no debería comercializarse únicamente a partir de fotografías o un precio por metro cuadrado: el comprador necesita conocer exactamente qué está contratando", remarca.

La disponibilidad de equipos capacitados varía según la región. "Antes de contratar, un particular debería solicitar antecedentes de obras realizadas, referencias comprobables, información sobre los profesionales responsables y documentación de los sistemas constructivos utilizados", aconsejó. También recomendó visitar obras terminadas, pedir planos, detalles de aislación y protección contra humedad, insectos y fuego, y dejar por escrito los plazos, las garantías y quién responde por el montaje y la posventa.