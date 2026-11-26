Más de seis hectáreas públicas en Tigre ya fueron liberadas y se prepara una nueva subasta estatal sobre terrenos cercanos al Delta

Sumando otros ya liberados, totalizan más de 6 hectáreas donde funciona el Parque de la Costa, como parte de un plan nacional de $800M.

El Estado desafectó un predio ferroviario en Tigre, iniciando así el proceso para su eventual venta.

El gobierno nacional dio otro paso clave para desprenderse de los terrenos donde funciona el Parque de la Costa. El Ministerio de Economía quitó el uso ferroviario a un nuevo predio en la estación Delta, ubicada en pleno corazón de Tigre.

La medida quedó formalizada en la Resolución 1852/2026. Se publicó el 26 de octubre en el Boletín Oficial y marca el inicio del proceso para una eventual venta.

El terreno desafectado tiene 9.247 metros cuadrados. Hasta ahora estaba asignado a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Forma parte del área vinculada al Tren de la Costa.

La desafectación implica que ese predio deja de estar reservado para actividad ferroviaria y pasa a manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que puede gestionarlo libremente.

Según los fundamentos de la norma, la operadora ferroviaria no encontró uso ni operación sobre ese espacio. Tampoco hay obras o proyectos previstos a futuro.

Con ese informe técnico en mano, la AABE pidió formalmente que se liberara el predio. El Ministerio de Economía aceptó el pedido y firmó la resolución.

Un plan que ya suma más de seis hectáreas en Tigre

Este no es el primer terreno que el Estado desafecta en la zona. En septiembre de 2025 ya se había hecho lo mismo con otro predio mucho más grande.

Entre los dos predios liberados suman 60.810 metros cuadrados - crédito Gobierno de la Nación

Aquel terreno tiene 51.563 metros cuadrados. Se encuentra dentro del mismo cuadro de la estación Delta, sobre el que funciona actualmente el Parque de la Costa.

Entre los dos predios liberados suman 60.810 metros cuadrados. Es decir, algo más de seis hectáreas que el Estado nacional prepara para comercializar.

La AABE anunció a fines de 2025 que subastaría el primer terreno durante este año. Se trata de la mitad del predio donde opera el parque de diversiones. Sin embargo, hasta ahora no se fijó fecha ni precio base para el remate.

La resolución más reciente tampoco establece valores ni plazos. Solo habla de una "eventual enajenación". Si la venta se concreta, la mensura del terreno deberá hacerse junto con ADIF y respetar las restricciones de la línea Mitre.

Parte de un programa nacional de 800 millones de dólares

Las tierras de Tigre no están solas en el plan oficial. Forman parte de una estrategia más ambiciosa del gobierno nacional.

El Estado busca desprenderse de más de 300 inmuebles públicos distribuidos en todo el país. El objetivo es recaudar cerca de u$s800 M.

Dentro de ese programa, los terrenos de Delta tienen un valor estratégico destacado. Su ubicación frente al río, con conexión ferroviaria y en una de las zonas más turísticas del Gran Buenos Aires, los hace especialmente atractivos.

Sobre esas tierras funcionan hoy el Parque de la Costa, el parque acuático Aquafan y otros emprendimientos privados. Todos operan en predios que hasta ahora eran considerados de uso ferroviario.

La historia del Tren de la Costa y los terrenos concesionados

La relación entre estos terrenos y los emprendimientos comerciales de Tigre se remonta a la década de 1990. En esos años, el Estado concesionó el Tren de la Costa a través del Decreto 204/1993.

El contrato no se limitaba al transporte de pasajeros. También contemplaba la explotación comercial de áreas aledañas al recorrido y un proyecto de transformación urbanística de ese corredor.

La concesión fue adjudicada a Tren de la Costa SA, vinculada a Sociedad Comercial del Plata. El esquema combinaba la recuperación del ramal ferroviario, la prestación del servicio y el aprovechamiento comercial de determinados espacios.

En ese contexto surgió el vínculo entre el tren y los terrenos donde luego se desarrolló el Parque de la Costa, inaugurado en 1997.

El modelo privado terminó en 2013. Ese año, el Estado rescindió el contrato de concesión por incumplimientos contractuales y asumió la operación ferroviaria.

A partir de entonces, los bienes vinculados con aquella concesión quedaron bajo un nuevo esquema de administración pública. El parque de diversiones, sin embargo, continuó con actividad privada.

Más de tres décadas después, el Gobierno comenzó a desafectar distintas superficies que ya no considera necesarias para la operación ferroviaria. El antecedente de septiembre de 2025 y la nueva resolución de octubre de 2026 muestran la continuidad de ese proceso sobre terrenos contiguos.

Qué se podría construir en los terrenos liberados

El tamaño de los predios y su ubicación abren interrogantes sobre el potencial inmobiliario de la zona. Un desarrollo residencial de categoría, un complejo comercial o un proyecto de usos mixtos son alternativas posibles.

Pero ninguna está confirmada. Antes de proyectar edificios, viviendas o locales, será necesario conocer las condiciones de comercialización y las restricciones sobre cada parcela.

El Código de Zonificación de Tigre establece los usos y parámetros aplicables a los distintos sectores del partido. Además, el municipio contempla la Ordenanza 4448/26, que establece límites de altura y perfiles urbanos.

La normativa también exige factibilidad de servicios sanitarios de AySA para los proyectos constructivos. Por eso, la superficie total del terreno no equivale automáticamente a los m² que podrían edificarse.

Esa capacidad dependerá de la zonificación específica, las alturas permitidas, los retiros, las restricciones y la infraestructura disponible.