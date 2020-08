Video viral: se le "disolvió" la bikini en el mar y quedó completamente desnuda

Un famoso mago mostró su nuevo truco mientras engañaba a su novia. La joven ingresó al mar a disfrutar de un chapuzón, sin embargo no contaba con la broma de su pareja.

Julius Dein es un mago callejero muy popular en las redes sociales. Sus videos pueden dan la vuelta al mundo y el último de ellos no fue la excepción: una pesada broma a su novia con la bikini.

Los jóvenes fueron la playa a disfrutar del día y ella deseaba estrenar la nueva bikini que había adquirido por internet según relató. Sin embargo, ella no sabía que su novio reemplazó su traje de baño por otro que se disuelve al contacto con el agua. Sabiendo lo que ocurriría cuando su novia ingrese al mar, el mago Julius grabó toda la secuencia.

"Ahora, de acuerdo con el manual de instrucciones, los químicos deberían tardar entre 15 y 30 segundos en hacer efecto y hacer que la bikini se disuelva. Esto es tan malo, pero tan bueno", comenta el joven mientras graba a su novia dentro del agua.

Al poco tiempo de estar nadando rodeada de personas, Estelle comienza a mirar hacia todos lados preocupada, al darse cuenta que había perdido su traje de baño. Julius le preguntó a su novia qué le pasaba, a lo que ella respondió: "Mi bikini. Creo que lo perdí. Me lo robaron. No sé dónde está mi bikini. No puedo encontrarlo por ninguna parte. Necesito una toalla".

El encuentro de un joven con un tiburón ballena

Youtube es una fuente inagotable de videos que despiertan la curiosidad de las personas en todo el mundo. En los últimos días apareció un video que llamó la atención a más de uno y se volvió viral en pocos minutos, logrando miles de vistas. En las imágenes se puede ver el encuentro de un grupo de jóvenes con un enorme tiburón ballena en Indonesia.

Lo que se puede ver en el sorprendente video, es el momento exacto en el que un joven está metido en el agua y de pronto aparece el tiburón ballena y el bañista sin lugar a dudas tuvo el susto más grande de su vida.

En un primer momento, el protagonista del video viral, que causó furor en distintas redes sociales como YouTube, Twitter y Facebook, ingresó al mar, sin imaginar que terminaría frente a frente con el gigantesco animal que estaba en busca de alimentos y se asusto tanto que quería volver a subirse a la embarcación.

"Ha sido una experiencia incomparable. Al principio creí que el animal me atacaría sin compasión, pero se comportó como si fuera una tierna criatura", comentó el joven que aparece en la grabación de del video que se viralizó en YouTube.

Segundos después de ese tremendo susto, otros acompañantes de joven que estaba en el agua, comenzaron a tirarles algunas carnadas al tiburón ballena que se comportó muy amigable con ellos, ya que a pesar de ser un tiburón, es una especie que prácticamente no reviste peligro.

Minutos más tarde, el tiburón ballena se alejó del grupo de jóvenes para seguir comiendo lo que los otros turistas le arrojaban al agua.

El pez más grande del mundo

El tiburón ballena (Rhincodon typus) es una especie de elasmobranquio orectolobiforme, único miembro de la familia Rhincodontidae y del género Rhincodon; siendo el pez existente más grande del mundo, con aproximadamente 12 metros de longitud. Presenta una alimentación por filtración. Habita en aguas cálidas tropicales y subtropicales. Se ha sugerido que habita en la Tierra desde hace 60 millones de años.​ En México se considera amenazado.

El primer ejemplar identificado medía 4,6 metros de longitud y fue arponeado y capturado en las costas de Table Bay, Sudáfrica, en 1828. El espécimen fue vendido por 6 libras, y su holotipo se muestra en el Museo de Historia Natural de París.​ La primera cita científica fue dada al año siguiente por Andrew Smith, un médico militar vinculado al ejército británico, que se encontraba estacionado en Ciudad del Cabo.

En 1849 publicó una descripción más detallada de la especie. Se le asignó el nombre de "tiburón ballena" debido a la fisiología del pez, ya que se trata de un tiburón pero posee un tamaño comparable al de una ballena. En la religión vietnamita se le venera como a una deidad, y se le llama "Ca Ong", que significa literalmente "Señor Pez". También recibe el nombre de pez dominó, dámero, o pez dama, por el clásico juego de mesa.

El tiburón ballena es el pez existente más grande del mundo

Habita en los océanos y mares cálidos, cerca de los trópicos, aunque algunos ejemplares han sido observados en aguas más frías, como las de la costa de Nueva York. Se cree que son peces pelágicos, pero en determinadas temporadas migran grandes distancias hacia zonas costeras, como Ningaloo Reef en Australia Occidental, Utila en Honduras, Donsol y Batangas en Filipinas, la isla de Holbox en el estado de Quintana Roo, las penínsulas de Yucatán y Baja California, México, costas de Venezuela (ocumare de la Costa) las islas del archipiélago de Zanzíbar (Pemba y Unguja), en la costa de Tanzania, en Ceiba y en el archipiélago de las Perlas en Panamá.

Aunque es frecuente encontrarlo mar adentro, también es posible avistarlo cerca de la costa, entrando en lagunas o atolones de coral, y cerca de las desembocaduras de los ríos. Suele permanecer dentro de los ±31° de latitud, y a una profundidad de 700 metros.​ Suele actuar de forma solitaria, aunque de vez en cuando forman grupos para alimentarse en zonas con grandes concentraciones de comida. Los machos pueden encontrarse en lugares más dispares, mientras que las hembras prefieren permanecer en lugares más concretos.