Según la crítica, estas son las 10 mejores series de Amazon Prime Video

De acuerdo a la crítica especializada, estas son las mejores series que los usuarios pueden ver actualmente en la plataforma Amazon Prime

Amazon Prime Video es una de las plataformas en las que se puede encontrar un amplio catálogo de series y películas. En cualquier momento del día y desde cualquier dispositivo, los usuarios pueden ver el contenido que quieran.

Desde la llegada de Amazon Prime Video, la crítica comenzó a emitir su opinión sobre los títulos que se pueden encontrar en la plataforma. De esta manera, los usuarios saben qué contenido tuvo mejor y peor recepción por parte de la crítica, ya que se trata de un criterio que muchos consideran importante.

Las 10 mejores series, según la crítica

Star Trek: Picard

El actor Patrick Stewart se ha vuelto a meter en su icónico papel de Star Trek en esta nueva entrega seriéfila de la saga, ambientada 18 años después de su última aparición.

Jack Ryan

John Krasinski (The Office) protagoniza esta reimaginación de Jack Ryan, el héroe de la CIA al que antes dieron vida actores como Harrison Ford y Chris Pine, y que retoma el relevo de Homeland en el género antiterrorista.

Modern Love

John Carney (Begin Again, Once) escribió y dirigió esta serie antológica, basada en una columna del New York Times. Quienes elijan ver esta serie podrán encontrar diferentes historias sobre cómo es el amor moderno. Las protagonistas de algunas de las historias son estrellas como Anne Hathaway, Tina Fey, Andy García, John Slattery.

Truth Seekers

Simon Pegg (Zombies Party, Spaced) y Nick Frost produjeron (este último también la protagoniza) esta comedia negra británica sobre un puñado de improbables personajes que se alían para investigar avistamientos paranormales.

Homecoming

Sam Esmail como productor (Mr. Robot) y Julia Roberts como protagonista se aliaron en esta serie conspiranoica sobre el modo en que una psicóloga recupera los recuerdos que la vinculan a un misterioso proyecto del gobierno. La segunda temporada, que tiene la partitcipación de Janelle Monáe, no tuvo tan buenas críticas como la primera.

Hanna

El remake de la película protagonizada hace unos años por Saoirse Ronan y Hugh Jackman ha logrado mejor resultado del esperado. En Hanna se cuentan las desventuras de una adolescente adiestrada para sobrevivir y matar.

Goliath

Billy Bob Thornton (Fargo) ganó un Globo de Oro por la interpretación de este abogado de Los Ángeles caído en desgracia que no duda en enfrentarse al bufete de asesores letrados que ayudó a crear.

Good Omens

Michael Sheen y David Tennant son dos de los mejores actores televisivos actuales y precisamente protagonizan la adaptación de la novela homónima de Neil Gaiman y Terry Pratchett sobre un ángel y un demonio que establecen una improbable alianza.

Tales from the Loop

Esta serie de ciencia ficción está inspirada en unos libros ilustrados y llegó para templar el corazón de los críticos y los espectadores.

The Man in the High Castle

The Man in the High Castle es una de las primeras superproducciones de Amazon adapta la ucronía homónima de Philip K. Dick sobre qué hubiera pasado con el mundo si los nazis y los japoneses hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial.