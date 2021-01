¿Cuál es el origen del dicho popular "lágrimas de cocodrilo"?

Las frases populares forman parte de la cultura de las sociedades, por lo que conocer su origen también ayuda a conocer en profundidad esa cultura

¿Alguna vez pronunciaste o escuchaste decir que alguien llora con lágrimas de cocodrilo? Es probable que sí, porque es un dicho popular que en Argentina se usa con frecuencia, al igual que en otras naciones de habla hispana.

Las frases populares tiene su origen en diversas culturas. En todas las sociedades surgieron refranes de estas características que hacen a lo que se conoce como "refranero popular" y hacen a la sabiduría popular.

Sin embargo, es probable que la mayoría de esas personas desconozca el origen preciso del popular dicho "lágrimas de cocodrilo", que compone el refranero popular de dicha lengua junto con "el que se fue a Sevilla perdió su silla" y "no hay moros en la costa", entre otras que existen y aún se usan. Esto sucede también con otras frases populares, ya que se conoce el significado y pocos se interesan en la búsqueda del significado original y del origen de cada frase.

¿Cuál es el origen del dicho llorar con lágrimas de cocodrilo?

Por motivos que se ignoran o quizá porque la imagen del reptil ha estado siempre ligada a hechos misteriosos, muchas son las leyendas que se cuentan acerca de la conducta del cocodrilo; algunas de ellas están relacionadas con su actitud ante sus presas.

El cocodrilo tiene una secreción que se conoce como lágrimas

Desde tiempos remotos, se sostenía que el animal, para atraer a sus víctimas emitía un extraño e insinuante gemido. Otros autores añadían que, una vez devorada la presa, el temible reptil lloraba sobre los despojos de su comida, quizás angustiado porque su festín gastronómico hubiese terminado tan rápidamente. Por otro lado, no falta quien asegura que suele comerse a sus propias crías, una teoría que parte del desconocimiento de que la hembra acomoda a los más pequeños dentro de sus fauces para llevarlos al río, donde luego los suelta para que comiencen a nadar por sus propios medios.

Asimismo, se sabe que las famosas lágrimas de cocodrilo son una secreción acuosa que mantiene húmedos los ojos del animal cuando está fuera del agua. No obstante, este tipo de lágrima no tienen nada que ver con el llanto como lo conocen los humanos, que se asocia a la tristeza. Esto se debe a que las glándulas salivales y las lacrimales de este animal están situadas muy cerca unas de las otras y por eso, se estimulan constantemente, lo que hace que al animal mientras llore mientras come.

El dicho popular "lágrimas de cocodrilo" deriva de una secreción que tienen esos animales en sus ojos

Todo esto, sumado a la fantasía popular sirvió para dar origen a la expresión lágrimas de cocodrilo, con la que se alude al dolor fingido de alguien ante cualquier suceso desgraciado, dolor que no es tomado en serio por ninguna de las personas que lo contemplan.

La historia de esta frase popular es la misma que tuvieron otros dichos a lo largo de la historia. Algunos de ellos tienen explicaciones religiosas, otros tienen relación con el mundo de la política, pero el punto en común de todos los dichos del refranero popular es que se han expandido por todo el mundo y han perdido su significado estricto original. A tal punto ha sucedido esto, que se han popularizado y ya se usan para diversas situaciones.