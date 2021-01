Cuál es el origen del dicho popular "meterse en camisa de once varas"

El origen de las frases populares es una gran herramienta para conocer en profundidad la cultura popular y la evolución de los idiomas

Las frases populares reflejan la sabiduría y la Historia de los pueblos y de su lenguaje. Entender qué significan y de dónde vienen las frases populares que se utilizan frecuentemente en los países de habla hispana puede ser muy útil al momento de acabar de comprender la idiosincrasia y la cultura.

"Meterse en camisa de once varas" es una de las frases populares del idioma español. Junto con "quien se fue a Sevilla perdió su silla" y con "la tercera es la vencida", entre otros, se constituye como uno de los dichos más populares de la lengua española que han llegado hasta América.

Los dichos como estos se usan todo el tiempo porque forman parte de la cultura popular, pero no siempre se conoce el origen, que precisamente refleja gran parte de esa cultura popular que lo reproduce.

Cuál es el origen de la frase "meterse en camisa de once varas"

Su origen se sitúa en la Edad Media, en la ceremonia de adopción de un niño, tomando los problemas que ésta conlleva por decisión propia. El padre debía meter al niño por la manga de una camisa grande hecha para la ocasión. Luego lo sacaba por la cabeza o el cuello de la prenda y el padre le daba un fuerte beso en la frente como prueba de la aceptación de la paternidad. En algunas regiones de Europa la ceremonia continúa vigente pero con la madre, con objeto de simular el parto.

Este es el motivo por el que se usa el dicho "meterse en camisa de once varas"

El dicho además refleja una exageración en las dimensiones de la camisa, la cual no podía medir once varas, ya que una vara son 84 centímetros. Así, la camisa mediría 9,24 metros.

Más allá de esta interpretación, en la época medieval, la camisa era la parte exterior de una muralla entre dos torres. Con lo cual una camisa de once varas es una muralla entre dos torres de 10 metros de altura, por lo que puede ser una interpretación más adecuada.

Actualmente el significado es: "meterse una persona en asuntos o problemas que no conoce, que no le competen o que no reportan ningún beneficio".

Otra versión: cañiza de once varas

El origen puede rastrearse en las actividades pastoriles de la zona de Salamanca, donde los pastores, para resguardar sus rebaños durante la noche, los cercaban en una corraliza desmontable construida de cañas y telas, llamada cañiza.

El valor de la vara en España varía de una región a otra; una vara castellana, tres pies castellanos, son aproximadamente 84 centímetros. Con una cañiza de once varas castellanas, puede montarse una corraliza cuasi circular de poco menos de 6 m². A veces las medidas variaba dependiendo de la región y los meses del año.

El origen de la frase popular, como muchas otras, está en España

El modo en que se amontonaba el ganado en tan reducida superficie hace prácticamente imposible poder desplazarse por la misma, y por ende, dificultoso de salir sin tropiezos.

La historia de esta frase popular es la misma que tuvieron otros dichos a lo largo de la historia. Algunos de ellos tienen explicaciones religiosas, otros tienen relación con el mundo de la política, pero el punto en común de todos los dichos del refranero popular es que se han expandido por todo el mundo y han perdido su significado estricto original. A tal punto ha sucedido esto, que se han popularizado y ya se usan para diversas situaciones.