3 películas de Alfred Hitchcock que están disponibles en Netflix

Alfred Hitchcock es uno de los directores de cine más conocidos de la historia y muchas de sus películas están disponibles en Netflix

Alfred Hitchcock es una de las personalidades más conocidas en el mundo del cine. El británico es uno de los directores más famosos y exitosos que ha visto la historia del septimo arte.

Muchas de sus películas fueron disruptivas para la época en la que se estrenaron, por lo que los fanáticos del cine tienen en Hitchcock un nombre clave para nutrir su conocimiento del tema.

3 películas de Hitchcock que se pueden ver en Netflix

La ventana indiscreta (1954)

Basada en el cuento It Had To Be Murder, de Cornell Woolrich, esta película protagonizada por James Stewart y Grace Kelly, todavía es una de las películas más recordadas de Hitchcock. La ventana indiscreta está protagonizada por Jefferies, un fotógrafo que sufre un accidente y se ve obligado a reposar en su casa. Cuando el aburrimiento crece, el hombre comienza a mirar por la ventana a través de binoculares y su cámara de fotos y a partir de ahí se dedicará a observar todo lo que ocurre en el edificio de enfrente. A los ojos de Jefferies, uno de los vecinos parece que se ha cometido un crimen y se obsesiona hasta descubrirlo todo.

Vértigo (1958)

Una de las películas más valoradas de la filmografía de Hitchcock con la que recibió las primeras nominaciones al Oscar. Basada en la novela Sudores fríos: de entre los muertos, de Pierre Boileau y Thomas Narcejac, la película aborda los temas de la obsesión, la fragilidad psicológica y el amor. En 2012 fue elegida como la mejor película de todos los tiempos.

Con James Stewart y Kim Novak como protagonistas, Vértigo narra la historia de Scottie Ferguson, un detective retirado que sufre de acrofobia y vértigo, quien es contratado por un viejo compañero de estudios para vigilar a su esposa Madeleine. La mujer, que parece estar poseída por el espíritu de su bisabuela, Carlota Valdés, muerta cien años antes, vive en un estado casi depresivo con tendencias suicidas.

Psicosis (1960)

Psicosis es una obra maestra dentro de las obras maestras. A más de 60 años de su estreno, todavía es una referencia indispensable del cine de terror. Basada en la novela de Robert Bloch, está inspirada en los crímenes del asesino en serie Ed Gein. Psicosis contiene una de las más famosas escenas de la historia del cine: la mítica escena del asesinato en la ducha.

La película, protagonizada por Anthony Perkins, Janet Leigh y Vera Miles, cuenta como la joven Marion Crane huye de la inmobiliaria en la que trabaja con 40.000 dólares y debido a una tormenta se ve obligada a parar en el misterioso motel Bates. El extraño encargado, Norman Bates, le alquilará una habitación para pasar la noche. El resto es digno de ser visto y posicionarse en la época para entender cómo esta película dio un giro y abrió puertas en la historia del cine mundial.

Tras la muerte de Alfred Hitchcock en 1980, Universal Pictures continúo con el universo de Psicosis: aparecieron tres remakes y series de TV.