Bridgerton: estos son los secretos de filmación de la serie más vista de Netflix

Bridgerton es una serie dramática estadounidense, basada en las novelas de Julia Quinn, que se estrenó el 25 de diciembre de 2020

A poco más de un mes de su estreno, todos los usuarios de Netflix escucharon hablar de la serie Bridgerton. De todos los suscriptores de Netflix en el mundo, varios millones se transformaron en espectadores y fanáticos de Bridgerton.

Sin embargo, puede que todavía haya quienes no saben qué es Bridgerton. Se trata de una serie dramática de época de origen estadounidense. Creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, Bridgerton está basada en las novelas escritas por la autora Julia Quinn. La historia que se relata en los libros y en la serie Bridgerton está ambientada en el mundo de la era de Regency London's Ton. El drama que se relata en la serie se centra en la familia de apellido Bridgerton.

Violet, vizcondesa viuda Bridgerton; sus cuatro hijos, Anthony, Benedict, Colin y Gregory y sus cuatro hijas, Daphne, Eloise, Francesca y Hyacinth. También aparecen los Featheringtons: Portia, Lady Featherington; su marido el barón; sus tres hijas, Philippa, Prudence y Penélope; y su prima Marina Thompson. Cada episodio incluye la narración de la actriz Julie Andrews, quien pone la voz de la columnista anónima y siempre escandalosa conocida como Lady Whistledown.

Bridgerton llegó a Netflix el 25 de diciembre de 2020, el día de Navidad.

La primera temporada de Bridgerton tiene ocho capítulos, por lo que se podría considerar una miniserie. Con 82 millones de reproducciones -y contando- Bridgerton es la serie más vista de la plataforma de streaming. Es importante tener en cuenta, sobre todo para los más fanáticos de la historia, que en enero de 2021, la serie se renovó por una segunda temporada.

Así se pensó y realizó la serie Bridgerton

El 20 de julio del año 2018 Netflix anunció que Shonda Rhimes sería la productora de la serie Bridgerton. El nuevo título estaría basado en las novelas más vendidas de Julia Quinn.

Asimismo, desde Netflix anunciaron que Bridgerton tendría a Chris Van Dusen como showrunner.

Recién un año después, el 19 de junio de 2019, Julie Andrews quedó elegida como Lady Whistledown. La voz en off de este personaje de la serie Bridgerton es la encargada de explicar gran parte de los hechos que aparecen en la pantalla.

El 10 de julio del año 2019 se anunció cuál sería el elenco que daría vida a la serie Bridgerton. En aquel momento se publicó el listado de nombres de actores y actrices que encarnarían a los personajes de la hoy exitosa serie de Netflix.

Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page son los protagonistas de la historia

Jonathan Bailey, Golda Rosheuvel, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh y Polly Walker son parte del elenco que encarna los papeles de reparto de Bridgerton

Así fue el proceso de filmación y producción de Bridgerton

La serie Bridgerton fue filmada en las ciudades de Londres y Bath, así como en varias propiedades y parques a lo largo y ancho de toda Inglaterra. Aunque la historia que se cuenta tiene lugar en Londres, la mayoría de las escenas callejeras se filmaron en Bath o en York. Los terrenos de Wilton House se utilizaron para mostrar el Hyde Park y los terrenos de Somerley se utilizaron para mostrar Hampstead Heath.

Ranger's House en Greenwich, sureste de Londres se usó para el exterior de Bridgerton House y Halton House en RAF Halton en Buckinghamshire para el interior de la casa.

Cabe mencionar que Wilton House se filmó en el exterior y la entrada a Hastings House de Simon Basset. Syon House, en Londres y Badminton House, en Gloucestershire, se emplearon para representar el resto de la finca. La finca de Simon en Clyvedon estaba formada por Castle Howard en North Yorkshire para el exterior y Wilton House para el interior, con Coneysthorpe como pueblo de Clyvedon.

La protagonista de Bridgerton

Las escenas en las que se ve el trono se filmaron en el Single Cube Room de Wilton House, cerca de Salisbury. Una combinación de Hampton Court Palace y Lancaster House compuso St. James's Palace en la serie.

El Museo Holburne en Bath es el lugar de la propiedad de Lady Danbury. Vauxhall Pleasure Gardens ya no existe en su totalidad, pero el equipo de producción lo recreó con la combinación de las partes restantes con Castle Howard y Stowe Park. La sala de banquetes del Guildhall, Bath se usó para otro baile, así como el Gran Salón de Leigh Court en Somerset.

Hatfield House en Hertfordshire y Halton House en RAF Halton se combinaron para el interior de los Featheringtons y el No. 1 Royal Crescent en Bath conforma el exterior, que está destinado a ser Grosvenor Square en la serie. Los Featherington salen a pasear por los jardines de Painshill en Cobham .

Anthony Bridgerton y Simon Basset se conocen en el Reform Club de la vida real en Pall Mall, en el centro de Londres.

La escena en la que Lady Featherington lleva a Marina a los barrios marginales fue filmada en Chatham Dockyard en Kent. Aquí también se filmaron escenas de boxeo, además del Normansfield Theatre en Teddington. Las escenas de teatro se filmaron en el Hackney Empire. Queen's House se utilizó para el exterior de Somerset House y Somerley para el interior.

Julia Quinn es la autora de los libros en los que se basa la historia de Bridgerton

Un café de Bath, Pickled Greens, fue el sitio de la tienda Modiste y los baños en la tienda No.5 en Trim Street el sitio de Gunter's Tea Shop. Dorney Courtes el sitio de la visita de Coaching Inn Daphne y Simon.

El rodaje de la segunda temporada está programado para comenzar en la primavera de 2021, aunque todavía se desconocen muchos detalles de esta nueva edición de Bridgerton.

Tendrá Bridgerton una nueva temporada

En las primeras cuatro semanas de su estreno, Bridgerton cosechó 83 millones de visualizaciones. Con ese número se posicionó en la posición número cinco del ranking de series más vistas de la plataforma Netflix.

Uno de los protagonistas de Bridgerton

Los millones de fanáticos que Bridgerton despertó en todo el mundo comenzaron a preguntarse si tendría una nueva temporada. En caso de que así fuese, ¿cuándo llegaría?

Para la tranquilidad y felicidad de los fans la respuesta es sí. Habrá una nueva temporada de Bridgerton, aunque la fecha de estreno todavía se desconoce. En los últimos días de enero la producción de esta serie confirmó la noticia, que se difundió de una manera muy peculiar, tal como se publicó en la cuenta de Twitter Seriéfilos enfurecidos.

De hecho, Nicola Coughlan, la actriz que interpreta a Penelope Featherington en la serie, aseguró en una entrevista a la revista Variety: "todos realmente esperamos [que se renueve]. Es un verdadero placer lograrlo y la respuesta fue más allá de nuestros sueños más locos. Pero hasta que los dioses de Netflix bajen y nos bendigan, no lo sabremos. Si va como van los libros, lógicamente la temporada 2 debería ser más sobre la historia de Anthony Bridgerton y me encantaría porque haría que el programa fuera tan fresco y una perspectiva completamente diferente. Anthony es un personaje muy diferente de Daphne".

Por su parte, Phoebe Dynevor, quien interpreta al personaje de Daphne Bridgerton, afirmó en una entrevista que dio a Town & CountryMag que le gustaría ver las historias de los otros personajes en el futuro: "ahora mismo solo estamos enfocados en la primera temporada, pero me gustaría explorar las historias de todos los hermanos Bridgerton en otras temporadas".

Estas son las series más vistas de Netflix

1. Bridgerton

Los Bridgerton está en el primer puesto de las series más vistas de Netflix, con 83 millones de reproducciones hasta el momento.

Tal como ya se mencionó, la historia se basa en las novelas publicadas por Julia Quinn.

2. The Witcher

El segundo puesto, detrás de Bridgerton, de las series más vistas de Netflix lo ocupa The Witcher, con 76 millones de reproducciones entre los usuarios de la plataforma.

Se trata de una serie de televisión de fantasía; de origen polaco - estadounidense, su producción estuvo en manos de Lauren Schmidt Hissrich y la historia que cuenta está basada en la serie de libros del mismo nombre del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

Ubicado en una tierra ficticia de inspiración medieval conocida como el continente, The Witcher relata la leyenda de Geralt de Rivia y la princesa Ciri. Ambos personajes están vinculados por el destino. Está protagonizada por Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra.

La primera temporada tuvo ocho episodios y llegó a Netflix el 20 de diciembre de 2019. Se basa en The Last Wish y Sword of Destiny , que son colecciones de cuentos que preceden a la saga principal de Witcher. Antes de que se lanzara la primera temporada, Netflix anunció una segunda temporada de ocho episodios que se lanzará en 2021.

3. Lupin

Lupin, con su reciente estreno, ya ubica el tercer puesto de contenidos más vistos de Netflix. Alcanzó este puesto con sus 70 millones de reproducciones.

Lupin es una serie de televisión francesa que tiene el suspenso y misterio como géneros centrales. Creada por George Kay y François Uzan, se estrenó en Netflix el 8 de enero de 2021 y ya tuvo tantas reproducciones como para ubicarse en el tercer puesto de series más vistas de Netflix.

Consta de 10 episodios, que están distribuidos en dos partes. La historia está protagonizada por Omar Sy en el papel de Assane Diop, un hombre que se inspira en las aventuras del maestro ladrón Arsène Lupin, un personaje creado por Maurice Leblanc a principios del siglo XX.

Es importante tener en cuenta que el segundo grupo de episodios, que son cinco, ya está filmado y se estrenará en Netflix a mediados de 2021.

4. La Casa de Papel T4

La cuarta temporada de La casa de papel se ubica en el cuarto puesto de las series más vistas de Netflix. Alcanzó 65 millones de reproducciones entre los usuarios de la plataforma, lo cual refleja la fidelidad que todavía tienen los seguidores de la serie, que estuvieron al pie del cañón desde la primera temporada.

5. Tiger King

Tiger King tiene 64 millones de reproducciones en Netflix, lo cual la posiciona en el quinto lugar del ranking de series más vistas liderado por Bridgerton.

Estrenada en 2020, se trata de miniserie documental estadounidense que relata el conflicto real entre Carole Baskin, propietaria del santuario animal Big Cat Rescue, y Joe Exotic (de nombre Joseph Allen Maldonado-Passage), el extravagante propietario del zoológico Greater Wynnewood Exotic Animal Park. Este último es acusado por Baskin de abusar y explotar a los animales salvajes.

La disputa entre ambos derivó en el arresto de Exotic, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 22 años de prisión por varios cargos.