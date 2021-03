"Se les murió la gallina de los huevos de oro": los fuertes dichos de Claudia Villafañe

La ex esposa de Diego Armando Maradona habló públicamente por primera vez desde que falleció el astro del fútbol, el pasado 25 de noviembre

"No puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí", dijo, contundente, Claudia Villafañe. La afirmación iba dirigida directamente a los integrantes de la mesa de Polémica en el Bar, pero la ex mujer de Diego Maradona no estaba presente, sino que habló a través del teléfono de un miembro de la producción.

El debate que se daba en la mesa del programa televisivo en ese momento era acerca de la difusión de los audios de la causa por la muerte del astro del fútbol mundial y Claudia Villafañe llamó para hablar con Mariano Iúdica, el conductor.

"Que Rocío Oliva le pregunte a Víctor Stinfale por qué no pudo entrar al velatorio", fue una de las primeras aclaraciones de la madre de Dalma y Giannina Maradona.

"Si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos los que están defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no correspondía", aseguró la madre de Dalma y Giannina Maradona.

Claudia Villafañe habló telefónicamente con Mariano Iúdica y con los miembros del programa Polémica en el Bar

Además, habló sobre su relación con Maradona. En este sentido, Claudia Villafañe reveló: "Tengo llamadas de Diego del día 21 de noviembre. Que no lo hiciéramos público, no quiere decir que no habláramos. Los dos sabíamos separar muy bien las cosas".

"Si ustedes hablaban y sabían que me amaba y demás, cómo pudieron darse el lujo de impedir que me despidiera de él", le planteó Rocío Oliva que fue la última pareja estable a lo que Claudia respondió: "Yo te dije que se lo preguntes a Víctor Stinfale. Yo no fui".

Cabe recordar que Diego Maradona falleció el 25 de noviembre en el barrio cerrado San Andrés, a pocas semanas de haber sido intervenido por un hematoma subdural. Por la muerte de Maradona se investiga la responsabilidad del médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Fuertes acusaciones contra Rocío Oliva

El vínculo entre Diego Maradona y Rocío Oliva parecía no ser muy sano. Había muchos rumores de maltrato en la pareja, tanto por parte del astro del fútbol como por parte de ella. De hecho, mucho antes del fallecimiento del Diez, los rumores sobre la violencia que ejercían el uno contra el otro eran de público conocimiento.

Este fue uno de los motivos principales que llevó a terminar la relación. Sin embargo, ahora se sumó una nueva denuncia que apunta directamente contra la expareja del ex jugador.

La relación entre Diego Maradona y Rocío Oliva fue turbulenta

"Yo la quiero un montón a Vero (Ojeda), y siempre la banqué porque la vi sufrir y se que ella lo ayudó a Diego hasta último momento. Él le pidió ayuda porque estaba prácticamente secuestrado, y todos sabían que tenía el mando Rocío Oliva, porque acá la cabeza era Rocío", aseguró Vanessa Maradona en el programa "Los ángeles de la mañana".

"Diego no era dueño de su vida. Le bloqueaba los teléfonos… el entorno no lo estaba ayudando, pero ¿a quién le servía así? Yo escuché que habían dicho que Rocío Oliva se separó y no apareció más… ¡mentira! Ella siguió con el mando hasta que Verónica lo rescató de esa casa", agregó quien fuera pareja del Chino Maradona.

"Mandaba todo, hasta el supermercado de la casa, que mandaba la mitad de las cosas para la casa de la madre. Ahora parece que tiene una donación de no sé cuánta plata… Lo que pasa es que Diego en ese momento vos le pedías cualquier cosa y lo hacía. Está todo bien, él estaba enamorado de ella lamentablemente", recordó.

Rocío Oliva y Diego Maradona estuvieron en pareja durante muchos años

Luego, hizo una fuerte acusación: "No conviví con ellos, pero si sé que ella lo ha golpeado, le hizo muchas cosas. En esa foto tenía el brazo hinchado porque ella lo había tirado de la escalera. Lo tiró por la escalera en una pelea y lo empujó".

