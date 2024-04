En 2007, Thylane Blondeau, de tan solo seis años, impactó al mundo con su belleza. Era modelo del reconocido diseñador Jean Paul Gaultier y fue elegida como la "niña más bonita del mundo". Hoy, la francesa está cumpliendo 23 años y su vínculo con la moda y la belleza sigue creciendo.

Thylane es hija del exjugador de fútbol Patrick Blondeau y de la diseñadora de moda Veronika Loubry. Con solo cuatro años fue parte de las pasarelas de Gaultier y a los 10 se convirtió en la modelo más joven de la historia en Vogue París.

Ante las fuertes críticas que recibieron ella y su entorno por "cumplir un rol de adulto", su madre decidió cerrar sus cuentas de Facebook para evitar la exposición. Sin embargo, no se retiró de los flashes. En 2017 fue nombrada embajadora de la marca L’Oréal París junto a Blake Lively, Irina Shayk y Karlie Kloss y a los 17 años, fundó su propia marca de ropa, Heaven May.

Blondeau forma parte de IMG/WME Worldwide y Brave models Milan, dos importantes agencias de modelos

Actualmente, Blondeau forma parte de IMG/WME Worldwide y Brave models Milan, dos importantes agencias de modelos, y tiene una importante presencia en las redes sociales. En su cuenta de Instagram la siguen más de 7 millones de usuarios, con los que comparte sus campañas de moda, tapas de revista y acciones junto a marcas de lujo como Miu Miu, Rabanne y Nina Ricci.

En 2018, once años después de la famosa fotografía, Thylane Blondeau reivindicó su título al obtener el primer lugar en la lista anual de los premios de TC Candler, un sitio web que se dedica a "buscar el ideal moderno de la belleza mundial".

Thylane se sorprendió ante los resultados y los compartió con una foto en su cuenta de Instagram. "No puedo creerlo, muchas gracias @tccandler y a todos los que votaron. Nunca creí volver a ser número uno otra vez. Espero que pases una lindas fiesta y navidad junto a sus familias".

En 2018, Blondeau reivindicó su título al obtener el primer lugar en la lista anual de los premios de TC Candler

La "nilña más linda del mundo" y el problema de salud del que se sobrepuso

La lista de las ganadoras fue publicada a través de un video en el canal oficial de YouTube llamado "Las 100 caras más bellas del 2018″. Los premios de TC Candler dicen ser el concurso de belleza más diverso del mundo.

A sus 20 años, publicó un mensaje en su perfil de Instagram en el que contó que tuvo que someterse a múltiples operaciones por unos quistes en el ovario, del cual se recuperó satisfactoriamente.

"No estaba segura de publicar esto, pero aquí estamos. Hace un año tuve una operación de emergencia por un quiste ovárico que me había explotado en el estómago. Tres meses después, mi abdomen comenzó a doler de nuevo y al principio todos (y yo, por supuesto) pensamos que era por la operación. Este año vi a tres ginecólogos diferentes, vi más de cuatro centros de radiología en París y todos dijeron lo mismo: 'No te preocupes, no tienes nada, todo está en tu cabeza'", expresó en aquella oportunidad.