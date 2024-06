Después del exitoso camino emprendido por los juegos de escape, llegó una experiencia teatral lúdica inmersiva para revolucionar la industria del entretenimiento, "¿Quién asesinó a Beatriz?".

Es una obra de teatro participativa que conjuga actuación, gastronomía y lo mejor de los juegos de mente para disfrutar con amigos o en familia.

Mariano Rizzuto y Sebastián De María son los cráneos detrás de este emprendimiento cultural que denominaron Enigmax, una empresa especializada en el desarrollo de experiencias lúdicas inmersivas, ahora de ¿Quién asesinó a Beatriz?, pero a futuro, prometen, de muchas más.

La obra se lanzó a fines de septiembre del año pasado y hasta que el público diga basta seguirá en cartelera.

El staff está conformado por Inés Cantarelli y Mariano Sanguinetti, los actores principales, ambos del prestigioso Teatro Ensamble de Banfield. También son parte del equipo Micaela Franco y Mariano Benítez para actuar en simultáneo, para reemplazo y se están capacitando para futuras experiencias. Al equipo lo completa Romina De María y León Guerrisi, quienes se encargan de la logística, preparado de la experiencia, puesta en marca y quienes ayudan a los participantes durante la experiencia.

Entrevistados por iProfesional, los creadores nos cuentan en detalle de qué se trata esta experiencia.

- Sin espoilear, ¿de qué se trata la obra y la experiencia?

-Rizzuto: Es una obra inmersiva donde el público estará inmerso en la obra interrogando junto al inspector Ludrop a los sospechosos para intentar develar el enigma y ganar el juego. Se juega en equipos de hasta seis personas y tendrán una valija con evidencias para resolver el caso.

-¿Qué devolución hacen los espectadores?

-De María: La recepción es excelente, los participantes quedan fascinados por el guion del juego y cómo las piezas encastran y devela la verdad. Además, las actuaciones son impecables, pasan del llanto a la emoción, momentos sumamente de divertimento a momentos conmocionantes.

Una vez vino un grupo de señoras mayores que no sabían muy bien a qué venían, dura fue su sorpresa al enterarse no iban a un encuentro de solas, sino que venían a resolver un caso policial. Sin embargo, luego de unas cuantas copas lograron involucrarse con el juego y llegar a la final. Aunque no era el sábado que se imaginaron pasar, se fueron contentas y recibimos sus elogios.

-¿Cómo fue la antesala de este original producto?

-De María: Hacía ya más de 5 años que veníamos diseñando, construyendo y desarrollando el negocio de las salas de escape. Sin embargo, con la experiencia adquirida, decidimos lanzar esta novedosa propuesta que por supuesto tiene su inspiración en ellas. Aunque el formato es teatral, hay similitudes como la idea de que sea un divertimento para grandes grupos, adaptable a diferentes escenarios y, por supuesto, los juegos son de ingenio y sorpresa para los espectadores.

-¿Cómo fue el proceso de diseño de contenido?

-Rizzuto: Primero escribimos el guion de la obra, pensando en los personajes, el enigma a resolver y todos los elementos que componen el juego. Después lo que hicimos fue testearlo con grupos de amigos y familiares, para, en última instancia, salir a la venta. Por supuesto que a lo largo de las presentaciones se van generando correcciones y mejoras de todo.

-De María: Los guiones son originales de Enigmax, los escribimos nosotros. Buscamos ideas por todos lados, e incluso confiamos mucho en las tormentas de ideas que surgen dentro del grupo interdisciplinario dentro de Enigmax. El gran potencial de Enigmax es el grupo de trabajo, somos personas apasionadas por este tipo de experiencias, y cada uno hace su aporte desde su lugar y visión. La agencia de marketing con su experiencia en ventas y en generar inmersión, los actores desde su lugar de actuación en el desarrollo de los personajes y la puesta escena, nuestro grupo de colaboradores, que son quienes tienen contacto directo con los jugadores y por último nosotros con la experiencia en juegos, desarrollo de negocios y dinámica de las presentaciones.

Esta obra de teatro se degusta, se participa y se juega. Las entradas cuestan $12.000 (sin la consumisión)

-¿Tienen convenio con salas o restaurantes? Cuéntennos un poquito

-Rizzuto: Tenemos diferentes tipos de acuerdos con los lugares a los que vamos. Solemos ser flexibles y buscar el beneficio para todos. Enigmax también surgió de la posibilidad de darle un valor agregado a algún lugar. Por ejemplo, que un bar pueda potenciarse con las presentaciones, solemos buscar días y horarios no tan concurrido para que tengan más visibilidad u ofrecer el lugar a otros públicos que nos suelen ser habituales. También alquilamos locaciones.

-De María: Estamos constantemente en la búsqueda de partners que quieran ser parte de Enigmax, para llevar la obra a su negocio o que quieran patrocinar las experiencias. Esto último es una idea que surgió para generar alianzas entre las empresas, que nos aporten lo necesario para llevar a cabo la obra, desde un aporte económico hasta alimentos o bebidas que se puedan incorporar a cambio de publicidad. Obviamente, todo desde nuestra perspectiva inmersiva, ningún detalle queda fuera de esto. También estamos desarrollando nuestra unidad de negocio de merchandising, a fin de generar fanatismo en el público y en consecuencia unidades de negocio pasivas.

-¿Cómo es el tema del menú?

-Rizzuto: El menú se va negociando según el lugar donde se realice la experiencia y se van anunciando en nuestra web, para que el cliente sepa con qué se va a encontrar o para que pueda elegir el lugar de la experiencia en función de sus preferencias culinarias que van desde lo más sencillo como cafetería y comidas rápidas, hasta restaurantes gourmet donde la cena juega un rol fundamental. Es muy divertido porque el menú también se adapta a la experiencia, ya sea dando más tiempo para el consumo o incluso haciéndolos parte del juego.

-¿Qué se viene después de Quién asesinó a Beatriz?

-Rizzuto: No podemos adelantar demasiado, pero actualmente estamos en desarrollo de una nueva experiencia, que va a ir, por otro lado. Con el objetivo de entender qué le gusta a nuestro público, esta otra experiencia es completamente diferente. Si todo sale como lo esperamos, la estaremos lanzando en 30 o 45 días.

-De María: Con nuestra actriz Inés Cantarelli nos encontramos en el desarrollo de la Escuela Enigmax de Teatro Inmersivo abriendo un camino de capacitación para quienes quieran especializarse en esta nueva rama del teatro, que para nosotros, es lo que se viene, y dista mucho, según Inés, al teatro tradicional.

La próxima función está prograda para el 23 de junio a las 19.30 horas en Galpón B (CABA) a las 19.30 horas.

Ayudá al inspector Ludrop a descubrir al asesino y preparate para la próxima experiencia inmersiva que ya está por lanzar Enigmax

Las entradas se adquieren a través de Eventbrite o a través del Instagram o el WhatsApp de Enigmax. Quince días antes del inicio de cada mes, Enigmax anuncia en sus redes sociales las nuevas fechas y hacen una preventa de entradas a precio promocional.