El Día del Padre es una ocasión especial para agasajar a los padres, pasar el día en familia y disfrutar una deliciosa comida. En esta nota, una selección de opciones con precios accesibles en Buenos Aires para vivir de una experiencia culinaria memorable el próximo domingo 16 de junio.

Almar en el Hotel Sofitel Recoleta

Almar, el restaurante del Hotel Sofitel Recoleta, ofrece un menú family style, perfecto para compartir en familia. El menú incluye una variedad de entradas como hummus de ajo asado y miel, mini empanadas de osobuco, buñuelos de espinaca y zucchini con queso cítrico, y una ensalada de tomates, cebolla morada, queso feta, albahaca, chorizo, morcilla y molleja al Josper.

Para los platos principales, se podrán degustar picaña al Josper, ojo de bife al Josper, papas rotas con verdeo, ensalada de vegetales de estación y risotto de calabaza, queso azul y huevo poché. El postre incluye torta de chocolate y café, cheesecake de coco y frutos rojos, y cake de banana con dulce de leche y chocolate rama.

El costo es de $42.000 por adulto y $35.000 para menores de 4 a 12 años, incluyendo bebidas sin alcohol, vinos de la bodega Luigi Bosca, y un café o té por persona. Las reservas se confirman con pago anticipado a través de WhatsApp: +54 9 11 3295-0757.

Almar, el restaurante del Hotel Sofitel Recoleta, ofrece un menú family style, perfecto para compartir en familia

• Dirección: Posadas 1232, Recoleta.

• Horario: Domingo 16 de junio, de 12 a 16 h.

• Instagram: @alma.buenosaires

La Esquina del Antigourmet

Para aquellos que prefieren la cocina abundante y tradicional, La Esquina del Antigourmet en Palermo es la opción ideal. Este lugar ofrece platos generosos, sabrosos y a precios accesibles. Además, si tu padre es un antigourmet, él podrá comer gratis este domingo.

Con la cocina a cargo de Fabricio Potenza ofrecen el Insoslayable, un sánguche de milanesa estilo tucumano para compartir, con provenzal, que es el plato emblema. Además, hay de bondiola, buñuelos de acelga, tortilla, papas fritas, tapas, picada.

• Dirección: Soler 5901, Palermo.

• Reservas: A través de @antigourmet en Instagram.

En la Esquina del Antigourmet, el domingo los padres no pagan

Sale e Pepe

El restaurante Sale e Pepe en San Telmo invita a disfrutar de una cena especial con comida ítalo-argentina. Los hermanos Germán y Martín Santcovsky ofrecen una experiencia culinaria auténtica con platos estacionales.

La especialidad son las empanadas artesanales, especialmente la de carne cortada a cuchillo, y las pizzas de masa madre. Este domingo, al compartir un vino con tu padre, él recibirá la misma botella de regalo.

La marca nació en 2009, en Belgrano, con la modalidad delivery y take away y luego se incorporó el mostrador. En 2022 abrió Sale e Pepe San Telmo, con un salón para 60 personas ubicado en la calle Balcarce, en pleno casco histórico de Buenos Aires, rodeado por esa mística que le da su clásico empedrado, sus locales de tango y rock y su movida nocturna.

• Dirección: Balcarce 436, San Telmo.

• Horario: Solo por la noche.

• Instagram: @saleepepearg

Este domingo comparten una botella de vino y tu papá se lleva una de regalo

Koi

Koi, con su propuesta de street food asiático adaptada al paladar argentino, ofrece un 15% de descuento este domingo para celebrar el Día del Padre. Su menú incluye ramen, dumplings, baos, buns, y entradas como arrolladitos de masa filo y langostinos rebozados en panko y coco. Los postres incluyen dumplings de chocolate y otras delicias.

El local de Koi ubicado en la calle Carranza (Palermo), cuenta con salón, terraza y vereda calefaccionada, y también trabaja con take away. La sucursal de Lavalleja (Villa Crespo) también cuenta con salón, vereda y deck calefaccionados y, además de take away, posee el servicio de delivery. En Mercat Villa Crespo, Koi presenta su versión Ramen Bar, con una carta reducida que se especializa en ramen y, además de take away, se puede comer en el mercado.

• Direcciones:

o Lavalleja 1387, CABA

o Carranza 1591, CABA

o Thames 747, CABA

o Donado 2007, CABA

o Av. Del Libertador 1401, Vicente López.

Koi reversiona platos del street food asiático adaptándolos al paladar argentino

Casa Seis

Casa Seis, el wine bar en Chacarita, ofrece una experiencia exclusiva para el Día del Padre con un menú de cuatro pasos maridado con vinos seleccionados por la sommelier Florencia Turdera.

Detrás de este proyecto, se encuentra Fidel Pérez Ochoa, un empresario gastronómico que materializó uno de sus sueños de toda la vida. El nombre que eligió hace referencia a su infancia, cuando vivía con su familia en un barrio típico de Colombia, en la manzana cinco, casa seis . Fidel siempre deseó tener una cava de vinos y se dio el lujo de hacerlo en este espacio, en donde la idea es que las etiquetas y la gastronomía tengan el mismo grado de protagonismo, que ninguna resalte por sobre la otra, sino que se acompañen a la perfección.

La degustación para este domingo incluye vinos como Gordo en Motoneta Pinot Gris, 6 Barricas Chardonnay, Babel 70% Malbec y Obra Prima Cabernet Sauvignon. Este menú estará disponible desde el 18 hasta el 22 de junio a 35.000 pesos.

Se podrán degustar estos vinos a modo de flight, sin los platos del menú, por 16 000 pesos.

Casa Seis ofrece dos opciones de degustación con o sin opción de comida

• Dirección: Guevara 495, Chacarita.

• Horario: De martes a sábados de 18 h a 01 h.

• Instagram: @casaseisba

Estas opciones ofrecen una variedad de experiencias gastronómicas para celebrar el Día del Padre en un ambiente único y memorable. ¡A disfrutarlo!