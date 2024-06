Louay Nazer, presidente de Al Ittihad, confirmó recientemente que el entrenador argentino Marcelo Gallardo fue despedido por el club, luego de una serie de errores que cometió

"La temporada pasada, Gallardo cometió errores importantes al pedir la destitución de Karim Benzema. Esto es completamente inaceptable para el proyecto Al-Ittihad. He pedido al departamento jurídico que estudie esta cuestión y se tomarán las medidas necesarias", reveló el máximo mandatario en rueda de prensa.

Por un conflicto con Karim Benzema, Marcelo Gallardo se va del Al Ittihad

Vale aclarar que aunque la salida de Gallardo estaba prevista, se debió postergar, ya que el club árabe debió desembolsar una suma cercana a los 30 millones de dólares para disolver el vínculo con todo el cuerpo técnico, que estaba pactado hasta junio de 2025.

Sobre Benzema, Nazer recalcó que el ex ganador del Balón de Oro y estrella del Real Madrid es una parte fundamental para la institución y negó que pueda emigrar a otra institución: "No puede irse al Al Hilal, el entrenador Gallardo fue en contra de muchas de nuestras indicaciones, y tenía exigencias inaceptables como la marcha del jugador Karim Benzema, que es una parte esencial de nuestro proyecto deportivo. Benzema, como ya he dicho, no se irá del Al Ittihad y seguirá con nosotros".

Marcelo Gallardo: del éxito rotundo al fracaso laboral

l caso de Marcelo "Muñeco" Gallardo es un ejemplo paradigmático de cómo el éxito puede convertirse en un terrible fracaso laboral. Su historia, marcada por una meteórica ascensión y una caída estrepitosa, ofrece valiosas lecciones para que ejecutivos, emprendedores y empresarios puedan lograr un éxito sostenido.

La trayectoria de Marcelo Gallardo como entrenador es, sin duda, una historia de contrastes. Tras alcanzar la gloria en River Plate, donde se consolidó como el director técnico más ganador de la historia del club, su paso por Al-Ittihad de la Liga saudí resultó fugaz con un sorpresivo despido por parte de la directiva árabe que no toleró la última derrota por 5 a 0 y que los dejó afuera de la AFC Champion League.

¿Cometió el director técnico una seguidilla de errores? ¿Tuvo una confianza desmedida en sí mismo? ¿Ignoró al equipo? Difícil es saberlo desde este lado del mundo sin preguntárselo. Sin embargo, cierto es que no necesariamente los mejores aciertan en todo, y pueden equivocarse.

Eduardo Press, experto en comportamiento humano y gestión de conflictos en organizaciones, y futbolero, explica a iProfesional que Gallardo, a cambio de una interesante cantidad de dinero, se fue a trabajar en un país con muy poca tradición futbolística.

"Pero además, un muy buen director técnico o un muy buen gerente o dueño de empresa, no puede alcanzar el éxito solo. Necesita un equipo que acompañe, que coopere y comprenda sus ideas.", remarca Press. En este sentido, amplía, la misión de un líder es decidir hacia dónde llevar la empresa, compartir la dirección con su equipo, asegurar los recursos y asignarlos, pero el que pateará la pelota al arco será el equipo.

"En la medida que el líder permita que la gente se exprese y desarrolle sus habilidades, le van a ir bien. Es mucho más fácil para un director técnico hacer jugar mal que hacer jugar bien. En ocasiones, las decisiones de los directivos pueden afectar negativamente el desempeño de los empleados porque le hacen hacer cosas para las cuales no están preparadas o no tienen la capacidad o actitud suficientes para hacerlas", explica.