La famosa historieta Mafalda, creada por el humorista gráfico Quino, dará el salto a la pantalla chica con una nueva serie animada que será dirigida por el cineasta Juan José Campanella. Netflix anunció la producción de esta serie que promete hacer honor al espíritu y la esencia de la tira cómica que capturó el corazón de generaciones.

El proyecto, encabezado por Campanella, famoso por su trabajo en películas como El secreto de sus ojos, ganadora de un premio Oscar, contará con el aporte de Gastón Gorali, que ocupará el rol de coguionista y productor general.

"¡La genialidad de Quino cobra vida! La icónica historieta Mafalda tendrá su propia serie animada en Netflix, de la mano del ganador del Oscar Juan José Campanella", publicó la plataforma en su cuenta de Instagram. El anuncio estuvo acompañado de un video con imágenes animadas que presentaban un globo terráqueo y, al final, la figura inconfundible de Mafalda.

El anuncio de este proyecto llega en un año clave, marcado por el 60 aniversario de la creación de Mafalda, quien debutó en 1964 y rápidamente se convirtió en un referente cultural tanto en la Argentina como en todo el mundo hispanohablante y más allá.

La visión de Juan José Campanella sobre Mafalda

Campanella compartió un mensaje en las redes sociales donde expresó su profunda conexión personal con la historieta de Quino. "Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo (en la ciudad de Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires) mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía", relató el director.

El director rememoró también una visita de Quino a la producción de su película Metegol, donde el maestro del humor gráfico probó dibujar con un lápiz digital por primera vez. Campanella destacó "el entusiasmo y la curiosidad del que nunca creyó saber todo" de Quino como una fuente de inspiración para este proyecto tan ambicioso.

Mafalda: un legado que trasciende generaciones

Quino, cuyo nombre real fue Joaquín Salvador Lavado Tejón, nació en 1932 en Mendoza, y falleció el 30 de septiembre de 2020, justo un día después del 56 aniversario de la primera publicación de Mafalda. Desde su creación, Mafalda fue un vehículo para reflexiones profundas sobre la vida, la política y la sociedad, todo desde la perspectiva ingenua pero audaz de una niña pequeña.

La nueva serie animada busca honrar este legado y conectar a las nuevas generaciones con los personajes inolvidables de la tira cómica. Los amantes de Mafalda podrán ver animados a personajes como Manolito, el mercantilista amigo de Mafalda; Susanita, obsesionada con el matrimonio y los hijos; Felipe, el soñador constante; y su propio hermano Guille.

Para Campanella y su equipo, adaptar las icónicas historias y personajes al formato animado representa un desafío significativo. "Ni más ni menos que convertir a Mafalda en un clásico de la animación. Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos", expresó.

La serie aún no tiene una fecha de estreno definida. Esta serie celebrará el legado del creador Quino, y también buscará arraigarse en el corazón del público moderno con su contenido relevante.