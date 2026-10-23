Cristiano Ronaldo está cerca de los 1.000 goles: cuándo podría llegar a esa marca

El crack portugués busca romper una marca histórica y ya se hacen cálculos sobre el tiempo que puede demandarle. Cuántos goles le faltan

El portugués Cristiano Ronaldo lleva 982 goles en 1.343 partidos oficiales. La barrera de las 1.000 anotaciones, que ningún futbolista profesional alcanzó jamás en la historia del deporte, está cada vez más cerca.

Al astro portugués le faltan apenas 18 goles para escribir un nuevo capítulo dorado en su carrera. Las matemáticas ya trabajan y las proyecciones marcan una fecha tentativa para el festejo.

A sus 41 años, Cristiano no solo sigue en actividad con el Al-Nassr de Arabia Saudita, sino que mantiene un promedio goleador que lo acerca al récord mes a mes. La pregunta no es si lo logrará, sino cuándo.

Cuándo podría Cristiano Ronaldo llegar a los 1.000 goles

El rendimiento actual de CR7 en la liga saudí lo ubica en 0,56 goles por encuentro. Esto significa que marca un tanto cada 1,8 partidos aproximadamente.

Con ese promedio, le restarían 33 encuentros para barrer con los 18 goles que lo separan del hito. Traducido al calendario, el festejo llegaría a finales de mayo del próximo año.

Ese cálculo contempla sus participaciones con el Al-Nassr en todos los torneos locales e internacionales. También incluye sus convocatorias con la selección portuguesa, donde sigue siendo pieza clave en las eliminatorias y competencias europeas.

El escenario optimista: podría ser antes de fin de año

Todo es posible en el fútbol. Si Cristiano encuentra una racha goleadora excepcional, el récord podría caer antes de que termine el año.

Con seis tripletes en los próximos seis encuentros, estaría cerrando el año con otro récord histórico. Quizás el más deseado por él a esta altura de su carrera.

Sin embargo, pese a ser una posibilidad matemática, esa proyección se aleja bastante de la realidad. Los números fríos indican otro camino más probable.

Qué promedio goleador tuvo Cristiano en toda su carrera

Si Cristiano encuentra su mejor media goleadora entre los cinco clubes donde militó y la selección, el promedio ascendería a 0,73 goles por partido. En ese escenario, estaríamos hablando de un margen de 25 juegos para alcanzar los 1.000.

Los números de CR7 en cada etapa de su carrera muestran la evolución de un goleador histórico:

Sporting CP: 5 goles en 31 partidos (0,75 tantos por juego)

5 goles en 31 partidos (0,75 tantos por juego) Manchester United: 145 goles en 346 partidos (0,42 tantos por juego)

145 goles en 346 partidos (0,42 tantos por juego) Real Madrid: 450 goles en 438 partidos (1,03 tantos por juego)

450 goles en 438 partidos (1,03 tantos por juego) Juventus: 101 goles en 134 partidos (0,75 tantos por juego)

101 goles en 134 partidos (0,75 tantos por juego) Al-Nassr: 134 goles en 157 partidos (0,85 tantos por juego, al 23 de octubre de 2026)

134 goles en 157 partidos (0,85 tantos por juego, al 23 de octubre de 2026) Selección de Portugal: 146 goles en 234 partidos (0,62 tantos por juego, al 23 de octubre de 2026)

Su mejor promedio lo registró en el Real Madrid, donde superó el gol por partido con 1,03 anotaciones por encuentro. Una marca extraordinaria que lo consolidó como uno de los máximos goleadores de la historia del club merengue.

Con el Al-Nassr mantiene un promedio de 0,85 goles por juego, cifra que supera su rendimiento en Manchester United, Juventus y la selección portuguesa. Esa consistencia a los 41 años lo mantiene en la pelea por el récord de los 1.000 goles.

El mundo del fútbol observa cada paso de Cristiano Ronaldo. La barrera de las 1.000 anotaciones oficiales representa un territorio virgen en la historia del deporte. Y todo indica que será él quien lo conquiste primero.