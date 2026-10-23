Dónde está el primer McDonald’s dentro de una estación de servicio YPF

Esta semana abrió el primer local de la cadena de comida rápidas dentro de una estación de servicio YPF, en el marco de la nueva alianz

La cadena de comida rápida McDonald’s e YPF concretaron el primer hito de su alianza estratégica con la inauguración del primer restaurante de la franquicia ubicado dentro de una estación de servicio en la Argentina. El evento marca la expansión de la red de comidas rápidas a 237 locales en todo el país y representa la cuarta sucursal del segmento de máxima categoría de la petrolera.

Dónde queda la nueva estación YPF con McDonald’s

El nuevo complejo comercial está ubicado en la zona norte del Conurbano bonaerense, sobre la Avenida del Libertador 901 (esquina Melo), en la localidad de Vicente López. El punto opera bajo el formato YPF Black Melo, la insignia de gama alta de la compañía estatal diseñada para combinar el expendio de combustibles con servicios gastronómicos, áreas de descanso y atención personalizada para automovilistas.

McDonald's en YPF, la nueva apuesta

La integración entre la tienda de conveniencia FULL y la cadena de hamburguesas apunta a transformar las estaciones en espacios de permanencia para las familias y los conductores. Durante la presentación, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, destacó el crecimiento exponencial que registra el área comercial de las tiendas de la petrolera: tras asumir con una facturación de u$s180 millones, la empresa proyecta alcanzar los 680 millones para 2026 y superar la barrera de los 1.000 millones de dólares para 2027, con el objetivo de consolidarse como el principal retailer de la Argentina.

En esa línea, el titular de la petrolera remarcó la importancia de sumar atractivos para el público infantil y familiar —mencionando alianzas con firmas como Cabrales para el café, Guapaleta para helados y la entrega por PedidosYa—, al tiempo que adelantó negociaciones avanzadas con Mercado Libre para utilizar las estaciones como puntos de retiro de paquetes para compras online.

Por su parte, Woods Staton, presidente de Arcos Dorados, ponderó el desembarco del restaurante —que genera empleo directo para cerca de 30 trabajadores— en el marco del 40° aniversario de la llegada de McDonald’s a la Argentina.

YPF Black en Vicente López con McDonald's

Además del área gastronómica, la sucursal YPF Black de Vicente López incorpora el servicio YPF Pit Stop en Boxes, un esquema inspirado en las paradas técnicas de la Fórmula 1 que permite realizar chequeos y tareas de mantenimiento preventivo sobre el vehículo mientras los ocupantes consumen en las instalaciones.

En materia ambiental, el nuevo local de McDonald’s fue diseñado bajo los parámetros de la plataforma de sustentabilidad "Receta del Futuro" de Arcos Dorados. Las instalaciones cuentan con sistemas de climatización VRV programables, iluminación LED inteligente con automatización de cartelería exterior, separación de residuos en salón y recolección diferenciada para el posterior reciclaje del aceite vegetal usado en las cocinas.