Cristiano Ronaldo ganó el premio al mejor Balón de Oro de todos los tiempos

En una elección histórica vinculada al galardón más prestigioso, el crack luso superó registros y leyendas que marcaron época en la élite europea

El portugués Cristiano Ronaldo obtuvo el premio al mejor Balón de Oro de todos los tiempos. La revista France Football organizó una votación histórica para elegir cuál fue la temporada más brillante de un ganador del galardón.

El jugador se impuso con su legendaria campaña 2007-08 en el Manchester United. La condecoración se definió mediante una votación abierta al público, donde cada voto tenía el valor de un euro, y permitía elegir la temporada más destacada que culminó en la obtención del premio.

La actuación de Cristiano Ronaldo en 2008 quedó en el primer puesto. Por detrás se ubicó la temporada 2012 del astro Lionel Messi, cuando convirtió 91 goles en un año calendario.

France Football confirmó que el lauro no tendrá un trofeo oficial. Quedará como una votación simbólica para los fanáticos del fútbol mundial.

El dominio absoluto de CR7 y Messi en el ranking

El portugués sostuvo el liderazgo desde el principio de la votación. La gente eligió su campaña como la mejor de la historia del Balón de Oro.

Los números del ranking revelan algo extraordinario. Siete de los ocho Balones de Oro del argentino y los cinco del delantero portugués del Al-Nassr ocupan los 12 primeros puestos.

Para encontrar a un jugador ajeno a ellos dos hay que descender hasta el decimotercer escalón. Allí aparece el brasileño Ronaldo Nazário en 2002, campeón del Mundial de Corea-Japón.

Los números demoledores de la temporada 2007-08

Aquella campaña convirtió a Cristiano Ronaldo en el mejor jugador del mundo. El atacante había marcado 42 goles y repartido 7 asistencias en 49 encuentros, además de alzar la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes.

El portugués fue el máximo goleador de la liga inglesa. También lideró la tabla de artilleros de la Champions League.

Esa temporada marcó el inicio de una era. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi dominarían el fútbol mundial durante más de una década, acumulando 13 Balones de Oro entre ambos.

El inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro y Messi quedó quinto en la votación

Harry Kane. A pesar de eso, el astro rosarino quedó entre los más votados de la velada en Londres. Lionel Messi volvió a ser candidato para ganar su noveno Balón de Oro en 2026, pero el galardón finalmente quedó en manos deA pesar de eso, el astro rosarino quedó entre los más votados de la velada en Londres.

El delantero inglés de 33 años se quedó con la distinción individual por primera vez en su carrera. Además de llegar a las semifinales de la Copa del Mundo con Inglaterra, lideró al Bayern Múnich en los títulos de la Bundesliga, la Pokal (Copa) y la Supercopa de Alemania. También recibió el Trofeo Gerd Müller por ser el máximo goleador de la temporada con 73 goles. Se impuso en la disputa con Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

A sus 39 años y gracias a un Mundial histórico con ocho goles con la selección argentina, Messi estuvo entre los mejores de la votación aunque no asistió. El argentino finalizó 5° en el escrutinio.

Ese quinto puesto cerró un capítulo que lleva 16 años abiertos. La relación entre Messi y el Balón de Oro acumuló ocho trofeos, 14 presencias en el podio y una transformación completa de los registros estadísticos del galardón organizado por France Football.