5 Tips para no perder hábitos los fines de semana

Solemos pensar que los fines de semana tenemos "cancha libre", aprovechando a disfrutar de todo aquello que nos privamos durante la semana. Este tipo de actitudes son consecuencia de las dietas estrictas y repletas de restricciones. Por eso, el equipo de Cormillot fomenta un estilo de vida saludable a partir del cambio de hábitos, para que justamente no existan los conocidos como efectos rebote. ¿La solución? Además de encontrarse acompañado por un grupo de profesionales, una planificación inteligente para disfrutar del descanso y la compañía sin dejar de lado el objetivo.

Las comidas y las bebidas alcohólicas suelen ser las protagonistas en los encuentros, las salidas los fines de semana, los viajes y cambios de rutina. Posterior a ello, la vuelta a la normalidad supone un cambio en la dinámica diaria tanto familiar como personal, en la que fácilmente podemos caer en alimentos procesados y comida rápida hasta que volvamos a acomodarnos…¡No permitas que esto afecte tus logros alcanzados! Ante esta problemática, Delivery Cormillot te ofrece un Plan Integral Nutricional que te ayudará a reorganizar tus hábitos alimenticios acompañando tu camino hacia una vida más saludable de la mano de un equipo de profesionales.

.

En esta oportunidad, te compartimos una serie de tips a tener en cuenta los fines de semana u ocasiones vacacionales en las que somos más vulnerables a sobrepasar límites:

1. PLANIFICAR LA AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Al hacerlo incluir el menú (qué vas a comer cada día) y cómo vas a aprovechar el tiempo libre para hacer actividad física recreativa: una caminata, andar en bicicleta, algún partido con amigos, pasear en bote, jugar con los chicos… A la hora de cocinar, recurrí a las recetas menos calóricas como las que podés encontrar en nuestro portal, probá sabores nuevos y compartí las tareas con amigos y familiares.

2. TENER FRUTAS Y HORTALIZAS DE ESTACIÓN

Para consumir como colación entre comidas o como postre, las frutas de estación son más sabrosas y suelen tener mejores precios. Las hortalizas siempre son necesarias para guarniciones coloridas y abundantes.

3. EVITAR LOS ALIMENTOS PROCESADOS

Las comidas para calentar o congeladas en general tienen más grasas y sal que las hechas en casa. Por ende, suelen ser de menor calidad nutricional.

4. SI SALÍS A COMER AFUERA

-Comer despacio, en bocados pequeños.

- Si el servicio es libre no pierdas de vista el tamaño de las porciones: servite en un plato con moderación y esperá unos minutos antes de volver por otra porción.

- Si podés elegir el menú ordená tu pedido antes que los demás; así evitarás ser influenciado por lo que ellos elijan.- Mientras esperás la comida tomá líquidos sin alcohol ni azúcares y alejá la panera.

- Empezá con las hortalizas. Una ensalada condimentada con poco aceite, vinagre, limón o aceto balsámico es ideal para aportar volumen y saciedad.

- No te engañes pensando «si hoy me excedo, mañana ayuno». Mañana es otro día y hoy es el momento de actuar con sobriedad, más allá de lo que elijas comer.

5. SI VAS A UNA FIESTA O REUNIÓN

Es importante que no saltees ninguna comida durante el día y hagas una colación antes de salir, siempre acompañada de líquidos para favorecer la sensación de saciedad.

.

Aplica estos tips a tu rutina y mantén hábitos saludables junto a Delivery Cormillot. No dejes que nada te haga perder los logros alcanzados: ¡Sigue persiguiendo tus objetivos, liviana, motivada y acompañada por nuestro equipo! Estamos aquí para facilitarte el proceso, ahorrarte energía y tiempo: te ofrecemos un servicio ALL INCLUSIVE que incluye las 6 comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda, cena y 2 colaciones) que son ricas, frescas y nutritivas. También, contamos con 5 planes nutricionales que se amoldan a tus objetivos y es la mejor opción porque te organizan la cotidianeidad para no perder tiempo pensando en qué comida preparar.

¡Contáctanos para recibir más información!

.

¡Simplificamos tus comidas y potenciamos tu bienestar! Nuestras viandas a domicilio están diseñadas para adaptarse a tus necesidades, ya sea para perder peso o mantenerlo. ¡Vuelta a la rutina, vuelta a los hábitos saludables!

Para Viandas Frescas: www.deliverycormillot.com

Para Viandas Congeladas: www.viandascormillot.com

O escribinos por WhatsApp: +54 9 11 3306-1372