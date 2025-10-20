El organismo ordenó retirar del mercado dos aceites de oliva populares por etiquetado falso, irregularidades en registros y posible riesgo sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la retirada inmediata de dos marcas de aceites de oliva ampliamente consumidos. La medida se fundamenta en graves incumplimientos del código alimentario que podrían implicar un riesgo para los consumidores.

Mediante las disposiciones 7716/2025 y 7717/2025, publicadas en el Boletín Oficial, el organismo describió los productos como "apócrifos" debido a la ausencia de etiquetado correcto, lo que los convierte en insumos ilegales.

Cuáles son las marcas y lotes prohibidos

Tras inspecciones sobre el rotulado, ANMAT identificó los siguientes productos:

Aceite de oliva extravirgen artesanal Olivos Andinos , RNPA N° 1200884, RNE N° 12000375, producido en La Rioja.

, RNPA N° 1200884, RNE N° 12000375, producido en La Rioja. Aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío Olea Nativa, RNE 13451702, RNPA 13050452, originario de Mendoza.

El organismo indicó que la prohibición aplica a todos los lotes, presentaciones y fechas de vencimiento de estas marcas. Los envases carecen de registros válidos de establecimiento y producto, y sus etiquetas presentan números falsos pertenecientes a otros alimentos.

Prohibición total en todo el país

ANMAT ordenó suspender la fabricación, fraccionamiento y venta de estos aceites tanto en comercios físicos como plataformas digitales.

"No puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad ni su inocuidad", advirtió la entidad, al tiempo que extendió la restricción a cualquier producto que exhiba los RNE o RNPA de los lotes en cuestión.

Cómo identificar y reportar productos falsificados

En los anexos de sus resoluciones, ANMAT describe las diferencias entre los aceites originales y los falsificados, que incluyen tanto registros falsos como inconsistencias en las especificaciones técnicas y el texto de las etiquetas.

Los consumidores que posean alguno de estos productos deben contactar al organismo a través del correo: [email protected], incluyendo fotos del envase y todos los detalles sobre la situación.

"En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde", agregó la institución.

Alerta sanitaria: Anmat retira golosinas y productos "keto" apócrifos del mercado

Las disposiciones 7558/2025 y 7566/2025, firmadas por la titular Nélida Agustina Bisio, fueron publicadas en el Boletín Oficial y afectan a golosinas y productos de dieta "keto" vendidos incluso en línea.

Entre los productos afectados se incluyen:

Pan premium keto y vegano (harina de almendras con mix de semillas) – marca Mami Keto

Yogur griego natural – marca Mami Keto

Pepas, budín, alfajor, cookies y crackers – marca Mami Keto

La prohibición se aplica a cualquier presentación, lote o fecha de vencimiento.

Según la Anmat, estos alimentos carecen de registros sanitarios y no pueden identificarse claramente con ningún establecimiento productor. "Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República", declaró el organismo.