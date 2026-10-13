El Vaticano confirmó que el papa León XIV fue operado "con éxito" y está en su habitación

El sumo pontífice fue intervenido en un hospital de Roma por un equipo médico especializado y seguirá bajo observación una semana

El papa León XIV fue operado con éxito este martes por un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La intervención quirúrgica concluyó según lo previsto y el pontífice ya regresó a su habitación en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma.

El Vaticano difundió un breve comunicado tras la cirugía. "La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Parte médico de la intervención al papa Leon XIV. Imagen generada por captura

La misma fuente anticipó que próximamente se facilitará más información sobre la evolución del pontífice. Por el momento, no se conocen nuevos detalles sobre el procedimiento ni sobre los resultados de los estudios que permitirán determinar la naturaleza del nódulo.

León XIV había ingresado al Gemelli durante las primeras horas de la tarde del martes. Allí quedó bajo seguimiento del equipo médico encargado de la cirugía y comenzó el proceso previo a la intervención que sus especialistas habían recomendado tras detectar la lesión en controles recientes.

El domingo, después del rezo del Ángelus, el Papa había anunciado personalmente que sería sometido a una operación. Explicó que el nódulo estaba bien localizado y que había sido detectado en una fase muy temprana.

Fuentes vaticanas confirmaron el lunes que la lesión se encontró durante una revisión médica de rutina. También adelantaron que el posoperatorio podría extenderse alrededor de una semana, aunque ese plazo podrá ajustarse según la evolución del pontífice.

Cómo fue la llegada del Papa al hospital y la cadena de oración

La llegada del papa León XIV al recinto médico romano estuvo acompañada de mensajes de aliento. Desde temprano, fieles y ciudadanos se acercaron al Gemelli para expresar su apoyo.

Mientras se aguardaban novedades sobre su estado de salud, cientos de fieles iniciaron una cadena de oración en la capilla del hospital. La jornada de plegarias fue liderada por el cardenal vicario Baldassare Reina.

Entre los presentes estuvo el presbítero Angelo Manda, quien subrayó la importancia del respaldo espiritual. "Estamos aquí para traerle nuestra oración así él se recuperará y retomará su misión como anunciador del Evangelio, del testimonio de Cristo. Debemos orar todos por el Papa, por su salud", aseguró.

El gesto de los fieles reflejó la preocupación y el cariño que despierta la figura del pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, quien asumió el papado rodeado de expectativas por su perfil renovador.

Qué pasa con la agenda del Papa tras la operación

Las audiencias previstas para los próximos días fueron suspendidas mientras León XIV atraviesa la recuperación. El Vaticano canceló todos los compromisos del pontífice hasta el martes 20 de octubre, según informó el boletín oficial de la Santa Sede.

La suspensión obligó a reorganizar eventos importantes. El Papa no participará en la sesión vespertina de un encuentro internacional sobre la familia, organizado por el décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia.

Además, la misa prevista para este miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro no será presidida por León XIV. En su lugar, estará a cargo del cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.

El encuentro reúne a representantes de conferencias episcopales de distintos países. También se modificó la presentación del informe final: León XIV pidió conocer las conclusiones antes de su publicación para poder ofrecer sus propias reflexiones sobre el documento.

El pontífice había mantenido su agenda con normalidad durante el lunes, antes de ingresar al hospital. Según el boletín diario del Vaticano, realizó siete audiencias por la mañana y recibió a representantes de la Iglesia y de organizaciones internacionales.

El viaje del Papa a Sudamérica y los próximos pasos del pontífice

La evolución del Papa también será seguida de cerca por la proximidad de su viaje a Sudamérica. León XIV tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre, en lo que sería una de sus giras más esperadas desde que asumió el papado.

Hasta el momento, no se anunciaron cambios en esa agenda internacional. Antes de ser internado, el pontífice había ratificado su intención de viajar y había dejado señales de que mantenía en pie la visita a la región.

El Vaticano evaluará posteriormente cuándo podrá retomar sus actividades habituales. La Santa Sede había estimado una internación aproximada de una semana, pero ese plazo podrá modificarse según la evolución del posoperatorio y los resultados de los análisis del tejido extraído durante la cirugía.

Hasta ahora, el Vaticano no indicó que el nódulo sea maligno. La intervención permitirá avanzar con el estudio del tejido y obtener mayores precisiones sobre sus características en los próximos días.

La Santa Sede anticipó que difundirá nueva información sobre el estado de salud del pontífice en las próximas horas. Mientras tanto, León XIV permanece en su habitación del Hospital Gemelli, donde comenzó oficialmente su período de recuperación tras la operación de este martes.