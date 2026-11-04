PAMI 2027: qué cambios se esperan para los reintegros y los medicamentos para jubilados

El organismo prevé un presupuesto de $14,1 billones para 2027. Qué cobertura de medicamentos mantiene y cómo solicitar reintegros por atención médica

El presupuesto del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) para 2027 genera expectativas entre los jubilados y pensionados, en un contexto en el que todavía no se anunciaron modificaciones en la cobertura de medicamentos ni en el sistema de reintegros por atención médica.

De cara al próximo año, los afiliados buscan conocer si habrá cambios en el acceso a remedios gratuitos o con descuentos y en las condiciones para recuperar gastos que debieron afrontar de manera particular. Por ahora, el organismo mantiene vigentes los mecanismos y requisitos informados en su sitio oficial.

PAMI 2027: cuánto dinero tendrá el organismo

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé para el PAMI un gasto total de $14,1 billones. En comparación con los $10,17 billones contemplados para 2026, representa un incremento nominal cercano al 39%.

Los ingresos estimados para el próximo ejercicio ascienden a $13,99 billones, mientras que los aportes del Tesoro y de la Administración Nacional sumarían $2,51 billones. El organismo brinda cobertura a más de 5,4 millones de afiliados.

De todos modos, el incremento presupuestario no permite concluir que mejorarán las prestaciones ni anticipar cambios específicos en los beneficios. Las cifras corresponden al proyecto presupuestario y no a partidas definitivamente aprobadas o ejecutadas.

Medicamentos PAMI: qué descuentos y cobertura gratuita se mantienen

El programa de medicamentos de PAMI contempla distintos porcentajes de cobertura según el tratamiento y el tipo de medicamento.

Entre los beneficios vigentes se encuentran:

Cobertura de entre el 50% y el 60% para medicamentos destinados a patologías agudas.

Cobertura de entre el 50% y el 80% para medicamentos destinados a patologías crónicas.

Cobertura del 40% para medicamentos de uso eventual.

Cobertura del 100% para determinados tratamientos especiales, de acuerdo con las categorías contempladas por PAMI. Entre los tratamientos contemplados se encuentran los medicamentos para diabetes, enfermedades oncológicas y oncohematológicas, hemofilia, VIH, hepatitis B y C, trasplantes, trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas, tratamientos oftalmológicos intravítreos, osteoartritis e insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo. Para acceder a los medicamentos habituales, el afiliado debe contar con la receta electrónica enviada por su médico de cabecera y presentar el DNI y la credencial de PAMI en la farmacia.

El organismo también informó que está implementando nuevos límites terapéuticos, de acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso racional de medicamentos. Esta medida debe distinguirse de una modificación general de los porcentajes de cobertura.

Medicamentos gratuitos: quiénes pueden acceder al subsidio social

Los jubilados y pensionados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos pueden solicitar el subsidio social de PAMI, que contempla cobertura del 100% para medicamentos ambulatorios.

Para acceder a este beneficio, el organismo establece una serie de condiciones socioeconómicas y patrimoniales:

Tener ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales. El límite se eleva a tres haberes mínimos cuando el afiliado o un integrante de su grupo conviviente tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No estar afiliado a una empresa de medicina prepaga.

No poseer más de un inmueble.

No tener aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No ser titular de un vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo la excepción prevista para hogares con CUD.

No tener activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

Existe una vía de reconsideración para quienes no cumplen con los requisitos de ingresos o afiliación a una prepaga, pero destinan al menos el 15% de sus ingresos previsionales a la compra de los medicamentos indicados. En esos casos, PAMI puede solicitar un informe social, una evaluación de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica.

El procedimiento también varía según la cantidad de medicamentos solicitados:

Hasta cuatro medicamentos : la solicitud puede realizarse online con validación automática.

Hasta seis medicamentos: la solicitud es evaluada por la Unidad de Gestión Local (UGL).

Más de seis medicamentos: la solicitud requiere evaluación de la UGL y del Nivel Central, debido a la polimedicación.

Hasta el momento, no se anunció una modificación general de estos requisitos para 2027.

Reintegros PAMI: cómo recuperar los gastos de atención médica

Otro de los mecanismos que pueden utilizar los afiliados es el reintegro por atención médica. PAMI permite solicitar la devolución de gastos que hayan sido afrontados por el jubilado, pensionado o un tercero, siempre que la prestación corresponda y el organismo apruebe la solicitud.

El trámite debe iniciarse dentro de los 180 días posteriores a la prestación. Para hacerlo, se requiere:

DNI del titular.

DNI del familiar o representante, si un tercero realiza el trámite.

Credencial de afiliación.

Factura discriminada del gasto efectuado, con los datos del afiliado.

Formulario de solicitud de reintegro.

Documentación clínica que respalde la atención, incluida la orden médica cuando corresponda.

Justificación de la necesidad de recibir atención fuera del sistema de PAMI, según el caso.

La solicitud puede realizarse a través de la página web PAMI o en una agencia. Si la documentación es evaluada y se considera necesario, PAMI puede pedir que se presente la factura original.

Es importante aclarar que el reintegro no funciona como una devolución automática de cualquier gasto médico. El instituto analiza cada presentación y determina si corresponde reconocer el importe.

Qué se sabe sobre los cambios de PAMI para 2027

Por ahora, las previsiones presupuestarias constituyen el principal dato económico disponible para analizar el próximo ejercicio. Sin embargo, no permiten confirmar que PAMI vaya a ampliar los medicamentos gratuitos, modificar los descuentos o cambiar los plazos y requisitos para solicitar reintegros.

Por lo tanto, los jubilados y pensionados deben tomar como referencia las condiciones vigentes hasta que el organismo publique nuevas disposiciones.

Las eventuales modificaciones en la cobertura de medicamentos, el subsidio social o la devolución de gastos deberán confirmarse mediante comunicaciones oficiales o resoluciones del instituto. Hasta entonces, no hay cambios generales para 2027 que puedan darse por anunciados.