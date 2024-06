Conheça os melhores sites de apostas esportivas em Ethereum

As apostas esportivas online em Ethereum estão ganhando cada vez mais popularidade. Essas apostas são feitas com criptomoedas, não necessariamente ETH. O que difere aqui é que essas plataformas operam com a blockchain Ethereum, o que abre espaço para qualquer criptoativo construído nesta mesma rede.

Os melhores sites de apostas esportivas em Ethereum costumam oferecer várias opções de entretenimento. Contam com uma ampla cobertura de e-sports e esportes tradicionais. As apostas podem incluir jogos e torneios competitivos. Os jogadores têm a chance de prever os vencedores do embate mesmo durante a realização do torneio.

Segundo um estudo publicado no Yahoo Finance, as apostas esportivas já representam 42,5% do total de atividades de jogos online.

As apostas esportivas online possuem uma cobertura bastante extensa. Geralmente, incluem ligas profissionais de futebol, basquete e muito mais. Além disso, o Ethereum é uma ótima opção de pagamento para apostas esportivas.

Isso porque o Ethereum é considerado uma rede segura, além de ser suportada por vários sportsbooks offshore. O Ethereum também é conhecido por sua rapidez quando se trata de serviços bancários online.

É seguro participar de sites de apostas esportivas em Ethereum?

Em geral, os principais sites de apostas esportivas online em Ethereum costumam ser seguros para os apostadores. Isso porque usam algumas medidas de segurança. Tais como criptografia SSL e autenticação de dois fatores. Isso é fundamental para a proteção de dados dos jogadores.

Fazer apostas esportivas em Ethereum também é uma forma de manter a privacidade online. O licenciamento da plataforma também tem um papel em manter os jogadores seguros.

As apostas esportivas online em Ethereum geralmente operam com licenças emitidas pela Curaçao eGaming e outras autoridades de jogos conhecidas. O uso de criptomoedas pode ajudar a fornecer ainda mais segurança.

É possível fazer apostas e se manter anônimo. Isso ocorre através da tecnologia usada pelas criptomoedas. É o caso do Ethereum. Dessa forma, ninguém pode rastrear os seus pagamentos. Consequentemente, isso oferece maior privacidade aos jogadores.

Principais vantagens de usar um site de apostas esportivas em Ethereum

Fazer apostas em uma plataforma online de apostas esportivas em Ethereum tem várias vantagens. Dentre elas, a possibilidade de participar de jogos de maneira anônima. Ou seja, sem precisar revelar a sua identidade.

Os melhores sites de apostas anônimos oferecem privacidade. A criptografia SSL e a tecnologia blockchain garantem isso. As informações dos apostadores não são conhecidas por outras pessoas.

Com o Ethereum, não é necessário compartilhar informações bancárias ou pessoais. Além disso, com o Ethereum, o pagamento levará apenas alguns minutos para ser processado. Isso evita os longos períodos de espera.

Apostas em Ethereum de e-sports

Pagar as suas apostas com Ethereum ou mesmo com outras criptomoedas é uma maneira muito mais segura. É uma forma mais conveniente de transferir dinheiro online. Além disso, o valor do ETH aumentou significativamente ao longo do tempo. Ao receber pagamentos em ETH, você terá um ativo. E esse ativo pode aumentar em valor.

As melhores casas de apostas esportivas oferecem uma ampla variedade de mercados. A cobertura inclui todos os principais esportes e e-sports. Tais como Counter-Strike e Rocket League. Os bônus também costumam ser muito generosos.

As apostas em Ethereum de e-sports são geralmente diferentes da maioria das experiências de jogo. Você recebe acesso a serviços e recursos não encontrados em apostas esportivas online tradicionais. Assim, pode desfrutar de muitas vantagens extras.

Conheça abaixo algumas plataformas para fazer apostas esportivas online em Ethereum em 2024.

TG.Casino — Apostas em Ethereum via Telegram

O TG.Casino é uma casa de apostas com total integração ao Telegram. Muitos apostadores estão aderindo à plataforma. Com o TG.Casino, você poderá começar a fazer as suas apostas nas maiores competições do mundo.

O bônus de boas-vindas do TG.Casino também é muito atraente. Corresponde a 200% de até 10 ETH. O apostador receberá 50 rodadas de cassino grátis com a oferta.

A plataforma aceita diversos métodos de pagamento. Isso inclui mais de 15 criptomoedas. São elas: BTC, ETH, USDT, DOGE, LTC, BNB, TRON, XRP, ADA, SOL, USDC. Além, é claro, do TGC, que é o token nativo do cassino.

O serviço de suporte ao cliente está disponível 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. O suporte ao cliente é através do chat ao vivo. A equipe é sempre muito profissional.

Lucky Block — Cassino com retiradas instantâneas em Ethereum

Lucky Block é uma plataforma com uma interface intuitiva e com apostas disponíveis em grandes campeonatos envolvendo eSports, tais como os Majors CS:GO e Mid-Season Invitationals (League of Legends).

A plataforma possui um boletim de apostas online. Isso permite que você acompanhe cada aposta que fizer. O suporte ao cliente também está sempre disponível por e-mail.

As retiradas instantâneas estão disponíveis usando o Ethereum. Mas, a plataforma também aceita outras criptomoedas. São elas: TON, BTC, BCH, LTC, DOGE, ETH, USDT, BNB, XRP, ADA, TRX, LBLOCK, TAMA, SOL, AVAX, PEPE, USDC, BONK.

Ao usar Ethereum, as retiradas são praticamente instantâneas. Também há um bônus de boas vindas. Ao ingressar no Lucky Block, você receberá uma correspondência de depósito de 200%. É coberto o valor de até US$ 25.000.

Como fazer apostas esportivas online em Ethereum

Se você deseja fazer apostas esportivas online em Ethereum, fique atento ao processo de inscrição. Levará apenas alguns minutos para concluir todas as etapas de registro.

Existem muitos sites de apostas para escolher. Mas, como exemplo, vamos usar o processo de inscrição no Lucky Block. O processo é simples. Basta seguir o passo a passo detalhado abaixo para começar.

Passo 1: Selecione um site de apostas em Ethereum

Primeiro, escolha um site de apostas esportivas online. Faça as suas próprias pesquisas até encontrar a plataforma que melhor atender às suas necessidades.

Passo 2: Crie uma conta

Depois de escolher uma casa de apostas, crie uma conta. Acesse o site e clique no botão "Registrar". Preencha todas as informações necessárias. Os sites de apostas online em Ethereum geralmente solicitam apenas um endereço de e-mail.

Passo 3: Deposite fundos usando Ethereum

Após configurar a sua conta, selecione uma opção de pagamento. Escolha Ethereum. Insira o valor que deseja depositar. Certifique-se de confirmar o seu pedido antes de finalizá-lo.

Passo 4: Acesse o sportsbook

Em seguida, acesse o sportsbook e explore todos os diferentes mercados. Você poderá apostar em e-sports e em competições de esportes profissionais. Há uma ampla gama de opções de apostas.

Passo 5: Faça as suas apostas

Depois de analisar toda a plataforma, você pode começar a fazer as suas apostas. Certifique-se de comparar os preços. Isso é importante para ter certeza de que é a melhor oportunidade para obter os melhores ganhos.

Porém, é importante que os jogadores possam praticar um jogo responsável enquanto apostam em e-sports ou esportivas em geral. Você não pode ganhar todas as apostas porque todo mundo perde em algum momento. Por isso, é importante que você evite comportamentos negativos ao fazer apostas online em Ethereum.

