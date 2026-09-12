En septiembre cambiará el flujo vial en zonas estratégicas de la Ciudad por la llegada del Trambus eléctrico y nuevas restricciones de tránsito

El Trambus de Buenos Aires ya tiene fecha de impacto en el tránsito porteño. A partir del 15 de septiembre, 18 calles cambiarán su sentido de circulación para adaptarse a la nueva línea de transporte 100% eléctrica que comenzará a operar a fines de 2026.

El Gobierno de la Ciudad confirmó que los ajustes viales se harán en tres etapas progresivas. La primera fase alcanzará a cinco calles de Caballito y Almagro, dos barrios que concentrarán los cambios más significativos.

El objetivo de estas modificaciones es facilitar las maniobras del nuevo sistema de transporte, mejorar las condiciones de seguridad vial y garantizar mayor accesibilidad en zonas de alta circulación. Agentes de tránsito acompañarán cada etapa para ordenar la transición.

Qué calles cambian de sentido desde el 15 de septiembre

La primera tanda de modificaciones afecta directamente cinco arterias clave de la zona oeste de la Ciudad. Los cambios son los siguientes:

Avenida La Plata (entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia): pasará a sentido único de sur a norte

José Mármol (entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen): circulará de norte a sur

Hipólito Yrigoyen (entre Muñiz y José Mármol): tendrá doble sentido de circulación

Quito (entre avenida La Plata y Muñiz): será de sentido único de oeste a este

Pringles (entre Lezica y avenida Rivadavia): tendrá sentido único de norte a sur

Estos ajustes modificarán el flujo vehicular habitual en una zona de alto tránsito, especialmente durante las horas pico de entrada y salida laboral.

Buenos Aires modifica 18 calles para el Trambus y los cambios arrancan en septiembre (FOTO PRENSA)

Dónde no se podrá estacionar por las obras del Trambus

Las restricciones de estacionamiento serán otra de las grandes novedades. Avenida La Plata quedará prohibida para estacionar las 24 horas, en ambas manos de circulación.

En la calle Quito, el esquema será diferente. Se permitirá estacionar del lado par, pero estará totalmente prohibido del lado impar, donde funciona la ciclovía protegida.

Además, la línea 2 de colectivos modificará su recorrido en sentido hacia Lomas del Mirador. Actualmente transita por Quito, avenida La Plata y avenida Rivadavia. Con el nuevo esquema circulará por Quito, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia, evitando la zona de obras.

Cuándo cambiarán las otras 13 calles: segunda y tercera etapa

La segunda fase del plan incluirá ajustes en avenida Honorio Pueyrredón, avenida Acoyte, Juan B. Ambrosetti, Felipe Vallese y Balcarce. Aún no hay fecha confirmada, pero se espera que ocurra durante el primer trimestre de 2026.

La tercera etapa, prevista para mediados del año próximo, modificará los sentidos de circulación en Zañartú, Gibson y Butteler. En total, las tres fases completarán 18 calles con cambios definitivos en su esquema de tránsito.

El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, afirmó que la incorporación del Trambus forma parte de una transformación integral de la movilidad urbana, con el objetivo de avanzar hacia una red de transporte "integrada, moderna y sustentable".

Qué características tendrá el nuevo Trambus eléctrico

El Trambus recorrerá 20 kilómetros entre Nueva Pompeya, la Costanera Norte y Aeroparque, atravesando ocho barrios porteños. Contará con carriles exclusivos y preferenciales en gran parte de su traza.

El sistema dispondrá de prioridad de paso en las principales intersecciones mediante "semáforos observados". Estos dispositivos podrán extender el tiempo de luz verde cuando detecten la aproximación de una unidad, reduciendo tiempos de viaje.

Las unidades serán 100% eléctricas, silenciosas y sin emisiones contaminantes. Tendrán piso bajo, rampas en todas las puertas, espacios reservados para personas con movilidad reducida y cochecitos.

Cada coche incluirá WiFi gratuito, validadoras multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real sobre paradas y combinaciones. La capacidad será de 80 pasajeros en la versión estándar y 120 en los coches articulados.

Cuál será el recorrido completo y con qué se podrá combinar

El recorrido tendrá paradas aproximadamente cada 500 metros. Además, contará con once paradores icónicos ubicados en puntos estratégicos, que funcionarán como nodos de conexión con otros medios de transporte.

La traza permitirá combinar con las líneas de subte A, B, D, E y H, y con cuatro líneas de trenes metropolitanos. También se integrará con la red pública de bicicletas EcoBici.

El sistema unirá los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo, permitiendo viajes directos entre Nueva Pompeya y la Costanera Norte sin transbordos intermedios.

Las unidades serán construidas en Argentina y comenzarán a operar a fines de 2026, completando una red de transporte público que busca reducir los tiempos de viaje y las emisiones contaminantes en la Ciudad.