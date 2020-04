Top 10: Las series más recomendadas para ver en Netflix y Amazon Prime Video

Las dos principales plataformas de transmisión de producciones de video a través de Internet ofrecen series aclamadas por la crítica y el público

¿Estás buscando cómo entretenerte en tu casa en este tiempo de cuarentena por la COVID-19? La respuesta la encontrás a continuación, con una lista detallada con las 5 mejores series en Netflix y Amazon Prime Video para todos los gustos.

En el caso de Netflix, la empresa anunció que limitará su calidad de imagen para no saturar Internet en el marco de la pandemia del coronavirus.

The Haunting of Hill House

Una noche oscura y siniestra, Hugh Crain (Henry Thomas) reúne a sus hijos y huye de su mansión gótica, dejando atrás a su esposa, Olivia (Carla Gugino). Olivia muere esa noche y los medios se vuelven locos con historias de la encantada casa Hill House. Los cinco niños de Crain, Steven, Shirley, Theo, Nell y Luke, crecen lidiando con este trauma de diferentes maneras, ya sea escribiendo una memoria exitosa sobre la obsesión de Hill House (Steven) o abusando de las drogas ( Luke).

Como adultos, los hermanos Crain apenas hablan en voz alta, hasta que una tragedia obliga a todos a volver a estar juntos y volver de nuevo a Hill House. The Haunting of Hill House, de Mike Flanagan, es una historia basada en personajes, que profundiza en los problemas psicológicos de sus protagonistas. Sin embargo, no es un simple drama familiar. Además de sus demonios personales, hay algunos fantasmas muy reales que persiguen a los Crains.

Alias Grace

Basada en una novela de Margaret Atwood (y en una historia real), Alias ​​Grace comienza con un misterio. Grace Marks (Sarah Gadon) está cumpliendo una sentencia por asesinato, por la cual su cómplice fue ahorcado. Grace tiene numerosos partidarios, que contratan al Dr. Simon Jordan (Edward Holcroft) para revelar una verdad que la absolverá.

La historia de Grace la lleva de Irlanda a Canadá, donde trabaja como sirvienta para el hombre rico que supuestamente matará. Y la verdad es que la serie no es una simple novela policíaca. Como miembro de la clase baja, y como mujer, Grace navega por las jerarquías sociales que la captan a cada momento de cada día.

En su examen de la historia de Grace, su triste pasado y las cambiantes visiones que la sociedad hace de ella, Alias ​​Grace teje un cuento sobre lo que es ser una mujer en un mundo gobernado por hombres.

Peaky Blinders

Te puede interesar ¿Cómo extraer efectivo de un cajero automático sin tarjeta de débito?

Después de la Primera Guerra Mundial, Peaky Blinders es un drama criminal sobre una familia criminal británica, los Shelby. Luego que Tommy Shelby (Cillian Murphy) regrese de la guerra, intentará expandir el control de la familia sobre Birmingham, robando un cargamento de armas para darle a su pandilla una ventaja en el mundo del crimen.

La serie sigue a Tommy y a su familia a medida que chocan y se enfrentan con otras familias delictivas y el gobierno británico. Peaky Blinders está magníficamente filmada y la historia que cuenta se basa en gente complicada y una moral embarrada.

Mindhunter

En 1977, los terremotos culturales han derrocado la fe en el ideal estadounidense, y los agentes del FBI se enfrentan a un tipo de delincuente desconocido: el asesino en serie, cuyos crímenes no tienen fundamentos razonables. El agente Holden Ford (Jonathan Groff) cree que, con suficiente investigación, el FBI puede darle sentido a esta violencia aparentemente sin sentido.

Junto con el agente de la Unidad de Ciencias del Comportamiento Bill Tench (Holt McCallany), Ford viaja por el país, entrevistando a asesinos en serie encarcelados para entender qué los ha impulsado a hacer lo que han hecho. Del director David Fincher, Mindhunter es una producción lúgubre y espeluznante, con un enfoque en la naturaleza de la psicología criminal, en lugar de la violencia grotesca.

Mad Men

Este programa muestra el funcionamiento de una exitosa agencia de publicidad ubicada en la icónica Madison Avenue, en la New York de los años 60. El negocio va bien, pero la industria crece y llega competencia. La agencia intenta sobrevivir una época de revoluciones sociales y de cambios en el negocio de la publicidad.

Donald Draper (interpretado por Jon Hamm) es uno de los ejecutivos de la agencia, cuya difícil infancia le dificulta ser feliz en el presente. Peggy Olson (Elizabeth Moss), es una de las ejecutivas que entró al negocio como secretaria.

Además de estas series, te recomendamos estas producciones cortas para que puedas todos sus capítulos en un día en Netflix.

Amazon Prime Video

Tales from the Loop

Inspirada en las pinturas y diseños futuristas del artista sueco Simon Stålenhag, esta serie original de Amazon se centra en un pequeño pueblo rural donde la gente vive sobre "The Loop", una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo. Duncan Joiner y Rebecca Hall protagonizan este drama que tiene como principal virtud hacer que la ciencia ficción parezca más real que nunca.

Dead Like Me

Aunque solo duró dos temporadas y dio para una película para televisión, esta serie de comedia oscura contó con un público fiel desde el principio y es ampliamente considerada como una joya poco apreciada en su tiempo.

La serie sigue a un colorido grupo de "segadores", individuos que murieron y que ahora tienen la tarea de ayudar a las almas a avanzar a la otra vida, todo mientras siguen lidiando con problemas que quedaron pendientes en sus pasadas vidas mortales.

La serie proviene de la mente del prolífico creador de Pushing Daisies, Hannibal y Wonderfalls Bryan Fuller, y cuenta con un elenco encabezado por Ellen Muth, Callum Blue, Jasmine Guy y Mandy Patinkin.

El personaje de Muth es la protagonista y narradora, una holgazana muerta por causa de un asiento de inodoro que se rompe y que descubre que su último trabajo es uno que no puede ignorar. Showtime canceló la serie en 2004 debido a disputas detrás de escena, aunque los cabos sueltos de la historia fueron desarrollados en una película de 2009.

Good Omens

Coproducción de BBC Studios y Amazon Studios, se trata de una serie de seis partes adaptada de la novela de fantasía del mismo nombre de Terry Pratchett y Neil Gaiman.

Sigue las aventuras de un ángel y un demonio, interpretados por Michael Sheen (Masters of Sex) y David Tennant (Doctor Who), respectivamente, cuyas cómodas vidas en la Tierra se ven de pronto amenazadas por el inminente Apocalipsis. La pareja debe unirse para prevenir la ascensión del Anticristo y la consecuente guerra entre el cielo y el infierno.

El impresionante reparto de la serie lo completan Jon Hamm, Michael McKean, Miranda Richardson, Adria Arjona, Nick Offerman, Jack Whitehall y otras caras muy conocidas.

Te puede interesar Las mejores series cortas de Netflix para ver en un día

Al igual que el libro que lo inspiró, la serie está repleta de un humor peculiar e irreverente, que filtra tanto la historia humana como la mitología bíblica a través de una inteligente dirección.

Comrade Detective

En la década de 1980, con la Guerra Fría cada vez más cálida, la cultura pop estadounidense produjo una abundancia de películas que expresaban las ansiedades y el patriotismo de la época: películas como Red Dawn, o Invasion U.S.A. (protagonizada por Chuck Norris).

Comrade Detective es una muestra de la estética del cine de acción de los años 80, desde el punto de vista comunista (sarcástico), que sigue a un par de detectives rumanos que investigan un complot de los imperialistas occidentales, para subvertir el orden del comunismo.

Esa producción está recreada con todas las tradiciones e idioma de Rumania, pero está doblada en inglés, con voces de actores como Channing Tatum y Joseph-Gordon Levitt.

En la trama se aprecia al detective Gregor Anghel (un policía duro que juega según sus propias reglas, pero obtiene resultados) y su compañero que es experto en atrapar traficantes de drogas. Afortunadamente, Anghel y su nuevo compañero, Iosif Baciu, cazan al asesino y se topan con una conspiración de proporciones internacionales.

Comrade Detective es un espectáculo extraño, incluso para los inventivos estándares de la televisión moderna, una parodia envuelta en una capa de autenticidad falsa, pero, sin lugar a duda, vale la pena verla.

Marvelous Mrs. Maisel

Si quieres ver nacer a una estrella, deja lo que estás haciendo y sumérgete en el trabajo de Rachel Brosnahan como Miriam "Midge" Maisel, en la comedia de los años 50 Marvelous Mrs. Maisel. Midge es una ama de casa que busca consolidarse como una comediante, después de que su marido, Joe Maisel (Michael Zegen), la deja inesperadamente.

Después de un show en estado de ebriedad, improvisado y en el que no paró de hablar, como si estuviera corriendo, Susie Myerson (Alex Borstein) decide asesorar a Midge, con la esperanza de modelar un diamante en bruto.

Esta producción se alzó con un Golden Globe por convertirse en la mejor comedia o serie musical para su temporada de debut, y Brosnahan se llevó a casa la estatua de la mejor actriz en una comedia musical.

Netflix y Amazon Prime Video transformaron la manera en que vemos televisión al transmitir películas y programas en la pantalla de tu elección: televisor, computadora personal, teléfono móvil y tableta. Hoy podés descargar películas y programas de televisión en estos servicios.