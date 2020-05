Senado: Fernández de Kirchner sesionó sin barbijo y la criticaron en Twitter

La imagen de la ex Presidenta sin protección contrastaba con la de las dos personas que compartían su estrado, que sí llevaban tapabocas

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dirigió el miércoles la primera sesión virtual de la historia de la Cámara de Senadores sin el usar tapabocas y generó sorpresa y preguntas y críticas en Twitter.

La mayoría de los senadores participaron de la reunión a través de una conexión remota y algunos estuvieron de manera presencial. Entre ellos, Fernández de Kirchner. Un detalle que llamó la atención en Twiter fue que la titular del cuerpo no usó tapabocas.

La imagen de la ex Presidenta sin protección de boca y nariz en plena pandemia de coronavirus contrastaba en el momento en que se entonó el himno nacional con la de las dos personas que compartían su estrado, que sí llevaban tapabocas. Se trataba de la secretaria administrativa y el prosecretario Parlamentario del Senado, María Luz Alonso y Juan Tunessi, respectivamente.

sesion en el senado: -TN: EN PRIMER MOMENTO VEMOS A CRISTINA SIN BARBIJO SIN CUMPLIR EL PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO ADEMAS SE CHUPA LOS DEDOS Y PARECE SER Q RECIEN LLEGA DE ITALIA Y TOSIO ARRIBA DE UN NIÑOS EN LA CALLE — luna (@lunadibracco) May 13, 2020

Desde el entorno de la vicepresidenta señalaron que la ausencia del tapabocas en la sesión se debió a facilitar el uso de la palabra. "Cuando las personas hablan, no usan. El resto igual, cuando se habla no se usa. Es para que se escuche mejor", dijeron esos voceros no identificados al diario porteño La Nación.

Cristina sin barbijo. Y si.. ni el virus se le quiere acercar. — Rodro (@UnRodro) May 13, 2020

El resto de los senadores presentes en el recinto fueron Claudia Ledesma, presidenta provisional del Senado, el vicepresidente de la Cámara alta, Martín Lousteau, y Maurice Closs, quienes en la sesión también se mostraron a cara descubierta, y la senadora Laura Rodríguez Machado, que usó un tapabocas amarillo, el color que representa a su partido, Juntos por el Cambio.

La senadora por el Pro, Laura Rodríguez Machado, utilizó un tapabocas color amarillo.

La bronca que me da Cristina sin barbijo la concha de dios PONETE EL PUTO BARBIJO NO QUEREMOS QUE TE MUERAS AHORA — ???? Marti ❁ (@Martimlz) May 13, 2020

Como medida precautoria, los senadores presentes en el recinto estaban ubicados a una distancia prudencial el uno del otro.

Cristina sin barbijo, haz lo tuyo #COVID19argentina pic.twitter.com/5Zk30y1RRo — Diego García Álvarez (@diegogalv) May 14, 2020

Más allá de la explicación oficial, algunos usuarios de Twitter mostraron sorpresa, enojo y preocupación por el hecho de que la vicepresidenta apareciera sin este elemento de seguridad.

Cristina sin barbijo. A cada lado de ella dos personas que si lo tienen. — OscarM (@OscarM98198024) May 13, 2020

Medidas de prevención contra la Covid-19 en el Congreso

Respecto al Congreso Nacional, lo que trascendió la semana pasada fue un protocolo de recomendaciones redactado por el director médico de la Cámara de Diputados , Marcelo Halac , en el que sugería algunas medidas de prevención para los legisladores.

Entre ellas, estaba la de lavarse las manos antes de ingresar o reingresar al recinto. El escrito también sugería que hubiera una distancia de dos metros entre cada legislador y recomendaba el uso del tapabocas, a menos que el legislador tuviera que hacer uso de la palabra o tomar agua.