De la mano del fútbol europeo vuelven los contenidos deportivos a la TV: ¿revive la tanda?

A medida que retornan las ligas europeas de fútbol también retornan los programas deportivos en un momento en donde la TV presenta ratings inéditos

La pasión de multitudes empieza a despertar aunque las multitudes deban quedarse en casa para mirar en la pantalla. El fútbol regresa de a poco en Europa. Con él, la televisación o los compilados. Consumir deporte en vivo nuevamente es como recibir un soplo de aire fresco y sin tapabocas. Suspiro de alivio para los proveedores de contenidos cualquiera sea la modalidad en que los ofrezcan. ¿Habrá chances de aumentar la pauta publicitaria?

Entre tantas cosas que se extrañan desde que se iniciaron las sucesivas cuarentenas en los distintos países del mundo una de ellas es el deporte, sea para practicarlo o para mirarlo. Que haya noticias sobre el regreso del fútbol en Europa es bienvenido. Después del inicio de la ligla alemana, la sucesión de anuncios concretos de regresos continuaron confirmándose, hecho que será también provechoso para quienes deben continuar en casa.

Después de haberse finalizado los partidos del 9 de marzo pasado la Premier League inglesa quedó suspendida. Este jueves se anunció que reanudará las actividades el próximo 17 de junio con los partidos del Manchester City-Arsenal y Aston Villa-Sheffield.

El fútbol inglés volverá sin público por el coronavirus y la BBC lo transmitirá por primera vez.

Mientras algunas ciudades y provincias van abriendo sus actividades, en el Area Metropolitana Buenos Aires las cosas no son auspiciosas.

El jefe de Gabinete, Felipe Miguel, dijo que la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires podría extenderse entre seis y 10 semanas más. La buena es que ya en dos semanas volverá el fútbol inglés a la pantalla aunque antes lo hará el español, el próximo 8 de junio.

Estos torneos se sumarán a la oferta de la Bundesliga, y de las ligas de República Checa y Polonia, que también arrancaron a finales de mayo. Para mediados de junio arrancará la Copa Italia y, unos días, después la liga de ese país.

Las acciones de cada una de estos torneos suelen estar incluidas en los paquetes básicos de los prestadores de televisión paga, de modo que los clientes de las distintas compañías tendrán en breve en su pantalla el regreso de los distintos campeonatos europeos. Lo novedoso es que, en el caso de la Premier League, su retorno será transmitido por primera vez en su historia en televisión abierta, luego de su creación en 1992.

La BBC transmitirá cuatro de los 92 partidos que restan para completar la temporada que terminó de suspenderse el pasado 13 de marzo. Todo indica que se trata también de un ensayo para ver cómo se comportan las audiencias en este esquema novedoso puesto que el retorno de la liga inglesa será sin público.

El deporte como valor

"En un momento en donde el entretenimiento está en su cotización más alta, la televisión, internet, los OTT terminan siendo sus principales instrumentos en un momento en donde la gente no puede salir", explicó a iProfesional, Ariel Fernández Alvarado, gerente general de CATEL, la cámara que nuclea a las principales cooperativas de telecomunicaciones.

Todo lo que es deporte es altamente valorado entre los usuarios de servicios de contenido, tal como lo ven en DirecTV. El fútbol es bienvenido pero, en realidad, lo son todos los deportes porque representan ese agregado de valor que tienen una alta estima en la recepción de los clientes.

Los deportes son, en realidad, la excusa para no dar de baja los servicios de suscripción de televisión, más allá de la coyuntura particular en donde las empresas no pueden cortar los servicios por falta de pago.

Es la razón por la que, a nivel local, y sin tener certezas aún sobre cuándo volverá el fútbol y otros deportes en la Argentina, las señales sí empiezan a prepararse para el futuro. TyC anunció que ampliará su oferta de programación deportiva en vivo de la mano de Gonzalo Bonadeo, además de las ediciones de fin de semana de Sportia, que se suman a la grilla diaria habitual.

Esto sucede, a su vez, en una coyuntura donde el consumo de televisión se incrementó en todo el mundo, la Argentina incluida. El hecho de continuar ofreciendo contenidos aún con las restricciones en el sector de los deportes desde marzo hasta ahora –aun cuando se van abriendo, de a poco, las oportunidades en los distintos países- responde a esa situación.

Lo mismo sucede desde los prestadores de servicios de televisión. "DirecTV Sports ofrece contenido y programación exclusiva a pesar de la suspensión de todas las competencias que mantienen a la señal en la vanguardia de la mayor cobertura y transmisiones deportivas", explicaron desde la empresa. Indicaron que potenciaron la campaña "Nos quedamos en casa con Vos" mediante la cual se desarrollaron diferentes estrategias entre las que se destaca la producción de los programas a través del formato "desde casa".

Así, se sumaron nuevos contenidos mientras no hubo fútbol, y se profundizarán a medida que retornen las actividades deportivas como también con las retransmisiones de los últimos eventos deportivos de interés.

Por tratarse de un prestador, las propuestas de entretenimiento exceden lo deportivos. Y como parte de las medidas tomadas en tiempos de cuarentena, todos los usuarios de DirecTV GO pueden acceder al contenido on demand de la plataforma de streaming en donde se destaca "Messi", la película del director Alex de la Iglesia y "Diego Maradona", el documental de Asif Kapadia que narra la vida del ícono del fútbol durante su estadía en Nápoles.

¿Vamos a la tanda?

Vinculado con esto ¿será posible pensar que parte de la producción de contenidos que se encara ahora está destinado a atraer eventuales inversiones publicitarias en estos medios, hoy muy deprimidas?

"Sí y no" respondió una de las fuentes del sector publicitario consultadas sobre este tema. "Los programas deportivos son atractivos para la publicidad, más que los noticieros en este momento, por ejemplo. Hoy la tele no tiene un problema de rating o de encendido, al contrario, los ratings y el encendido esta alto. Pero los anunciantes no tienen dinero", agregó la fuente.

Ni siquiera para darle mayor apoyo a aquellos contenidos deportivos. La expectativa es que la inversión prevista para la segunda mitad del año también siga retraída. La razón es evidente y tiene que ver con la contracción económica que está generando el coronavirus y la falta de actividad por esta razón.

El consumo de TV es récord desde el inicio de la cuarentena pero no se ve reflejado en la pauta publicitaria.

Y hay cifras que apoyan esta mirada. Mientras en la primera mitad del año la inversión cayó 46% en América latina, la expectativa para el segundo semestre de este 2020 es de una contracción de 31%, de acuerdo a datos de la Federación Mundial de Anunciantes (WFA, por su sigla en inglés).

No obstante, generar contenidos y ofrecerlos es una necesidad del mundo de los medios y los contenidos. De ahí la expectativa por el regreso del fútbol. Hasta ahora no hay novedades, de modo que lo que se impulsa a nivel de producción tiene que ver con lo que va sucediendo, principalmente, en Europa.

Y más allá de que el consumo de televisión hoy se encuentra en picos de audiencia inimaginados para este 2020, los desafíos no dejan de ser interesantes hacia adelante, especialmente por los nuevos comportamientos que impuso e impondrá el covid-19.

"Habrá que ver cómo se consumirá el deporte a futuro porque en los estadios habrá menos público, de modo que habrá que ver también cómo ese fenómeno se traslada a la audiencia", dijo otra fuente del mercado de los OTT que también prefirió la reserva.

Por eso, parte del regreso de los contenidos deportivos a las señales se inscribe en este marco de múltiples situaciones: una audiencia que está ávida por consumirlos, que tiene restricciones para moverse por el coronavirus aún en aquellos lugares en donde las actividades están más flexibilizadas, y señales necesitadas de generar ingresos en un contexto de fuerte contracción de inversión publicitaria por una recesión económica global, aún más profunda a nivel local.

Aún en este marco de incertidumbres múltiples el fútbol es bienvenido, como también cualquier otro deporte sea o no televisado. Representan, de algún modo, la esperanza de volver a una pasión aunque todavía esté demasiado sujeta a las pantallas.