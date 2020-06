Del marketing a la logística: las 7 claves que te permitirán vender todo en el Hot Sale del coronavirus

Falta menos para la próxima edición del Hot Sale donde se esperan muchos compradores primerizos en internet. Las claves para vender en cuarentena

Será el Hot Sale con una cuarentena endurecida en el AMBA y más flexibilizada en las provincias. Con récord de empresas participantes -más de 600 inscriptas- para quienes realizan comercio electrónico será la oportunidad para concretar las ventas que se frenaron desde el 20 de marzo pasado. Y si sucede como en México, donde las ventas prácticamente se duplicaron en el Hot Sale del coronavirus, es posible pensar que en la Argentina podría suceder algo similar. Aquí, una serie de tips para canalizar la mayor cantidad de ventas entre el 6 y el 8 de julio próximos, la del Hot Sale argentino, porque el interés del consumidor está.

El 53% de los argentinos conoce de qué se trata el Hot Sale, casi el doble del registro que se tenía el año pasado, cuando un 33% sabía de esta acción promocional, de acuerdo a un estudio de Google. En el informe se destacó que, dado el nivel de búsqueda previo que se está advirtiendo, se espera que haya una gran participación de argentinos nuevos investigando y comprando en esta edición.

En ese sentido, uno de cada cinco potenciales compradores del Hot Sale declaró no haber hecho nunca una compra on line. A esto se suma que un 63% va a estar averiguando sobre precios en los días previos para validar ofertas, mientras un 67% busca y compara los costos en al menos tres sitios antes de ejecutar una compra.

Se espera que hayan ventas récords en la edición 2020 del Hot Sale a pesar de la recesión y de la cuarentena

Por esa razón, los expertos en comercio electrónico están dando una serie de tips para canalizar el interés de los compradores frecuentes y también de los que están por debutar para que su experiencia sea buena y aliente este comportamiento de consumo hacia adelante.

Desde Tienda Nube marcaron 7 claves para aprovechar esta acción promocional impulsada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

-Planificar acciones de márketing

-Definir difusión de acciones

-Sumar canales de venta por internet

-Chequear el estado de la venta on line

-Actualizar stock

-Poner foco en la logística de envío

-Brindar atención al cliente "inolvidable".

El paso a paso para vender en el Hot Sale

Para Tienda Nube, una empresa que brinda plataforma de comercio electrónico para aquellas pyme que quieren dar sus primeros pasos y también para las que evolucionan en este canal, es necesario definir la estrategia de venta en días como el Hot Sale: por ejemplo, aumentar el ticket de venta, incrementar la conversión o fidelizar clientes. A partir de esta decisión buscar las herramientas que mejor se adaptan a cada caso.

Luego de definir los productos a promocionar hay que establecer las acciones que pueden ir desde descuentos exclusivos hasta estrategias al estilo 2 x 1 o cupones de descuento. Las posibilidades son variadas. Lo importante es respetar las condiciones que se establezcan para cada promoción.

Sobre las acciones de promoción es necesario tener en cuenta difundir lo que se va a hacer en la fecha seleccionada porque es necesario que el público lo sepa. De ahí la importancia de comunicar con anticipación a fin de generar expectativa. El email marketing, las Stories de Instagram, las fan page en Facebook son algunas alternativas para trabajar en este eje.

El canal de venta on line debe estar activo en tiempos de promoción como el Hot Sale pero también a lo largo del año. Aunque hoy está todo bastante reducido a la venta on line por la cuarentena, conviene evaluar las oportunidades que ofrecen Instagram Shopping, la tienda de Facebook, Whatsapp Business. En cada caso se puede establecer una estrategia diferenciada.

Uno de los consejos para vender en el Hot Sale es poner atención en la logística y ser claros con los tiempos de entrega

Chequear el estado de la tienda on line es el cuarto consejo. Y en este punto es necesario recalcar que la tienda tiene que operar al 100% durante el Hot Sale para que las visitas se conviertan en ventas concretas. Tener buenas fotos de productos, describir al detalle cada artículo (pareciera obvio pero todavía hay vendedores que no se concentran en este aspecto), incluir tabla de talles cuando se vende indumentaria o accesorios, armar una sección especial con los productos en promoción en el marco de la acción y detallar claramente los medios de pago son aspectos que deben estar 100% operativos.

Como las ventas en Hot Sale vienen siendo explosivas más allá de las coyunturas argentinas, es necesario actualizar el stock, repasar los números y revisar todo por si hay que reponer algún producto teniendo en cuenta los tiempos de producción. Para ello es necesario repasar la cantidad de unidades disponibles por cada producto promocionado. Y también revisar si en tu negocio te quedó mucho lote de algún producto que quieras colocar en este momento porque es una buena oportunidad para desprenderse de remanentes.

La logística de envío es otro de los puntos a tener en cuenta porque es donde se suele ofrecer la mejor experiencia de compra, o la peor. Como es posible que los vendedores reciban más ventas que las habituales, aún que la experimentada en Hot Sale anteriores, es fundamental prestar atención a la logística, enfatizaron desde Tienda Nube.

Uno de los puntos a tener claro es si se necesitará ayuda extra durante los días de la acción promocional, para acudir a quienes puedan complementar esta tarea. Y luego, lo más importante, ser claro con el cliente respecto del tiempo de envío: no le prometas lo que no vas a poder cumplir, inclusive resulta fundamental aclarar que la entrega pueda demorar más de lo habitual. Esto tiene que estar claro no sólo en el momento de la venta sino también en las estrategias de comunicación y difusión implementadas para aprovechar esta movida promocional.

Brindar una atención inolvidable es el séptimo tip en donde la clave pasa por organizar con tiempo la atención al cliente antes, durante y después del evento. La atención en tiempo real vía chatbot es una buena alternativa. Al finalizar Hot Sale chequear que no haya quedado ningún mensaje por responder para seguir construyendo relación con los clientes.

En México, donde el Hot Sale se realizó en la semana previa a la salida de la cuarentena, las ventas de Hot Sale crecieron un 89% respecto de la edición de 2019, de acuerdo a datos de eMarketer. Aunque la realidad económica argentina es distinta, hay expectativa de que volverán a estallar las compras en la edición local más allá de la coyuntura.