¿Qué hacer si roban tu cuenta de WhatsApp?

La cuenta de WhatsApp concentra una gran cantidad de información de vital importancia. Cómo funciona el robo y qué hacer para evitarlo

El mensajero WhatsApp es hoy parte fundamental de todo celular y se ha revelado de gran utilidad en el marco de la pandemia.

Sin embargo, existe el riesgo de que una cuenta de WhatsApp sea robada, lo que podría generar un sinfín de problemas para el damnificado.

Cómo actúan los "ladrones de WhatsApp"

La mayoría de los engaños relacionados con la informática no son demasiado complicados y suelen perder toda efectividad una vez que se conoce cómo funcionan. Por eso, es vital conocer de qué manera actúan los criminales digitales.

La forma más habitual es pedir el código de seis dígitos recibido por SMS. Cuando se instala WhatsApp hay que confirmar el número de teléfono, y para ello se recibe un código SMS en dicho número. De esa forma, Whatsapp se asegura que el dueño de la cuenta es el mismo que el dueño del número.

Si uno quiere instalar WhatsApp en otro móvil, tendrá que pedir de nuevo el código SMS, pero siempre lo recibirá en el móvil donde está instalada la tarjeta SIM. Una vez que obtenga dicho código, podrá instalar Whatsapp en cualquier móvil que se desee, pero al hacerlo se deshabilita el Whatsapp en el teléfono anterior. Ocurre que solo se puede tener WhatsApp en uno al mismo tiempo, indica WWWhatsnew.com.

Te puede interesar Celulares: esta marca desplazó a Samsung como el mayor vendedor de smartphones

Ahora imaginemos que un ladrón quiere robar nuestro Whatsapp, ¿qué hará?

1. Instalará Whatsapp en un móvil

2. Informará mi número de teléfono (el número de teléfono de la víctima)

3. En ese momento yo (la víctima) recibiré un código SMS, y el ladrón no tiene acceso a él, por lo que intentará obtenerlo de cualquier forma. Para ello podrá llamarme haciéndose pasar por el soporte de Whatsapp, o enviará un mensaje desde alguna cuenta con el nombre de un familiar diciendo que necesita ese código para cualquier cosa… la forma de conseguirlo puede variar, por lo que lo más importante aquí es tener bien claro que no debemos NUNCA informar el código SMS a nadie, ni aunque sea un familiar diciendo que es cosa de vida o muerte, ya que el familiar puede haber sido hackeado, no es nuestro primo quien lo está pidiendo, es el ladrón.

4. Si consigue obtener el código SMS, robará nuestro Whatsapp y nosotros perderemos acceso a nuestros chats.

WhatsApp en peligro: no se debe compartir el código de seis dígitos que llega por SMS.

Te puede interesar Boom de alimentos 4.0 en Argentina: llega la hamburguesa de Jeff Bezos y más empresas se suman al negocio

Cómo recuperar la cuenta de WhatsApp

Lo más sencillo es volver a apretar el botón "Verificar" que aprece cuando alguien roba mi cuenta. De esa forma, WhatsApp enviará un nuevo código SMS y se podrá volver a ser dueño de la cuenta.

Si hemos perdido el botón de verificar, o si no aparece cuando abrimos WhatsApp, siempre podemos desinstalar WhatsApp y volverlo a instalar. En ese momento enviará el código SMS de confirmación, y cuando lo informemos, la cuenta que el hacker tiene en su teléfono quedará deshabilitada (recordemos que hoy por hoy no es posible tener Whatsapp instalado en dos lugares al mismo tiempo).

Una vez recuperada la cuenta en el móvil, tenemos que abrir Whatsapp en el navegador web usando web.whatsapp.com y escaneando el código QR, de esa forma la sesión web que pueda haber abierto el criminal, también será desactivada.

Peligros y lo que puede salir mal

Algunas cosas pueden salir mal, ya que el criminal puede haber cambiado el número de teléfono de la cuenta mientras estaba en su posesión, lo que dificulta el proceso de recuperación. También puede haber habilitado la identificación en dos pasos, de forma que necesitaremos, además del SMS, el código de verificación que el hacker haya definido. Para evitar eso, es mejor que se ya haya puesto la verificación en dos pasos antes, así el ladrón necesitará algo más que un SMS.

Es importante tener en cuenta que durante el tiempo que el criminal se ha hecho con nuestra cuenta, podría consultar todas las charlas que hemos realizado en el pasado si tiene acceso a la copia de Google Drive, por lo que si hay contraseñas o números de cuenta con passwords, se deben bloquear o cambiar sin demora, señala WWWhatsnew.com.

Por otro lado, aunque la copia de seguridad que el hacker pueda haber conseguido recuperar de Google Drive no podrá leerse después de haber recuperado nuestra cuenta, puede haber hecho copias de seguridad de diversos tipos durante el tiempo de acceso, por eso nunca es recomendable poner datos confidenciales en Whatsapp, nunca sabremos si algún día seremos la víctima del cuento.

Alerta: contraseñas y datos críticos pueden quedar expuestos en nuestras conversaciones.

WhatsApp: cómo evitar que roben tu cuenta

Hay dos cosas que se pueden hacer para bloquear el accionar de cualquier hacker:

– Nunca enviar el código SMS recibido a nadie, ni a familiares ni a amigos ni a nadie.

– Establecer desde ya el sistema de verificación en dos pasos para evitar así que roben nuestro WhatsApp con un simple código SMS.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ