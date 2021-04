Cómo hacer el arroba fácil y rápido desde cualquier dispositivo

La "@" se ha convertido en un símbolo fundamental en nuestro día a día en la red. Sin ella, esa letra "a’" rodeada de semicírculo, no se puede enviar un correo electrónico o, por ejemplo, nombrar a alguien en redes sociales. Por eso la necesidad de saber cómo hacer el arroba es tan grande.

Puede no aparecer en el teclado en función del modelo que sea o puede no funcionar alguna de las teclas para escribirla por cualquier problema, y en estos casos habrá que recurrir a alguna solución alternativa para saber cómo hacer el arroba. Veamos entonces las diferentes formas de cómo hacer el arroba en el teclado.

Conseguir con éxito de forma fácil y rápida la tarea de cómo hacer el arroba, no se da igual de bien para todo el mundo. De hecho, a excepción tal vez de los centenials, que nacieron sumergidos en Internet, la mayoría de los mortales, al momento de cómo hacer el arroba, hace prueba y error intentando las fórmulas conocidas, como AltGr+Q, hasta dar en lo correcto.

El correo electrónico masificó la necesidad de saber cómo hacer el arroba.

¿Para qué se usa la arroba y cuál es su origen?

Antes de saber cómo hacer el arroba, lo primero es saber qué significa y para qué sirve. La arroba es una unidad de medida que hace años se utilizaba en España y América latina para hacer transacciones comerciales. Ellos sabían por su trabajo cómo hacer el arroba.

A finales del siglo XIX se incorporó al teclado de las máquinas de escribir para facilitar la redacción de documentos necesarios en este tipo de operaciones. Un nuevo estadio en el proceso de cómo hacer el arroba.

Ray Tomlinson, el inventor del correo electrónico, le dio otro uso al ubicarla entre el nombre del usuario y la dirección de destino, cuando envió el primer mensaje entre dos computadoras desde su oficina, en 1971. Desde entonces no existe correo electrónico o email sin arroba y así se masificó la necesidad de saber cómo hacer el arroba.

También hace un tiempo que se utiliza mucho para englobar a hombres y mujeres, sin hacer distinciones de sexo: niñ@s, [email protected], [email protected]…

Si nos remontamos a años atrás, en aquel popular "IRC-hispano", con la arroba delante de un nombre, estábamos nombrando a una persona (igual que ocurre ahora en Slack, Trello, WhatsApp, Twitter o Instagram). Conseguir llevar arroba en un canal del IRC aportaba cierto estatus frente a los demás.

Más allá de las redes sociales, la popular arroba está presente siempre en el correo electrónico y en los e-mails de servicios en línea. Por lo tanto, es necesario conocer cómo hacer el arroba.

Al momento de llegar al teclado de una computadora y ver que la "@" no está visible o no funciona por el motivo que sea, resulta bastante engorroso y nos desafía a aprender cómo hacerlo. Nunca está de más saber cómo hacer el arroba en el teclado, desde cualquier parte y en el tipo de computadora que sea.

¿Dónde está la arroba en el teclado español?

Las instrucciones básicas para cómo hacer el arroba en el teclado español son mantener pulsada la tecla AltGr y pulsar la letra Q o el número 2, en función de donde se encuentre visible el símbolo @ en el periférico.

En caso de que no aparezca, el truco fácil para cómo hacer el arroba es recurrir al navegador que usamos de forma habitual, buscar la palabra «arroba» y copiar y pegar el símbolo @ que nos aparece en el lugar que se necesita. Una manera rápida de resolver la tarea de cómo hacer el arroba, pero que luce engorrosa.

Y si bien se puede esquivar el escollo copiando y pegando el arroba desde alguna pantalla de Internet o incluso de entre los símbolos que ofrece Microsoft Word, hay maneras ciertamente más prácticas de salir airoso de la situación de cómo hacer el arroba. Tanto Windows como Mac, cuentan con una serie de atajos para cómo hacer el arroba, que consisten en una combinación de teclas y números.

Es importante tener en cuenta, sin embargo, que estas maneras de cómo hacer el arroba varían según el idioma en que esté configurado el teclado. Además, es preciso recordar siempre presionar las teclas en simultáneo, al momento de cómo hacer el arroba.

En Windows, si el equipo cuenta con teclado numérico, se presionan las teclas Ctrl, Alt, 2. Y si esto no funciona, puede intentarse con Alt, 64 para resolver el problema de cómo hacer el arroba. Para el resto de los teclados, y dependiendo del idioma de configuración, los atajos para cómo hacer el arroba son los siguientes:

Cómo hacer el arroba en un teclado español internacional: AltGr, 2

Cómo hacer el arroba en un teclado español de América latina: AltGr, Q

Cómo hacer el arroba en un teclado inglés de los Estados Unidos: Shift, 2

Cómo hacer el arroba en un teclado inglés del Reino Unido: Shift, ‘

Cómo hacer el arroba en un teclado italiano: AltGr, Q

Cómo hacer el arroba en un teclado francés: AltGr, à

En Mac, por su parte, si el teclado está configurado en español, se debe presionar Alt, 2 para cómo hacer el arroba. Si, en cambio, está en inglés: Alt, G, para resolver cómo hacer el arroba.

Las técnicas de cómo hacer el arroba en una Mac son distintas que en una PC con Windows.

Cómo hacer el arroba en smartphones y tabletas

A diferencia de las computadoras, dispositivos como los teléfonos móviles "inteligentes" y las tabletas, popularizadas por la iPad de Apple, traen el arroba incorporada en sus teclados digitales.

En el sistema operativo Android, dependiendo del dispositivo y la marca, puede que el símbolo figure en la pantalla principal del teclado, muy posiblemente junto a la barra espaciadora. En la mayoría de los casos, sin embargo, y al igual que sucede en los productos con sistema iOS, se debe buscar el arroba entre los caracteres alfanuméricos.

Para cómo hacer el arroba en estos casos, se presiona en la tecla identificada con el 123, lo que despliega un teclado secundario con números, símbolos matemáticos y otros especiales, como el deseado @. En resumen para cómo hacer el arroba en el caso de los productos de Apple, hay que seguir los siguientes pasos:

Cómo hacer el arroba en un teclado en una MacBook Pro, utilizar las teclas Alt + 2.

Cómo hacer el arroba en un teclado Mac, en inglés, presionar Alt + G.

Cómo hacer el arroba en un teclado macOs, hay que usar Alt / Options Derecho + Número 2.

Cómo hacer el arroba en un teclado de iOS, la ‘@’ está visible. Lo normal es que aparezca al abrir los caracteres alfanuméricos, con su tecla específica.

Cómo escribir otros caracteres especiales ASCII

Además de saber cómo hacer el arroba en un teclado numérico, la codificación ASCII cuenta con una serie de códigos que se utilizan para representar caracteres alfanuméricos (símbolos, números y acentos). Este código utiliza una escala decimal que va desde el 0 al 127. De esta forma, para poder escribir determinados caracteres especiales, están las combinaciones de teclas.

Los códigos ASCII se escriben pulsando la tecla ‘Alt’ del teclado en combinación con un código numérico correspondiente. Estos son algunos de los más conocidos o utilizados:

Para escribir ‘ @ ’ : Alt + 64, o Ctrl + Alt + 2.

: Alt + 64, o Ctrl + Alt + 2. Escribir el carácter ‘ \ ’ : Alt + 92.

: Alt + 92. Para escribir la letra ‘ ñ ’ : alt + 164. Y en mayúscula ‘Ñ’: alt + 165.

: alt + 164. Y en mayúscula ‘Ñ’: alt + 165. Colocar la famosa ‘ # ’ : Alt + 35.

: Alt + 35. Escribir el guión bajo, ‘ _ ’ : Alt + 95.

: Alt + 95. Para colocar el ‘ * ’ : Alt + 42.

: Alt + 42. Para el símbolo ‘ ® ’ : Alt + 169.

: Alt + 169. En el caso del símbolo ‘ © ’ : Alt + 184.

: Alt + 184. Para poder escribir el ½ : Alt + 171.

: Alt + 171. Para los signos de interrogación : ‘ ¿ ’ (Alt + 168) y ‘ ? ’ (Alt + 63).

: ‘ ’ (Alt + 168) y ‘ ’ (Alt + 63). Para los signos de exclamación : ‘ ¡ ’(Alt + 173) y ‘ ! ’ (Alt + 33).

: ‘ ’(Alt + 173) y ‘ ’ (Alt + 33). Para los dos puntos : Alt + 58.

La historia de la arroba: un signo antiguo pero muy actual

La historia de la arroba es extensa, aunque recién con la llegada masiva de la informática e Internet se vio en la necesidad de saber cómo hacer el arroba. Aunque la identificamos con la modernidad al ser un icono identificable con Internet, la arroba ha recorrido mucha trayectoria hasta llegar a ser lo que es hoy en día.

La arroba es un signo multitask, que cambió de función con el paso de los años. La variedad en su uso llega hasta nuestros días, ya que se utiliza en diferentes disciplinas y algunos usos son polémicos.

Para encontrar las primeras evidencias consistentes del uso de la arroba, podemos remontarnos al siglo XVI. El resto arqueológico más antiguo en el que se ha encontrado es en un documento de importación comercial de Sevilla a Roma, del año 1536.

Parece ser que se utilizaba como símbolo para representar una medida, concretamente el ánfora. Esta medida la utilizaban ya en la civilización romana y una unidad correspondía a una vasija en la que cupiesen alrededor de 26 litros de agua (y en la que se guardaban tanto sólidos como líquidos).

Hay pruebas de uso más antiguas, pero no se puede determinar qué representaba exactamente. Lo que sí sabemos es que la arroba se convirtió, años después, en una medida por sí misma.

Eso sí, su uso actual no se parece en nada a estos que describimos. ¿Qué tienen que ver la arroba del correo electrónico o de Twitter con una unidad de medida? Pues, sencillamente, nada, su uso es mera coincidencia. Y es que en el mundo anglosajón, la arroba en inglés se empezó a utilizar como ligadura: un símbolo que representa a dos letras en su conjunto.

Por esto, cuando Tomlinson creó el primer sistema de correo electrónico decidió usar la arroba. Era un símbolo que se encontraba en la mayoría de los teclados del mundo, pero que no tenía uso a la hora de escribir contenido.

El símbolo de la arroba también suele usarse en matemática.

¿Cómo se usa la arroba hoy?

La arroba no se limita únicamente a representar usuarios de correo electrónico o de redes sociales en Internet. Se usa en otros contextos técnicos fuera de la Red de redes, en los cuáles también resulta necesario conocer las técnicas de cómo hacer el arroba:

En matemáticas se utiliza para expresar que un dato es correcto, que se ha verificado.

En los programas de diseño gráfico, representa a las coordenadas cartesianas relativas.

Para diversos usos en lenguajes de programación. Por ejemplo, en ALGOL 68 se utiliza para indicar el límite de una matriz.

Por supuesto, como comentábamos antes, la arroba sigue siendo, también, la medida favorita para el vino en algunos entornos rurales, sobre todo a la hora de hacer sorteos en los que se regala vino.

La arroba para marcar el género

Algunos estarán pensando que se nos olvida un uso visto por ahí. Es el más moderno de todos y es el de la arroba como símbolo para evitar utilizar el género en la lengua. ¿Quién no se ha encontrado con un texto como este?

Sí, su uso está cada vez más extendido y nosotros no vamos a caer en censurarlo. La lengua es de los hablantes. La necesidad de cómo hacer el arroba es indistinta al género.

La Real Academia Española (RAE) prefiere que no se utilice la arroba para el lenguaje inclusivo. En primer lugar, porque no es un signo lingüístico (por ejemplo, no tiene correspondencia fonética, con un sonido) y en segundo lugar porque a veces se usa con inconsistencia (proponen el caso de hablar del «Día del niñ@», donde el artículo no puede reformularse con la arroba).

La expresión, tanto oral como escrita, no es algo fijo, sino que va variando con el uso. Igual que hay palabras que cambian de significado con el paso de los años, sucede con aquello que representan los símbolos. Incluso con la letra más emblemática de nuestro idioma pasa que un día la ñ fue tan solo una abreviatura.