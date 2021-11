¿Perdiste o te robaron tu teléfono móvil?: con estas aplicaciones podrás encontrarlo

Hay disponibles softwares de localización de teléfonos incluido que sea nativo de tu dispositivo, como Find My iPhone de Apple o Find My Device de Google

La sola idea de perder tu smartphone es suficiente para provocar el pánico, aunque hay muchas formas de recuperar un teléfono perdido y ubicar un celular por GPS.

Si bien es más fácil rastrear uno moderno, también podés ubicar un dispositivo más antiguo, así que no pierdas la esperanza si estás usando un Motorola Razr de primera generación.

Si tenés un teléfono inteligente, recordá cuando quieras ubicar un celular por GPS, configurar y habilitar primero cualquier software de localización incluido que sea nativo de tu dispositivo, como Find My iPhone de Apple, Find My Device de Google y Find My Mobile de Samsung.

Después de esto, si estás buscando más opciones para ubicar un celular por GPS, probá las aplicaciones mencionadas en esta nota.

Cómo ubicar un celular por GPS con Prey

Prey es de uso gratuito para hasta tres dispositivos, hay planes pagos para más y el servicio se puede usar en todas las plataformas tanto para computadoras como para teléfonos y sirve para ubicar un celular por GPS.

Después de registrarte, simplemente sincronizá tus dispositivos, sentate y relajate. Si alguna vez se pierde tu teléfono, todo lo que tenés que hacer es encontrar una computadora, iniciar sesión en tu cuenta y comenzar a ubicarlo.

Prey se ejecuta discretamente en segundo plano y no rastreará la ubicación hasta que vos se lo indiques, por lo que no debés preocuparte por tu privacidad mientras el dispositivo esté en tu poder.

Las actualizaciones recientes mejoraron las configuraciones de red, habilitaron TouchID y Face ID en iOS y funcionalidad extendida para Chromebooks. La función de camuflaje se ha eliminado de Android para el momento de ubicar un celular por GPS.

Existen aplicaciones para ubicar un celular por GPS.

Ubicar un celular por GPS con Avast Antivirus

Avast es un nombre familiar para cualquier persona interesada en la seguridad informática. La aplicación Avast Antivirus es un paquete completo que ofrece escaneo y protección antivirus, opciones de respaldo, ahorro de energía y opciones antirrobo y sirve para ubicar un celular por GPS.

Puede bloquear o borrar de forma remota tu teléfono inteligente, escuchar de forma remota o rastrear un robo de los delincuentes que se llevaron tu dispositivo. También puede activar el modo oculto para que el ladrón no sepa que Avast está protegiendo el celular.

Además proporciona notificaciones de cambio de tarjeta SIM y bloqueo, con servicios similares para Android, Mac y PC. Avast ofrece un paquete todo en uno para la protección del dispositivo contra virus y ladrones como un servicio premium pagado y que sirve para ubicar un celular por GPS.

Lookout, para ubicar un celular por GPS

Lookout combina seguridad, rastreo y protección antivirus o contra malware. Las características principales incluyen la capacidad de registrar la última ubicación de un teléfono justo antes de que se agote la batería, la posibilidad de hacer una copia de seguridad de los datos de contacto antes de un borrado remoto y la opción de tomar una foto de cualquier posible ladrón y enviarla por correo electrónico junto con la ubicación.

Lookout, que sirve para ubicar un celular por GPS, proporciona funciones de Safe Wi-Fi y System Advisor para protegerte contra ataques de Wi-Fi y para verificar tu dispositivo para asegurarse de que el sistema operativo esté funcionando correctamente.

Es gratis, pero podés actualizar a Premium por 30 dólares por año para funciones como navegación segura e informes de infracciones, que te envían alertas si una empresa, servicio o aplicación que usa informa una violación de datos, o Premium Plus por 100 dólares por año para obtener características como protección contra robo de identidad.

Incluso si el teléfono móvil no es un smartphone se lo puede ubicar por GPS, bajo ciertas condiciones.

¿Cómo ubicar un celular por GPS cuando no es un teléfono inteligente?

Incluso si no poseés un teléfono inteligente, aún podés ubicar un celular por geolocalización. En ese caso, utilizá un servicio de rastreo por GPS. Existen algunas opciones, pero AccuTracking es una buena opción que funciona bien.

AccuTracking

AccuTracking utiliza GPS para rastrear la ubicación de tu teléfono y funciona con una amplia variedad de dispositivos con funciones. Siempre que esté habilitado para geolocalización, como la mayoría de los celulares modernos, AccuTracking debería ayudarte a localizarlo.

Cuando llegue el día en que no puedas ubicar tu teléfono, simplemente iniciá sesión en la interfaz web de AccuTracking desde cualquier computadora conectada a Internet y, siempre que no esté muerto, inmediatamente te mostrará su ubicación.

El servicio para ubicar un dispositivo presenta cuatro planes que cuestan entre 13 y 26 dólares por mes que se actualizan cada 120 o 15 segundos, respectivamente, según el plan contratado. Es un acuerdo de pago por uso sin contrato y con una prueba gratuita para ubicar un celular por GPS. Y si tenés un teléfono inteligente, podés usar la aplicación iOS o Android .

Rastrear un dispositivo después de perderlo

Si no instalaste una aplicación de recuperación de dispositivo antes de perderlo, no te preocupes si llega el momento de ubicar un celular por GPS. Todavía hay algunas formas fáciles de encontrar un teléfono.

Por otro lado, si perdiste un dispositivo sin funciones de teléfono inteligente, tenés opciones mínimas para ubicarlo por GPS. Si no lo registraste con AccuTracking o un servicio similar de antemano, podés intentar llamar a tu proveedor de servicios y esperar que pueda ayudar para rastrearlo.

Find My Device

Los usuarios de Android pueden utilizar Find My Device para ubicar un celular por GPS. Debido a que es un servicio de Google, se vincula con tu cuenta de Google y puede encontrar un teléfono con cualquier dispositivo asociado a él.

También hay opciones para bloquearlo, restablecer su PIN de forma remota y borrar los datos almacenados, además de ubicar un celular por GPS. Incluso podés agregar un mensaje de recuperación o un número de teléfono a la pantalla de bloqueo para aumentar sus posibilidades de recuperarlo, o pedirle a tu dispositivo que reproduzca un sonido en caso de que estés cerca.

Son alternativas útiles para ubicar un dispositivo. Las versiones actualizadas incluyen soporte para uso en interiores para ayudarte a encontrarlo en aeropuertos, centros comerciales u otros edificios grandes.

Cómo encuentro mi teléfono con Find My iPhone

Si tenés un iPhone, podés usar la aplicación Find My iPhone. Esta función ha sido parte de iOS desde la versión 5, por lo que no es necesario descargarla. Funciona con iCloud, y se puede acceder fácilmente a él a través de un navegador u otro dispositivo iOS.

La ubicación del dispositivo perdido se mostrará en un mapa, junto con la opción de mostrar dónde ha estado recientemente. Podés bloquear el teléfono de forma remota, mostrar un mensaje de emergencia o borrar los datos almacenados si se ha perdido para siempre.

Existen aplicaciones para el iPhone que permiten ubicar este teléfono por GPS.

Encontrar un teléfono por GPS con permiso

Si bien siempre existe la opción de simplemente llamar y preguntar dónde está alguien, puede ser que la persona en cuestión no conteste o sea complicada para dar instrucciones.

Por lo tanto, si no siempre podés comunicarte con la persona que estás tratando de ubicar o confiar en ella, aquí tenés algunas opciones. Aquellos con teléfonos inteligentes pueden usar una variedad de aplicaciones para compartir la ubicación para hacerte saber dónde están.

Tanto Facebook como Twitter tienen funciones de registro con reconocimiento de ubicación, y Swarm también tiene algunas funciones sólidas para compartir la ubicación del celular.

Con Google Maps

Si deseás controlar a un amigo o pariente, es muy probable que ya tengas las herramientas para hacerlo con el celular, porque Google Maps te permite compartir su ubicación en tiempo real.

Simplemente abrí Google Maps y tocá tu foto de perfil en la parte superior derecha, elegí Compartir ubicación y podrás elegir compartir tu ubicación con las personas que seleccionés.

Podés optar por compartir tu ubicación durante un período de tiempo limitado o hasta que desactives la función. Cualquier persona con la que compartas tu ubicación verá tu icono en el mapa cuando abra Google Maps.

Con Find My Friends

Una de las aplicaciones favoritas para realizar un seguimiento del paradero de las personas es Find My Friends. Está disponible para iOS y Android. Aunque las dos aplicaciones no son del mismo desarrollador (Apple fabrica la versión de iOS, que también es compatible con Apple Watch), ofrecen aproximadamente el mismo servicio.

Las aplicaciones te permiten rastrear a varias personas al mismo tiempo, lo cual es útil cuando intentas reunirte con un grupo grande. Find My Friends para Android también funciona en iPhone y Android.

La app utiliza la triangulación de la señal del celular para encontrar personas y facilita compartir la ubicación. Enviá una invitación de texto a un usuario que no tenga un teléfono inteligente y, cuando responda "sí", tu icono aparecerá en el mapa de la aplicación.

Con iMessage y Google Hangouts

Si vos y tus compañeros usan iPhones, pueden usar iMessage para compartir su ubicación. La aplicación Google Hangouts tiene una función similar y está disponible tanto en Android como en iOS.

Incluso buscá frases como "¿Dónde estás?" y luego sugerirá automáticamente compartir tu ubicación. También es una gran aplicación para chatear y hacer videollamadas.

Rastrear un celular por GPS sin permiso

Siempre debés ser sincero sobre el seguimiento de alguien y respetar su derecho a la privacidad, y nunca debés modificar el teléfono de otra persona. Sin embargo, si vos sos el propietario y absolutamente debés rastrearlo sin la cooperación total de su usuario actual, tal vez un adolescente siempre en problemas, aquí hay algunos consejos sobre cómo hacerlo.

Podés usar cualquier cuenta que tenga tu hijo u otro menor que esté conectada a la tuya. Solo necesitás iniciar sesión en los servicios Find My Device o Find My iPhone para encontrar su ubicación en un mapa.

También hay aplicaciones de rastreo que podés usar, como Find My Friends, disponibles en Apple. Estos pueden conectar a todo tu círculo familiar y de amigos. Simplemente instalá la aplicación antes de darle el teléfono a tu preadolescente o tal vez a un miembro mayor de la familia, por ejemplo, y estará listo para comenzar.

Podés utilizar estas funciones sin que tus hijos lo sepan ocultando la aplicación en una carpeta indetectable. Por supuesto, tendrás que hacer esto antes de entregarles el teléfono.

La mayoría de las aplicaciones requieren permiso para hacer esto, pero esas reglas generalmente operan de manera un poco diferente cuando se trata de su familia o pariente. Si preferís ser abierto al respecto en lugar de ocultar la aplicación, hablá con tu hijo sobre por qué la has instalado y cómo les beneficia.

¿Qué pasa si el usuario no utiliza un teléfono inteligente?

El seguimiento es mucho más difícil en uno que no es inteligente. Afortunadamente, tenés algunas opciones. Podés usar tu celular esencialmente como un dispositivo GPS, por lo que te mostrará su ubicación exacta si lo perdés.

Muchos celulares cuentan con funciones de GPS, lo que te brinda la oportunidad de rastrear tu teléfono en caso de que surja la necesidad. Para habilitarlo, simplemente iniciá sesión en el sitio de Accutracking y seguí los sencillos pasos para configurar tu cuenta.

¿Se puede ubicar un celular por número?

Muchos sueñan con la posibilidad de encontrar su dispositivo por número. Desafortunadamente, no existe una aplicación que te muestre la ubicación de un teléfono basándose únicamente en un número de celular. Cualquier aplicación en Google Play Store que afirme hacer esto es una estafa.

La única forma de rastrear la ubicación es instalando software en ese dispositivo y usándolo. El propietario debe dar permiso al software para utilizar los servicios de ubicación en el teléfono.

Encontrar el teléfono con Facebook

En la aplicación de Facebook de tu teléfono, abrí el menú principal y desplazáte hacia abajo. Verás un enlace de Amigos cercanos. Seleccioná esto y verás cuántos de tus amigos de Facebook han habilitado el uso compartido de la ubicación. Esta es la forma más sencilla de identificar la ubicación de tus amigos. Sin embargo, solo funciona si han habilitado esta función en Facebook.

Cómo ubicar un celular por GPS con Facebook Messenger

Facebook también ofrece la posibilidad de compartir tu ubicación en vivo con cualquier persona a través de la aplicación Facebook Messenger. Presioná el ícono Más a la izquierda de tu mensaje y elegí el ícono de ubicación. Esto enviará al destinatario un pequeño mapa con la ubicación de tu teléfono.