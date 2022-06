Cómo cambiar en WhatsApp el número de teléfono asociado a tu cuenta

Una de las restricciones que tiene la aplicación WhatsApp es que siempre tiene que estar asociada a un número de teléfono. Esto como opción de seguridad es positivo, pero no deja de ser un problema en algunas ocasiones, como por ejemplo si cambias el que tienes. Sin embargo, existe una forma de cambiar esto en la propia aplicación.

Realizar este proceso no es especialmente complicado, pero la recomendación es que no lo realices de manera constante para no tener problema de dirección con la cuenta que utilizas en WhatsApp. Eso sí, el proceso a ejecutar es completamente oficial, por lo que en lo que tiene que ver con la fiabilidad no debes tener preocupación ninguna, señala Cinco Días.

Cómo cambiar en WhatsApp el número de teléfono

En cuestión de uno o dos minutos puedes completar el proceso, por lo que no es algo que sea especialmente tedioso. Además, es importante que ejecutes el proceso antes de hacer el cambio de tarjeta en el terminal, ya que en caso contrario la aplicación dejará de estar disponible y, por lo tanto, puede darte problemas. Estos son los pasos que debes realizar:

Abre la aplicación de forma habitual y, una vez que estés en la pantalla inicial, accede al menú de opciones que se abre usando el icono con tres puntos que hay en la parte superior derecha.

Lo siguiente es que, entre todas las opciones disponibles, selecciones Ajustes y, en la nueva pantalla que aparece, hagas lo propio con Cuenta.

Ahora selecciona Cambiar de número y, verás el cuadro que permite introducir el nuevo. Por cierto, existe ahora la posibilidad de seleccionar una herramienta de lo más útil. Que se avise a todos tus contactos de lo que estás haciendo para que estos no te pierdan.

Cuando acabes, pulsa en el botón Siguiente y, luego, en aceptar. Recibes entonces un SMS en el que se confirma tu identidad y, si introduces el número de seis dígitos recibido (por motivos de seguridad), puedes finalizar por completo.

Hecho esto, el proceso terminó y, hasta que no tengas el nuevo número activo, no podrás dar uso a la cuenta de WhatsApp de forma habitual.

Como ves, la restricción de tener asociado un número de teléfono con una cuenta de WhatsApp es posible modificarla de una forma muy intuitiva y, lo mejor de todo, con una alta seguridad y sin complicaciones. Evidentemente, puedes modificar la información tantas veces como consideres necesario.