Se aproxima un cambio radical para los auriculares con cancelación de ruido. Cualquier par insignia que compres en Sony, Bose, Apple, Samsung u otras marcas de renombre puede cumplir perfectamente la tarea principal: eliminar las distracciones y el ruido de fondo a tu alrededor. Todos son más que competentes en eso.

Las empresas de electrónica buscan nuevas formas de diferenciarse haciendo que la experiencia sea más inteligente y adaptable a través de la integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático.

Contra esa inevitable marea, Sony lanzó en la Argentina sus últimos auriculares ANC (sigla en inglés por cancelación activa de ruido) insignia, los WF-1000XM5, que iProfesional probó durante un par de semanas.

Con un precio de $749.998,45 en la tienda oficial de Sony en Mercado Libre, los 1000XM5 se basan en su popular predecesor con un diseño más pequeño y cómodo, controladores más grandes para mejorar la calidad del sonido y una cancelación de ruido más efectiva.

No hay alguna característica que los convierta en una actualización imprescindible, pero Sony aborda de manera estratégica las principales desventajas del modelo anterior y espera que eso sea suficiente para que estos sean otro éxito.

Permanece el códec Bluetooth LDAC de mayor fidelidad de la compañía, controles integrados más flexibles y llamadas de voz más claras que cualquiera de los anteriores auriculares insignia de Sony.

Auriculares más pequeños que los M4 de Sony

Cuando te metes los 1000XM5 en los oídos, es un ajuste mucho más cómodo y ergonómico que el que podrían ofrecer los voluminosos M4. Estos auriculares son un 25 por ciento más pequeños y un 20 por ciento más ligeros que sus predecesores, pero la mejora se siente más significativa que eso cuando realmente los estás usando.

Tal vez eso tenga más que ver con el hecho de que los M4 ya eran demasiado grandes y pesados para su época, pero Sony logró el equilibrio correcto. El estuche también se redujo en un 15 por ciento. La caja de los AirPods Pro sigue siendo un poco más delgada, pero la de Sony es perfectamente portátil e incluye carga inalámbrica.

La compañía también logró actualizar sus almohadillas de espuma patentadas. Para empezar, ahora se incluye un cuarto par extra pequeño (que se une al pequeño, al mediano y al grande). Y Sony redujo la cantidad de plástico firme debajo de la espuma, haciendo que las puntas más nuevas sean más flexibles y fáciles de apretar antes de deslizar los M5 en los oídos.

Sony informó que el material ayuda a "reducir el ruido en el rango de alta frecuencia", por lo que las puntas cumplen su propio propósito en el gran esquema de cancelación de ruido.

Y ese marco de cancelación de ruido es aún más potente que antes. Los M5 contienen seis micrófonos y dos procesadores separados que funcionan en conjunto para monitorear el sonido ambiental y bajar la perilla de volumen en el mundo exterior.

En particular, Sony dice que estos auriculares hacen un mejor trabajo analizando y bloqueando el ruido de baja frecuencia, por ejemplo en cabinas de aviones, colectivos, etc., y son más hábiles para reducir el ruido cotidiano de la calle (automóviles, obras en construcción, etc.).

La cancelación activa de ruido y la calidad del sonido se amplificaron en una cantidad perceptible.

Progresos en cancelación de ruido y sonido

Los M5 son mejores que los M4 a la hora de reducir el habla humana, pero la diferencia es menos pronunciada. También notarás menos ruido del viento mientras usas estos auriculares; Sony reubicó las entradas del micrófono para hacerlas menos susceptibles a la distorsión de los elementos.

En general, no es de ninguna manera un salto generacional con respecto a los M4, por lo que no debés actualizar solo para ANC. Pero combinado con la comodidad mejorada, hubo un progreso notable.

Lo mismo puede decirse de la calidad del sonido: no es un salto, pero Sony ha hecho algunos avances. Los M5 incluyen un controlador de 8,4 mm en cada auricular en comparación con la unidad de 6 mm que había en los M4.

Sony afirmó que el cambio mejora la precisión tonal y la reproducción del rango de graves más bajo. Los auriculares M5 también cuentan con un DAC (sigla en inglés por conversor de señal digital a analógica) superior y una distorsión armónica más baja, según la compañía.

Esto es algo que es poco probable que notes a menos que tengas un oído agudo, hayas activado el códec LDAC (sigla en inglés por tecnología de codificación de audio) y escuches constantemente audio de mayor tasa de bits de Amazon Music, Apple Music, Tidal y otros servicios.

De forma predeterminada, la mayoría de los teléfonos móviles con el sistema operativo Android no aprovechan al máximo LDAC, lo que favorece tasas de bits más bajas y una conexión Bluetooth más estable sobre la fidelidad pura. Si lo deseás, podés profundizar en la configuración del desarrollador o utilizar utilidades de terceros para forzar el máximo rendimiento.

Una aplicación que pide muchos permisos

Si está buscando una mejora destacada en comparación con los M4s, tienen que ser las llamadas de voz. Sony informó que utilizó más de 500 millones de muestras de voz para entrenar el algoritmo de IA en los M5 para que pueda reconocer y extraer tu voz de todo tipo de ruido ambiental.

Ahora también hay un sensor de conducción ósea que monitorea las vibraciones para obtener otra señal de que sos vos quien habla y no alguien cercano.

Muchos auriculares inalámbricos suelen ser el último recurso en comparación con un conjunto con cable y un micrófono en línea, pero Sony se establece como un ganador en esta categoría entre los LinkBuds, los LinkBuds S y ahora, los 1000XM5s.

Sony tuvo durante mucho tiempo una función llamada Control de sonido adaptativo que detecta diferentes actividades (sentarse y quedarse quieto, caminar, correr, viajar, etc.) y te permite personalizar la configuración de tus auriculares preferidos para cada escenario. Pero hay que conceder muchos permisos para que el sistema funcione, y puede comportarse de forma un poco errática.

Además, Sony te hace registrarte para obtener una cuenta si querés que la aplicación "aprenda cómo usas tus auriculares mientras el control de sonido adaptativo está habilitado y cambie la configuración en el momento óptimo".

Luego está el audio espacial. Para los usuarios de Android, los 1000XM5 han agregado soporte para el seguimiento de la cabeza, algo de lo que carecían los M4, con aplicaciones de video compatibles como Netflix y YouTube.

Habilitar esta función requiere algunos pasos: debés activar el seguimiento de la cabeza en la configuración de Bluetooth de los auriculares, y luego hay un breve proceso de optimización en la aplicación de Sony que usa la cámara de tu teléfono móvil para asegurarse de que el audio espacial suene como debería. Es fácil pasar por alto por completo el último paso.

Sony tiene una aplicación Headphones Connect. Con ella podés realizar un seguimiento de tu actividad (tiempo total de escucha, preferencias de volumen, etc.). Opcionalmente, podés habilitar gestos de la cabeza para responder llamadas o activar una función de reproducción automática. Pero la aplicación también está cargada de una abrumadora cantidad de configuraciones y preferencias.

Los 1000XM5s son un fantástico conjunto de auriculares con cancelación de ruido, pero Sony lucha por mantenerse al día en otros lugares. Si no te importa ninguna de las capacidades de bonificación o trucos adaptativos, nada de esto importará. Pero estas características son cada vez más importantes a medida que pasan los años.

Los 1000XM5 prometen las mismas ocho horas de reproducción continua (y 24 horas contando el caso) que los M4. El único dato nuevo aquí es que son más rápidos en la carga rápida en caso de apuro. Conectálos a una toma de corriente durante solo tres minutos, y eso te dará una hora completa de duración de la batería.

Recordá que las diminutas baterías de los auriculares inalámbricos son consumibles y es posible que no duren tanto como se espera teniendo en cuenta el precio que estás pagando.

Conclusión

Hay otras características como la resistencia al agua IPX4 y la conectividad multipunto. Todavía podés emparejar con dos dispositivos al mismo tiempo, pero a diferencia de los M4s, ya no tenés que perder el audio LDAC en tu teléfono móvil Android mientras lo hacés.

Los controles son un poco más completos con la adición de volumen: tocá cuatro veces el auricular derecho y luego mantenélo presionado, y el volumen aumenta. Hacé lo mismo a la izquierda y el volumen bajará.

Cada dispositivo inteligente ahora requiere que aceptes una serie de términos y condiciones antes de poder usarlo, contratos que nadie lee. Al igual que cualquier auricular, podés usar los WF-1000XM5 de Sony a través de Bluetooth sin hacer clic en ningún acuerdo.

Pero si deseás utilizar la aplicación Headphones Connect, que es esencial para personalizar la configuración, el ecualizador y otras funciones de los auriculares, debés aceptar lo siguiente:

Acuerdo de licencia de usuario final de Sony.

de Sony. Política de privacidad de Sony.

También podés optar por permitir que Sony recopile datos de tu uso de la aplicación Headphones Connect, que según la compañía tiene el propósito de mejorar sus productos y servicios.

La cancelación activa de ruido y la calidad del sonido se amplificaron en una cantidad perceptible. Se trata de la ejecución más completa de la visión de Sony hasta la fecha.

Más allá de eso, está el interrogante de si Sony podrá mantener el mismo atractivo que sus predecesores durante el próximo año o dos, ya que Apple, Samsung y Google ejercen su ventaja de ecosistema y lanzan funciones de software y nuevas experiencias de audio que solo son posibles con lazos profundos entre el teléfono móvil y los auriculares.

Sony está haciendo todo lo posible para mantenerse al día. Si todo lo que buscas es un gran par de auriculares con cancelación de ruido que suenen ricos, inmersivos y con cuerpo, los 1000XM5 no te dejarán con ganas de más.