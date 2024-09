El celular es una herramienta indispensable para la vida diaria. Sin embargo, la frecuencia con la que los usuarios deciden cambiar sus dispositivos varía según las tendencias tecnológicas, el lanzamiento de nuevos modelos y las necesidades personales.

Un informe de la consultora Statista revela que la vida útil promedio de un celular aumentó y alcanzaba los 2,5 años en 2023 a nivel global. En la Argentina, los usuarios tienden a renovar sus dispositivos cada 24 a 30 meses, según datos de Carrier y Asociados, consultora especializada en telecomunicaciones.

Sin embargo, este ciclo de cambio puede acortarse en función de promociones de operadoras y del deseo de los consumidores de mantenerse actualizados con las últimas tecnologías. El estudio de Carrier también señala que el 40% de los argentinos cambia su celular cuando el rendimiento empieza a deteriorarse, mientras que un 35% lo hace por nuevas funciones o modelos más recientes.

Suele haber una piedra en el zapato a la hora de pensar en cambiar el celular. En la actualidad, y teniendo en cuenta el bajo poder de compra de los salarios y los altos valores de los dispositivos electrónicos, el precio suele ser uno de estos problemas.

Ante un inconveniente suele encontrarse una salida airosa de determinadas situaciones. Una alternativa a la hora de cambiar el celular es la entrega del teléfono móvil viejo en forma de pago. Varias empresas aceptan y promueven esta estrategia que le da un poco de respiro al bolsillo y que logra amortiguar el precio del nuevo celular. En esta nota de iProfesional se repasan los planes de canje más convenientes para los usuarios ofrecidos por distintas empresas.

Samsung acepta iPhone como celular para entregar en su plan canje.

Plan canje de Samsung

La empresa surcoreana fue una de las primeras en ofrecer un plan canje de celulares en la Argentina, por lo que cuenta con años de experiencia en este tipo de servicios. Lo interesante es que en su tienda digital se puede cotizar el celular que se entregará directamente.

El proceso es simple e intuitivo. Se ingresa a la tienda digital, donde se encontrarán todos los modelos de celulares Samsung disponibles a la venta en el país. Luego se deberá elegir uno para la compra. En este ejemplo, se seleccionó el Galaxy A55, que tenía un valor de $999.999 a fines de septiembre.

Luego se debe seleccionar la opción "cotizar plan canje". Se puede entregar un celular viejo, una tableta o ambas cosas para reducir el valor del producto nuevo. Luego se elige la marca (no necesariamente debe ser Samsung) y el modelo del dispositivo a entregar, así como sus condiciones.

Para la prueba, se eligió entregar un iPhone 7 Plus en buen estado, con la pantalla y botones en buenas condiciones, lo que arrojó un bono de descuento de $256.490, lo que haría que el Galaxy A55 de 256 GB (la versión que se seleccionó) quede en un total de $743.509.

Al completar la compra, al recibir el nuevo celular se deberá hacer la entrega del viejo que se aprovechó para acceder al plan canje. Luego la marca entregará el bono de descuento después de cotejar las condiciones del dispositivo entregado.

Motorola también ofrece un plan canje de celulares.

Plan canje de Motorola

Motorola es otra de las empresas que permite acceder a un nuevo celular con la entrega de un móvil viejo mediante su plan canje. Según informa la empresa en su tienda digital, el interesado debe acercarse a alguno de los locales comerciales de la marca para que el celular que se desea entregar sea inspeccionado y cotizado para acceder al cupón de descuento.

En este caso, la lista de marcas elegibles para la entrega de celulares viejos es más limitada: Motorola, Samsung y Apple. Luego de la cotización en el local comercial, solo habrá que elegir un nuevo celular para abonar la diferencia.

El plan canje de Motorola hace hincapié en el ahorro por la entrega del celular viejo a la hora de comprar uno nuevo, y también en el cuidado del planeta mediante la reducción de la huella de carbono. Según la empresa, "cada año se generan cerca de 50 millones de toneladas de chatarra electrónica y sólo el 20% es reciclado".

Por eso, todos los equipos electrónicos recolectados por el Plan Canje Motorola serán reacondicionados para brindarles una nueva vida útil. De esta manera, se evita su desecho y pueden ser considerados para reincorporarse en otros programas, reduciendo hasta un 90% de emisiones de carbono. Reacondicionar 1.000 equipos puede ayudar a evitar aproximadamente 60 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, lo que equivale a 16 estadios de fútbol en árboles", informó la empresa en su página web oficial.

Plan canje en operadoras de telefonía móvil y otras alternativas

Con una dinámica similar a la ofrecida por Samsung en su tienda digital, las empresas Personal y Movistar ofrecen sus propios planes para canjear viejos celulares por nuevos, lo que generará un descuento sobre el precio final.

En el caso de Movistar, en su tienda digital se podrá elegir el celular a entregar para obtener una cotización. En el simulacro que se realizó, se eligió entregar un Xiaomi Redmi Note 10, lo que arrojó un descuento de $168.592 por sobre los $899.999 que costaba el celular de interés (un Samsung Galaxy A54), quedando un total para abonar de $731.406. Para concretar la transacción, el usuario interesado deberá acercarse a alguno de los centros de canje de la operadora.

La página web del plan canje de Personal ofrece poca información sobre el proceso, pero, a priori, la lista de marcas que participan de su plan canje incluye Xiaomi, Apple, Huawei, LG, Motorola y Samsung. Si el celular viejo no es de una de estas marcas, no se podrá entregar el dispositivo y, por ende, no se otorgará ningún descuento.

Otras empresas y comercios también ofrecen distintos planes de canje de celulares por iniciativa propia. Por ejemplo, Multipoint, Grupo TEC y Mobile Zone, por solo nombrar algunas opciones.