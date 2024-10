WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más famosa del mundo no deja de actualizarse en los distintos dispositivos móviles y muchos quedan afuera

WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea con mayor cantidad de usuarios a nivel global, continúa implementando actualizaciones periódicas para mejorar la experiencia de los usuarios y reforzar la seguridad en su aplicación.

Sin embargo, estos avances tecnológicos implican que algunos dispositivos móviles más antiguos no podrán seguir utilizando el servicio si no actualizan sus sistemas operativos.

La compañía ha comenzado a notificar a los usuarios cuyos móviles ya no serán compatibles, advirtiendo que a partir de octubre, no podrán seguir utilizando la aplicación si no cuentan con un sistema operativo más reciente.

Adios Whatsapp: dispositivos afectados con Android e iOS

En cuanto a los dispositivos con sistema operativo Android, los que funcionen con Android 5.0 o versiones anteriores serán los que quedarán fuera del soporte de WhatsApp. Esto incluye a varios modelos de marcas reconocidas que fueron populares en su momento, pero que ya no podrán actualizarse para cumplir con los requisitos de la aplicación. Algunos de los dispositivos afectados son:

Samsung Galaxy Ace Plus

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Express 2

Huawei Ascend P6 S

Huawei Ascend Y625

Motorola Moto G

Motorola A820

Sony Xperia Z1

Estos modelos, que en su momento fueron referencia en el mercado de Android, ya no podrán ejecutar la aplicación a menos que actualicen a una versión más reciente del sistema operativo, si es que esto es posible en cada caso.

En cuanto a los dispositivos con sistema operativo iOS, los que cuenten con iOS 12 o versiones anteriores también se verán afectados. En particular, los modelos de iPhone que no podrán seguir utilizando WhatsApp incluyen:

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

Al igual que en el caso de Android, estos dispositivos deberán actualizarse a una versión más moderna de iOS si quieren seguir utilizando la aplicación. Sin embargo, en algunos casos, la antigüedad del hardware puede limitar esta posibilidad, lo que llevará a los usuarios a tener que considerar la compra de un nuevo dispositivo.