6 trucos para tener almacenamiento "infinito" gratis en tu celular

Debido a la alta calidad de imagen y audio que los nuevos celulares ofrecen, el almacenamiento se ha convertido en un aspecto cada vez más fundamental a la hora de elegir un nuevo dispositivo.

Simultáneamente, las grandes compañías como Apple o Google aprovechan esta tendencia para ofrecer la posibilidad de acceder a un mayor espacio, a cambio de una suscripción.

Sin embargo, hay algunos tips que se pueden aplicar con el fin de extender nuestro almacenamiento o para evitar que llegue a su límite tan rápido de manera gratuita.

6 trucos para tener mayor almacenamiento en tu celular

1. Almacenamiento en la nube

Plataformas como Google Drive, Google Photos, Dropbox, Onedrive o iCloud ofrecen una determinada cantidad de almacenamiento gratuito. Se recomienda automáticamente los archivos para mantener el celular despejado.

Tip extra: se pueden crear cuentas adicionales, para contar con más almacenamiento gratuito por usuario.

2. Borrar archivos innecesarios o duplicados

Existen aplicaciones como Files by Google u otras herramientas, que permiten limpiar tu almacenamiento. Revisa manualmente tus carpetas de WhatsApp, Telegram y otras apps que puedan acumular archivos pesados o inútiles.

3. Tarjeta de memoria o SD

Algunos dispositivos móviles permiten insertar una tarjeta micro SD o de memoria, con el fin de extender el almacenamiento del equipo. Habrá que configurar las distintas aplicaciones, con el fin de que los archivos más pesados se guarden en la tarjeta y no en la memoria interna del teléfono.

4. Almacenamiento externo

Un disco externo con conexión wifi puede ser una gran inversión y alivio. Se trata de una herramienta con gran capacidad y que brinda una opción de soporte seguro. Una opción USD OTG (on the go) puede ser otra posibilidad.

Se pueden transferir cada determinado tiempo archivos como videos largos, fotos de gran calidad o películas a este instrumento, para evitar que la capacidad del móvil se complete.

5. Streaming en lugar de descargas

En plataformas como Netflix, Spotify, YouTube o Apple Music, es preferible reproducir el contenido de manera on demand, con wifi y evitar descargarlos. En caso de no contar con internet, se pueden descargar previamente y borrarlos cuando no se necesiten más.

6. Compresión de archivos

Winrar y Zarchiver ofrecen la posibilidad de comprimir archivos. También existen otras herramientas online con la misma función. Formatos como HEIC para fotos, o H.265 para videos son los más eficientes, ya que no son tan pesados y no sacrifican tanta calidad.

Sea cual sea el sistema operativo del celular (IOS, Android u otro), lo ideal es contar con una disco externo o con una computadora. De este modo, se podrán transferir archivos y crear copias de seguridad en esos dispositivos para evitar pérdidas de archivos importantes y la saturación del almacenamiento del móvil.