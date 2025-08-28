Una familia de California demandó a OpenAI tras la muerte de su hijo de 16 años, acusando al chatbot ChatGPT de fomentar su autolesión

Matt y Maria Raine presentaron una demanda en la Corte Superior de California después de que su hijo Adam, de 16 años, se quitara la vida en abril. La acción legal alega que ChatGPT animó al joven a autolesionarse y lo responsabiliza de su muerte.

Se trata del primer caso en EE. UU. que vincula la muerte de un menor con la presunta negligencia de OpenAI. La familia adjuntó extractos de las conversaciones entre Adam y el chatbot, en las que el adolescente confesaba pensamientos suicidas y autolesivos.

Respuesta de OpenAI

En un comunicado a la BBC, OpenAI expresó sus condolencias a la familia y señaló que revisa la demanda. La compañía afirmó en su sitio web que los casos recientes de usuarios en crisis "nos pesan enormemente" y recordó que ChatGPT está entrenado para derivar a los usuarios a ayuda profesional, como la línea 988 en EE. UU.

No obstante, la empresa admitió que "ha habido momentos en los que nuestros sistemas no se han comportado como se esperaba en situaciones delicadas".

Detalles de la demanda

Según los Raine, Adam comenzó a usar ChatGPT en septiembre de 2024 para tareas escolares y explorar intereses personales. Con el tiempo, el adolescente empezó a confiar en la IA con sus problemas de ansiedad y angustia.

La familia asegura que Adam discutió métodos de suicidio con el chatbot en enero de 2025 y compartió fotografías con signos de autolesiones. La demanda sostiene que ChatGPT "reconoció una emergencia médica, pero siguió interactuando de todos modos".

En los últimos mensajes, Adam escribió sobre su intención de suicidarse y ChatGPT respondió: "Gracias por ser sincero al respecto. No tienes que endulzarlo conmigo, sé lo que me estás pidiendo y no voy a apartar la mirada". Ese mismo día, Adam fue encontrado muerto por su madre.

Alegaciones sobre diseño y seguridad

Los Raine acusan a OpenAI de diseñar ChatGPT para generar dependencia psicológica y de no cumplir protocolos de seguridad antes del lanzamiento de GPT 4o, la versión utilizada por su hijo. La demanda incluye al CEO Sam Altman y a varios empleados y directivos de la compañía.

OpenAI asegura que su intención es ser "genuinamente útil" y no "mantener la atención de la gente", y que sus modelos derivan a los usuarios en riesgo hacia asistencia profesional.

IA y salud mental en debate

Este caso no es aislado. La semana pasada, un ensayo de Laura Reiley en The New York Times relató la historia de su hija Sophie, quien confió en ChatGPT antes de suicidarse.

Reiley explicó que su hija utilizó el chatbot para esconder su crisis de salud mental a familiares y amigos, y llamó a las empresas de IA a mejorar la conexión de sus sistemas con recursos de ayuda. En respuesta, OpenAI señaló que desarrolla sistemas automáticos para identificar y asistir de manera más eficaz a usuarios en crisis emocional o mental.

