La empresa Park Place Technologies consolida la optimización de centros de cómputos en América latina mediante un modelo de soporte independiente que reduce costos operativos en un 40% y extiende la vida útil de los equipos informáticos. Esta metodología permite a las empresas financiar proyectos de inteligencia artificial sin incrementar sus presupuestos. A través del mantenimiento de terceros (TPM, sigla en inglés), la compañía ofrece servicios agnósticos para servidores, almacenamiento y redes en 180 países, administrando más de 1,15 millones de activos en el mundo.

La clave de la propuesta radica en desvincular la operación del hardware de los ciclos de recambio impuestos por los fabricantes de equipos originales. En América latina, donde el volumen de datos crece velozmente, este esquema libera liquidez de los presupuestos de mantenimiento. Las organizaciones reinvierten dichos recursos en la actualización tecnológica y en la preparación de infraestructura para modelos de lenguaje y procesamiento masivo.

Fundada en 1991 en la ciudad estadounidense de Cleveland, la organización nació como un integrador informático que reorientó sus operaciones hacia el soporte posgarantía. Un momento decisivo ocurrió en 2010, cuando su dirección ejecutiva reestructuró la empresa para enfocarse al 100% en el mantenimiento de hardware para centros de datos. Con el respaldo de fondos de inversión como GTCR, Charlesbank y Warburg Pincus, la compañía aceleró una expansión global que incluyó cerca de 40 adquisiciones de competidores y especialistas técnicos.

Entre las compras más relevantes destacan Solid Systems CAD Services (SSCS), CMG-Nicsa en América latina, Curvature, Unitech en Brasil y la reciente fusión con Service Express. En la actualidad, la compañía factura 1.200 millones de dólares anuales, cuenta con más de 3.500 empleados calificados y brinda soporte a más de 25.000 clientes en todo el mundo. iProfesional informó sobre su llegada a la Argentina y el plan de inversión inicial.

Sobre esta posición en el mercado mundial, Christian Mendes Gouveia, gerente general de la compañía para América latina, explica a iProfesional: "Hoy somos la empresa de optimización de centros de datos o el centro de cómputos más grande de todo el mundo". La ventaja de este modelo radica en la independencia respecto a las marcas tradicionales: "Al ser agnósticos te podemos dar soporte y optimizarte el data center y toda tu infraestructura. Podés centralizar en un único proveedor", dijo Mendes Gouveia.

Cómo surgió el mantenimiento de terceros en la industria informática

La industria del mantenimiento independiente o TPM (Third-Party Maintenance) nació a comienzos de la década de 1990 impulsada por ex profesionales de la empresa IBM, quienes identificaron que los equipos mantenían una utilidad operativa plena mucho más allá del periodo de garantía impuesto por los fabricantes. Mendes Gouveia recordó los orígenes de este sector: "El fabricante te vendía el equipo y cuando te lo quería renovar venía y te decía: 'Bueno, este equipo no te sirve más, lo tenés que renovar y volver a invertir'. Ahí nace la industria del TPM".

Con el paso de los años, el mercado evolucionó desde servicios reactivos de reparación ante fallas hacia plataformas avanzadas de gestión de operaciones de TI (ITOM) e inteligencia operacional. Hoy herramientas como ParkView Asset Intelligence emplean algoritmos para calificar la salud del hardware en una escala del 0 al 100 de manera independiente al sistema operativo, permitiendo a los equipos informáticos tomar decisiones preventivas basadas en datos reales.

Por qué extender la vida útil del hardware financia la inteligencia artificial

El modelo tradicional de los fabricantes consiste en vender el equipamiento, ofrecer entre 3 y 5 años de garantía e incrementar fuertemente el costo del mantenimiento posterior para forzar la compra de hardware nuevo mediante avisos de fin de ciclo de vida. Frente a este esquema de obsolescencia programada, el soporte independiente permite extender la operación de los servidores, arreglos de almacenamiento y switches entre 7 y 10 años o más.

Mendes Gouveia detalló la lógica económica que beneficia a los clientes: "Un equipo entre 3 y 5 años es totalmente utilizable, escalable, resiliente, es un equipo que puede durar 5 años más. Nosotros decimos: mientras tanto te podés ahorrar un 40% del costo de mantenimiento versus lo que te da el fabricante". Este ahorro directo en los gastos de operación (OpEx) se convierte en liquidez disponible para inversiones de capital (CapEx).

Según resaltó el ejecutivo: "Este ahorro te lo ahorrás de OpEx y lo podés reinvertir en CapEx, en los proyectos que sean críticos para la organización en ese momento. Hoy es inteligencia artificial". Además, sintetizó el principio operativo de la compañía: "Cuando hablamos de innovación u optimización es muy difícil innovar sin optimizar, porque el presupuesto no es infinito".

Cuál es la situación actual de los centros de datos en América latina

Históricamente, América Latina representaba un mercado marginal para los proveedores globales de soporte, los cuales recurrían a pymes locales para atender la última milla de sus clientes internacionales. La expansión directa de Park Place en la región comenzó a fines de 2018 con la adquisición de CMG-Nicsa, lo que permitió establecer un centro de operaciones en Uruguay, laboratorios y almacenes de repuestos en México, y sedes operativas directas en la Argentina y Brasil.

En la actualidad, la compañía atiende a más de 2.200 clientes activos con centros de cómputos en América latina. El panorama regional muestra a Brasil al frente en capacidad instalada con más de 825 megavatios, seguido por México, mientras que la Argentina, Chile y Colombia integran un segundo escalón de desarrollo. La magnitud de esta capacidad instalada en la región se analiza en una base de datos de mercado. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analizó el crecimiento del sector regional.

Qué potencial ofrece la Argentina por sus recursos y su talento técnico

Dentro del mapa sudamericano, la Argentina destaca por la alta calificación de sus profesionales técnicos y sus condiciones geográficas. En 2020, Park Place seleccionó a Buenos Aires para instalar su sede central de ventas y operaciones regionales. Desde el barrio porteño de Puerto Madero brinda soporte local a cerca de 400 clientes en el país y a más de 300 cuentas en el resto de la región.

Mendes Gouveia enfatizó este diferencial humano: "Argentina tiene un potencial enorme. Ni hablar del talento. Si hay algo que destaca de Argentina y eso lo destacan mucho las empresas internacionales, es el talento".

En términos de infraestructura física, la Patagonia argentina surge como una localización privilegiada para albergar mega centros de datos dedicados al entrenamiento de inteligencia artificial. Las bajas temperaturas ambientales permiten aplicar técnicas de refrigeración natural, reduciendo el consumo energético. A esto se suma la disponibilidad de recursos hídricos y fuentes de energía abundante, como el gas del yacimiento neuquino de Vaca Muerta en Neuquén y los parques eólicos en Chubut.

Proyectos como "Stargate Argentina", impulsado por OpenAI y Sur Energy bajo el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una proyección de hasta 25.000 millones de dólares y 500 megavatios, posicionan al país en el centro de la escena internacional. Mendes Gouveia reflexionó sobre esta nueva era tecnológica: "Se está fabricando inteligencia, algo que nunca antes se dio. Que puedas fabricar inteligencia al menor costo te permite ganar".

Cuáles son las tendencias entre la nube híbrida y la gestión de datos

El mercado de infraestructura no avanza hacia un modelo único, sino hacia la convivencia de entornos híbridos. Tras una etapa inicial en la que se proyectaba la migración masiva a la nube pública, muchas organizaciones experimentaron costos elevados de tráfico de datos y exigencias de soberanía de la información, lo que provocó un fenómeno de repatriación hacia centros de cómputos propios. Este impacto de las tecnologías analíticas en los entornos laborales se complementa con estudios sobre la evolución del trabajo en el sector.

Mendes Gouveia describió la consolidación de un modelo de cuatro capas para la gestión de datos corporativos:

El centro de datos tradicional en instalaciones propias para aplicaciones centrales y sistemas legados que deben conservarse durante años. La nube pública tradicional para pruebas, escalabilidad temporal y aplicaciones sin datos confidenciales. Centros de datos locales equipados con GPU dedicadas para correr modelos de lenguaje reducidos (SLM) con información confidencial de la organización. Entornos de "Neo Cloud" que alquilan potencia de procesamiento GPU para entrenar modelos sin comprometer secretos profesionales.

A su vez, se observa un cambio en los roles profesionales frente a este paradigma de software e inteligencia artificial.

Qué desafíos y oportunidades enfrentan los centros de datos regionales

El despliegue de infraestructura informática de gran escala en la región presenta oportunidades económicas sustanciales, pero exige resolver cuellos de botella fundamentales. Entre los principales desafíos figuran la necesidad de brindar seguridad jurídica a largo plazo para inversiones intensivas en capital, la ampliación de las redes de transmisión eléctrica y la instalación de nuevas estaciones de amarre para cables de fibra óptica.

La instalación de granjas de servidores en zonas sensibles como la Patagonia reabre discusiones sobre el impacto ambiental, el consumo hídrico para sistemas de enfriamiento y la necesidad de regulaciones específicas. Un análisis detallado advierte sobre los riesgos y oportunidades ambientales en la zona.

De qué forma la inteligencia artificial impulsa la refrigeración líquida

Los servidores diseñados para inteligencia artificial y procesamiento gráfico intensivo incrementaron la densidad térmica por gabinete, pasando de los 5 a 15 kilovatios tradicionales a potencias superiores a los 40 y hasta 150 kilovatios por rack. La refrigeración tradicional por aire alcanza su límite físico cerca de los 41,3 kilovatios por rack, momento en que el flujo de aire requerido se vuelve ineficiente.

Esta realidad forzó la adopción de tecnologías de refrigeración líquida, entre las que destacan los sistemas Direct-to-Chip (enfriamiento directo sobre los procesadores) y la refrigeración por inmersión total en fluidos dieléctricos. La refrigeración líquida logra reducir el consumo de energía del centro de datos hasta en un 40% comparado con los sistemas de aire tradicionales. Un informe especializado analiza el rendimiento de la refrigeración líquida frente al aire.

La penetración de sistemas automatizados e inteligencia artificial en diversas áreas operativas y de salud también se evidencia en desarrollos concretos. Park Place incorporó servicios de consultoría, instalación y soporte agnóstico para estas tecnologías térmicas de alta densidad, permitiendo a las empresas modernizar sus instalaciones para albergar cargas de trabajo de inteligencia artificial sin riesgo operativo.